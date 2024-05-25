Красивейший жест Лички на пресс-конференции после драмы «Динамо» в Краснодаре. Видео

«Динамо» максимально обидным образом упустило чемпионский титул. Команда возглавляла таблицу перед заключительным туром, однако в итоге завершила сезон только на третьем месте. Бело-голубые проиграли в Краснодаре (0:1) и упустили прекрасную возможность стать чемпионами впервые в новейшей истории.

После матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка пришёл на пресс-конференцию не один. А в компании сотрудников клуба, которые выстроились за его спиной. Чешский тренер сразу попросил не задавать никаких вопросов и выступил перед прессой с монологом:

«Не надо сегодня задавать вопросов об игре. Комментариев на эту тему не будет. Сезон закончен. Хочу поблагодарить всех людей, которые сейчас стоят за мной. Они помогали команде и мне. Здесь медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб, начальник команды. Эти люди пытались сделать всё, чтобы создать комфортные условия. Несколько недель назад никто не думал, что мы будем бороться за титул до самого конца.

Футболисты, которые сейчас сидят в раздевалке и плачут, проделали фантастическую работу. Они дали болельщикам уверенность, что в состоянии бороться за титул. Тысячи фанатов приехали к гостинице. Чуть-чуть не хватило. Это футбол, это жизнь. Через вас хотел бы поблагодарить клуб «Динамо» и парней, которые сейчас в раздевалке. Поблагодарить за эмоции, которые они подарили мне в том числе.

Люди, которые стоят за мной, трудятся каждый день. Вы постоянно видите меня после матчей. На пресс-конференциях, в телевизоре, в газетах. А работу этих людей не видите. Напишите, пожалуйста, о них пару красивых слов. Окей? Мы одна команда. Мы как один человек. А, сейчас здесь нет повара Ромы. Напишите о нём тоже. Большое спасибо».

После завершения речи Личка получил аплодисменты от сотрудников «Динамо» и покинул зал для пресс-конференций. Очень красивый жест со стороны тренера московского клуба!