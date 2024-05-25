«МЮ» вырвал трофей у «Сити»! И как теперь увольнять тен Хага?

Мало кто в курсе, что нынешний «Юнайтед» умеет вот так играть в футбол.

Состав «МЮ» немного удивил. Бруну вынужденно вышел в центре нападения, а Амрабат — на поле. Зато в центр защиты наконец-то вернулась топовая связка Мартинес — Варан. Для француза этот матч был последним за «Юнайтед». Что касается состава «Сити», удивило разве что появление Ковачича в основе. По идее хорват даёт команде ещё больше подстраховки, но её как раз не хватило.

Казалось, что «Сити» будет давить соперника и тот станет вжиматься в свою штрафную. На деле вышло иначе. «МЮ» смело разыгрывал от ворот низом и уверенно шёл в прессинг. При таком смелом футболе «Сити» выглядел достаточно нервно и допускал много ошибок. Даже Бернарду и Родри теряли мячи в простейших ситуациях. А на 21-й минуте «Сити» так закопался в своей штрафной, что едва не «привёз» гол в свои ворота.

«МЮ» полчаса смотрелся лучше соперника, но не мог забить. Зато потом отличился дважды. Сначала забил Гарначо после шикарной диагонали от Дало и грубой ошибки Гвардиола. Получилось так, что аргентинец оказался один с мячом перед пустыми воротами. И практически сразу «Юнайтед» забил снова. Бруну выдал изящную передачу, а Майну не промахнулся из убойной позиции — Уолкер чуть-чуть не успел накрыть соперника.

Гол Кобби Майну Фото: Alex Pantling/Getty Images ​​​​​​​

В первом тайме было непонятно, кто тут чемпион Англии, а кто — восьмая команда АПЛ. А вот после перерыва «Сити» уже был похож на себя и создал кучу моментов. Фоден имел отличную возможность забить, но не смог нормально попасть по мячу. Холанд зарядил в перекладину. Онана сделал крутой сейв после плотного удара Уолкера. Затем уже Альварес чуть-чуть промахнулся по воротам.

«МЮ» терпел долго, но на 87-й минуте всё-таки пропустил. Вышедший на замену Доку решил для разнообразия не простреливать вдоль ворот, а пробить из-за штрафной. Получилось точно в ближний угол, про который забыл вратарь «МЮ».

Гол Жереми Доку Фото: Кадр трансляции

«Сити» в конце придавил соперника, но сравнять счёт так и не смог. «МЮ» забрал Кубок Англии, а вместе с ним и путёвку в Лигу Европы. В этом же турнире сыграет «Тоттенхэм», а в Лигу конференций отправляется «Челси».

Теперь увольнять тен Хага будет чуть сложнее. По информации the Guardian, тренера решили убрать вне зависимости от результата финала.