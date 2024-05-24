«Барса» — гегемон, а «Лион» — мужской «Реал». И кто возьмёт Лигу чемпионов?

Это авторская колонка футболистки Зенита и сборной России Вероники Куропаткиной. Сегодня мы готовимся к финалу женской Лиги чемпионов.

Hola amigos или Bonjour mes amis – выбирайте, что вам больше нравится. И заодно решите, за кого будете болеть в финале женской Лиги чемпионов 25 мая. Матч пройдёт в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в 19:00 по московскому времени. Это будет третья встреча «Барселоны» и «Лиона» в решающем матче за титул. Ранее соперницы встречались в 2019-м и 2022-м, и оба раза победителем становилась команда из Франции. Но бог любит цифру «3», поэтому у каталонок есть отличные шансы наконец взять реванш. Расскажу, каким был путь команд к финалу. Чтобы вы точно были уверены в своем выборе фаворита.

«Барса» пережила первое за пять лет домашнее поражение

«Барселона» уверенно прошла групповой этап, забила больше всех голов и лишь раз потеряла очки, сыграв вничью с «Бенфикой» (4:4). На следующем этапе – в 1/4 финала – каталонки играли с «Бранном», дебютантами плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на статус новичка, норвежки оказали достойное сопротивление и даже забили не только дома, но и на выезде. Дальше, конечно же, прошла «Барса», переиграв соперника в двух матчах с общим счётом 5:2.

В полуфинале испанскую команду ждал соперник (мягко говоря) посерьёзнее – «Челси». В первой встрече сильнее были англичанки, команда Эммы Хейз победила в гостях 1:0. «Барселона» впервые за восемь лет не смогла поразить ворота соперника в женской Лиги чемпионов, то есть лондонский клуб прервал серию, которая длилась примерно 3000 дней (звучит невероятно). И впервые за пять лет женская «Барса» потерпела поражение на своём поле. Так что на ответный матч каталонки ехали с двойной мотивацией.

«Челси» Фото: The FA via Getty Images

Так и получилось. Обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати открыла счет. Англичанки остались в меньшинстве после удаления Бьюкенен. «Барселона» дожала и выиграла со счётом 2:0. Каталонки вышли в свой четвёртый финал Лиги чемпионов подряд.

Между выходом в финал и самим матчем, который состоится 25 мая, прошёл месяц. За это время «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании и выиграла Кубок Испании, разгромив в финале несчастный «Реал Сосьедад» аж 8:0. Так что в Бильбао «Барса» приедет в отличном настроении, тем более ехать совсем недолго.

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«Лион» дважды убрал «ПСЖ»

У «Лиона» не возникло проблем с выходом из группы, несмотря на то что команда дважды сыграла вничью. «Славия Прага» и упоминаемый выше «Бранн» дважды отобрали очки у восьмикратного чемпиона турнира.

Четвертьфинальные матчи с «Бенфикой» прошли нервно. 1:2 в гостях, где «Лиону» пришлось отыгрываться, и более уверенная победа дома 4:1. В полуфинале француженок ждал прекрасно знакомый соперник – «ПСЖ». В первом матче парижанки вели 2:0, но «Лион» за 10 минут сотворил невероятный камбэк и сумел победить. В ответной встрече «львицы» повели уже на третьей минуте и победили со счётом 2:1. В итоге «Лион» вышел в свой 11-й финал Лиги чемпионов. Это было 28 апреля.

А уже 17 мая «львицы» выиграли чемпионат Франции, вновь обыграв «ПСЖ» со счётом 2:1. По новому формату во французской лиге чемпион определяется через стадию плей-офф.

«Лион» отправляется на главный матч сезона в Бильбао с чувством выполненного долга. Мы хорошо помним, что «Лион» – лучшая команда в истории Лиги чемпионов, рекордсмен по числу выходов в четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.

Соня Бомпастор Фото: Alex Caparros — UEFA/UEFA via Getty Images

Прощание тренеров

Для тренеров обеих команд финал Лиги чемпионов будет особенным. Для них это шанс красиво завершить свою работу в клубе. После окончания сезона главный тренер «Барселоны» Жонатан Хиральдес переедет в США и возглавит «Вашингтон Спирит», а Соня Бомпастор покинет «Лион» ради «Челси».

В 2022-м «Барселона» проиграла «Лиону» пропустив три гола. Поражение было болезненным, о чём до сих пор вспоминают и болельщики, и игроки, и тренер. Правда, в этот раз Хиральдес уверен, что всё сложится иначе:

Жонатан Хиральдес главный тренер женской «Барселоны» «Сейчас у нас больше ресурсов в плане состава, больше здоровых игроков. Тогда мы были очень ограничены в возможностях из-за травм. Наша команда за это время очень выросла, и не только во внутренних и международных турнирах. Речь также об успехах в составе сборной. Игроки стали опытнее. Это будет равный финал, и болельщики получат удовольствие, их ждёт отличная игра».

В финале сыграют две лучшие команды Европы последних лет. Для тех, кто не интересуется женским футболом, достаточно знать, что «Барселона» сейчас гегемон на внутренней и европейской арене, а женский «Лион» = мужской «Реал» по выступлениям и трофеям в ЛЧ. А ещё все 50 тысяч билетов на «Сан-Мамес» были проданы за несколько недель до матча. Огонь, правда?