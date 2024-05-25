11 версий итогов 30-го тура от авторов «Чемпионата». Есть и фантастические прогнозы!

В чемпионство «Динамо» верят в два раза больше, чем в золото «Зенита», и в три раза больше — чем «Краснодара». А ещё жалко «Балтику».

Как же давно мы этого ждали! 30-й тур РПЛ ответит на все главные вопросы: какой клуб станет чемпионом, а кто покинет элиту. Авторы «Чемпионата» делятся своими прогнозами на решающие встречи сезона (по сути, матч, в котором особо ничего не решится, только один: «Рубин» – «Сочи»).

Прогноз Дмитрия Зимина, автора «Чемпионата»: чемпион — «Краснодар», вылетит «Балтика»

«Факел» – «Ахмат» – 0:0

ЦСКА – «Урал» – 4:1

«Оренбург» – «Спартак» – 2:0

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 6:3

«Балтика» – «Локомотив» – 1:4

«Зенит» – «Ростов» – 1:2

«Краснодар» – «Динамо – 3:2

Убеждён: весь этот сезон сюжет в РПЛ закручивался не просто так. Всё для того, чтобы на финише выдать нам если не триллер, то как минимум уникальный сюжетный поворот.

Полагаю, «Краснодар» к 60-й минуте будет лететь 0:2, в то время как «Зенит» – выигрывать 1:0. Потом – щелчок. И всё перевернётся. Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян поднимут над головой Кубок и спокойно уедут в Европу. Галицкий будет счастлив.

Внизу не верю в камбэк «Балтики» – команда пойдёт в Первый дивизион. Не верю и в преображение Нижнего с «Уралом». Они претенденты на стыковые матчи. А там как повезёт.

«КРАСНОДАР» Фото: ФК «Краснодар»

Прогноз Полины Куимовой, автора «Чемпионата»: чемпион — «Динамо», вылетит «Балтика»

«Факел» – «Ахмат» – 2:1

ЦСКА – «Урал» – 2:0

«Оренбург» – «Спартак» – 1:2

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 2:0

«Балтика» – «Локомотив» 2:2

«Зенит» – «Ростов» – 3:0

«Краснодар» – «Динамо» – 1:2

«Динамо» всё же не упустит чемпионство в Краснодаре, хотя очевидно, что обе команды будут максимально мотивированы на победу и москвичам будет непросто. «Зенит» разберётся с «Ростовом», здесь вообще нет никаких сомнений. «Балтика» попробует победить, чтобы спастись, но я не верю, что у них получится. «Пари НН» не сможет обыграть «Крылья» на выезде, а вот «Факел» вполне способен собраться и обыграть дома «Ахмат».

«ДИНАМО» Фото: ФК «Динамо»

Прогноз Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»: чемпион — «Зенит», вылетит «Пари НН»

«Факел» – «Ахмат» – 1:1

ЦСКА – «Урал» – 2:1

«Оренбург» – «Спартак» – 1:1

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 3:1

«Балтика» – «Локо» – 2:1

«Зенит» – «Ростов» – 3:1

«Краснодар» – «Динамо» – 2:1

Классно, что мы дождались момента, когда 30-й тур РПЛ несёт столько интриг! Но что-то подсказывает: борьба за титул закончится буднично. Да, сейчас всё зависит от «Динамо». Но нет уверенности, что команда в решающий момент не дрогнет. 48 лет без титула — слишком давящее число. Будто «Динамо» ещё не прошло промежуточный этап от претендента до главного фаворита. А вот «Зенит» три очка наберёт железно. В Грозном команда Сергея Семака снова обрела уверенность. Думаю, что титул не уйдёт от «Зенита».

На дне таблицы есть вера в «Балтику». Будет несправедливо, если симпатичная команда Сергея Игнашевича вылетит в Первую лигу. А вот «Пари НН» настолько плох весной, что лечение обязан пройти в дивизионе ниже. После чего возвращаться в РПЛ здоровым.

Прогноз Георгия Илющенко, автора отдела «Футбол»: чемпион — «Зенит», вылетит «Балтика»

«Факел» – «Ахмат» – 1:0

ЦСКА – «Урал» – 1:1

«Оренбург» – «Спартак» – 1:2

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 3:0

«Балтика» – «Локомотив» – 1:2

«Зенит» – «Ростов» – 3:1

«Краснодар» – «Динамо – 2:1

Настолько грандиозной чемпионской интриги в РПЛ не было практически никогда – сразу три команды всерьёз претендуют на золото перед последним туром! Разве что в 1996-м, когда бодались «Спартак», «Алания» и «Ротор». Мне тогда исполнилось три года.

«Динамо» – явный народный чемпион. Но почему-то кажется, что в самый последний момент бело-голубые не справятся. Во-первых, слишком большая ответственность перед командой, которая не была первой аж с 1976-го. Во-вторых, длительный переезд при отсутствии краснодарского аэропорта точно не в плюс. В-третьих, «Краснодар» встрепенулся, сотворил камбэк в матче с сверхмотивированным, классным весенним «Сочи» и явно готов к новым подвигам. В-четвёртых, воскрес и «Зенит», который вряд ли испытает трудности в Петербурге с «Ростовом» без особых турнирных задач.

Что касается борьбы за выживание, «Балтику» терять жаль, но, видимо, придётся: несмотря на крайне бодрую весну, калининградцы провалили осень и вряд ли останутся в Премьер-Лиге. Для спасения необходимо не только убирать с пути набравший ход «Локомотив», который к тому же не прочь защитить четвёртую строчку от «Спартака», но и надеяться на поражение «Факела» от «Ахмата» или «Пари НН» от «Крыльев Советов». Балтийцы загнаны в угол, и выбраться оттуда практически нереально.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прогноз Григория Телингатера, обозревателя «Чемпионата»: чемпион — «Динамо», вылетит «Пари НН».

«Факел» – «Ахмат» – 0:0

ЦСКА – «Урал» – 3:0

«Оренбург» – «Спартак» – 2:1

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 2:0

«Балтика» – «Локомотив» – 3:2

«Зенит» – «Ростов» – 2:0

«Краснодар» – «Динамо» – 1:3

«Краснодар» будто надломился из-за сказочного увольнения Ивича. Хочет играть в атакующий футбол, но под него нет состава. У «Динамо» свой перекос в атаку. В раскрытой игре может случиться всё, но шансов у «Динамо» больше. А если так случится, то победа «Зенита» не будет особо иметь значения.

Что касается подвала таблицы, то тренд «Нижнего» на спад настолько явный, что я даже готов поверить в его вылет. «Балтика» вполне может дома одолеть «Локо», которому уже ничего не нужно.

«Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Прогноз Анатолия Романова, автора отдела «Футбол»: чемпион — «Краснодар», вылетит «Балтика»

«Факел» – «Ахмат» – 2:0

ЦСКА – «Урал» – 1:1

«Оренбург» – «Спартак» – 2:1

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 0:1

«Балтика» – «Локомотив» – 1:1

«Зенит» – «Ростов» – 2:2

«Краснодар» – «Динамо» – 2:1

Это безумный сезон и закончиться должен как-то нетривиально. Мне кажется, золото РПЛ возьмёт «Краснодар». Должна краснодарская команда выиграть чемпионство для Галицкого – не верю, что этого не случится!

Представляю, как тогда посмеётся создатель «Краснодара» над хейтерами, критиковавшими его за смену Ивича на Мусаева. «Быки» в игре с «Динамо» совершат какой-нибудь невероятный камбэк, уступая по ходу матча, а «Зенит» в параллельном матче неожиданно упустит победу в концовке над «Ростовом». У нас в России в нынешнем сезоне сюжеты покруче, чем в американском кино.

А вот в борьбе за выживание жду банальной развязки. «Факел» и «Пари НН» внезапно прервут свои безвыигрышные серии и победят, потому что «им надо». «Балтика» даст бой «Локо», но красиво вылетит под аплодисменты своих болельщиков, которые будут уже мыслями в «Лужниках» на финале Кубка России. «Урал» с Нижним отправятся в стыки.

Прогноз Андрея Панкова, корреспондента «Чемпионата»: чемпион — «Динамо», вылетит «Пари НН»

«Факел» – «Ахмат» – 1:0

ЦСКА – «Урал» – 2:1

«Оренбург» – «Спартак» – 1:1

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 1:0

«Балтика» – «Локомотив» – 2:1

«Зенит» – «Ростов» – 3:0

«Краснодар» – «Динамо» – 1:2

При всей неопытности «Динамо» и вероятности того, что они могут «поплыть», всё-таки, кажется, что Личка своей командой управляет лучше Мусаева. Да и «Краснодар» сейчас настолько разбалансированный и нестабильный, что «Динамо» не должно упустить шанс стать чемпионом. «Зенит» же в параллельном матче, уверен, легко разберётся с «Ростовом», который явно уже в отпускном настроении.

Что касается борьбы за выживание, то по последним 10 турам вылет точно заслужил «Пари НН». У команды восемь поражений в последних девяти матчах (и нулевая ничья со «Спартаком»), а у руководства — полное отсутствие понимания футбольных процессов. Они заслужили прямой вылет, а «Балтика» заслужила стыки, поэтому прогноз на матчи такой.

Прогноз Кирилла Закатченко, автора отдела «Футбол»: чемпион — «Динамо», вылетит «Балтика»

«Факел» — «Ахмат» — 0:0

ЦСКА — «Урал» — 2:1

«Оренбург» — «Спартак» — 2:1

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:0

«Балтика» — «Локомотив» — 1:1

«Зенит» — «Ростов» — 3:0

«Краснодар» — «Динамо» — 0:0

У меня большие сомнения в отношении «Ростова». Думаю, команда Карпина без вариантов проиграет в Санкт-Петербурге. У «Ростова» нет мотивации, он играет на выезде. Плюс в последние годы донской клуб регулярно проигрывает в заключительном туре. Впрочем, мне кажется, что «Зенит» всё равно не станет чемпионом. Хотя я абсолютно не верю в победу «Динамо» в «Краснодаре». Ощущение, что «золотой» матч получится далеко не самым зрелищным. Очень хочется, чтобы я ошибся, но, думаю, голов вообще не будет.

«Балтику» устроит только победа, но я предположу, что после матча с «Локомотивом» Калининград снова вернётся в Первую лигу. Наверное, жаль терять «Балтику», но нужно играть не только весной. Мне абсолютно не нравится то, во что превратился «Пари НН» во второй части сезона. Мой прогноз: нижегородский клуб снова проиграет и отправится в стыки. Туда же улетит и «Факел». Он наберёт такое же количество очков, что и «Урал» (по 30), но уступит сопернику по общему числу побед. А в личных встречах команды дважды играли по нулям. «Спартак» в последнее время плохо играет в Оренбурге, поэтому предположу, что он снова не справится с хозяевами.

«Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прогноз Михаила Рождественского, заместителя редактора отдела «Футбол»: чемпион — «Динамо», вылетит «Пари НН»

«Факел» — «Ахмат» — 1:0

ЦСКА — «Урал» — 2:2

«Оренбург» — «Спартак» — 1:1

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 1:0

«Балтика» — «Локомотив» — 2:1

«Зенит» — «Ростов» — 2:0

«Краснодар» — «Динамо — 2:2

Тот момент, когда сердце верит в «Динамо», а мозг по инерции опасается «Зенита». Согласитесь, с учётом опыта последних лет, напрашивается спрогнозировать победу «Краснодара» и титул для Петербурга. Но РПЛ — эмоциональная лига, так что прислушиваемся к сердцу.

В борьбе за выживание всё не менее запутанно, поэтому нужно смотреть, с кем играют аутсайдеры. В случае с «Пари НН» это не так важно. Команда Илича сыплется и пропустила 12 голов за два матча — победа в Самаре будет чудом. К «Факелу» едет совершенно немотивированный «Ахмат», а «Оренбург» на своём поле вполне способен как минимум отобрать очки у «Спартака». Ну а «Балтика», хоть и истощена кубковым полуфиналом со «Спартаком», должна думать о спасении, а не о трофее. На своём поле реально выдать матч жизни.

Прогноз Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол»: чемпион — «Динамо», вылетит «Факел»

«Факел» – «Ахмат» – 0:2

ЦСКА – «Урал» – 0:1

«Оренбург» – «Спартак» – 0:1

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 1:1

«Балтика» – «Локомотив» – 1:0

«Зенит» – «Ростов» – 3:0

«Краснодар» – «Динамо» – 2:2

Когда перед российским клубом стоит задача «не проиграть», он, как правило, именно это и делает. Хочется верить, что «Динамо» возьмётся за голову в самый важный момент сезона: не откажется от своей игры, не припаркуется, а будет собой.

В титул «Краснодара» не верится совсем – уж слишком много команда профукала по ходу сезона. А сейчас ей остаётся верить, что вместе сойдутся несколько маловероятных факторов. «Зенит» должен остаться вторым – по справедливости. Команда Сергея Семака по-прежнему хороша, но не так, как прежде, и было бы странно, если бы пиковый настрой и пиковый состав удалось сохранить в очередной – уже сбился со счёта – сезон подряд.

Весеннее преображение «Балтики» заставило снизить мой уровень хейта в сторону Сергея Игнашевича – эта команда заслуживает стыков, чтобы там решалась её дальнейшая судьба. «Пари НН» откровенно жаль: клуб считался регулярным середняком, но по абсолютно необъяснимым причинам скатился вниз, разочаровывая не только своих болельщиков, но и нейтральных. Не хочется безоговорочно прощаться. А «Факел», как мне кажется, должен стать 15-м по итогам сезона и напрямую вылететь из РПЛ: даже «Сочи» был лучше.

«Факел» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прогноз Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»: чемпион — «Зенит», вылетит «Балтика»

«Факел» – «Ахмат» – 0:0

ЦСКА – «Урал» – 2:2

«Оренбург» – «Спартак» – 2:0

«Крылья» – «Пари НН» – 6:1

«Балтика» – «Локо» – 3:3

«Зенит» – «Ростов» – 5:0

«Краснодар» – «Динамо» – 4:3

Я не верю в чудеса. Иногда хочется, но не получается. Чемпионство «Динамо» было бы чудом, поэтому золото заберёт «Зенит». С «Балтикой» и сохранением места в РПЛ такая же история. «Факел» отстоит нули, «Урал» в концовке сравняет с ЦСКА, а «Спартак» традиционно проиграет в Оренбурге. «Нижний» получит шесть и спасётся – ну так, чтобы подчеркнуть уровень нашей лиги ещё разок. Этот сезон РПЛ, словно назло, должен закончиться мемом: «А ты что думал, в сказку попал?»

Мои предсказания часто не сбываются. Надеюсь, не сбудутся и эти.

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