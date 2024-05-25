Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Краснодар — Динамо — 1:0, 30-й тур РПЛ, пресс-конференция Марцела Лички после матча, видео, что сказал, 25 мая 2024 года

Красивейший жест Лички на пресс-конференции после драмы «Динамо» в Краснодаре. Видео
Кирилл Закатченко
Классный жест Лички после матча в Краснодаре
Аудио-версия:
Комментарии
Главный тренер пришёл к журналистам с персоналом клуба. И выдал сильную речь.

«Динамо» максимально обидным образом упустило чемпионский титул. Команда возглавляла таблицу перед заключительным туром, однако в итоге завершила сезон только на третьем месте. Бело-голубые проиграли в Краснодаре (0:1) и упустили прекрасную возможность стать чемпионами впервые в новейшей истории.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

После матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка пришёл на пресс-конференцию не один. А в компании сотрудников клуба, которые выстроились за его спиной. Чешский тренер сразу попросил не задавать никаких вопросов и выступил перед прессой с монологом:

«Не надо сегодня задавать вопросов об игре. Комментариев на эту тему не будет. Сезон закончен. Хочу поблагодарить всех людей, которые сейчас стоят за мной. Они помогали команде и мне. Здесь медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб, начальник команды. Эти люди пытались сделать всё, чтобы создать комфортные условия. Несколько недель назад никто не думал, что мы будем бороться за титул до самого конца.

Какая же это драма!
Чемпионский матч РПЛ, в котором проиграли все
Чемпионский матч РПЛ, в котором проиграли все

Футболисты, которые сейчас сидят в раздевалке и плачут, проделали фантастическую работу. Они дали болельщикам уверенность, что в состоянии бороться за титул. Тысячи фанатов приехали к гостинице. Чуть-чуть не хватило. Это футбол, это жизнь. Через вас хотел бы поблагодарить клуб «Динамо» и парней, которые сейчас в раздевалке. Поблагодарить за эмоции, которые они подарили мне в том числе.

Люди, которые стоят за мной, трудятся каждый день. Вы постоянно видите меня после матчей. На пресс-конференциях, в телевизоре, в газетах. А работу этих людей не видите. Напишите, пожалуйста, о них пару красивых слов. Окей? Мы одна команда. Мы как один человек. А, сейчас здесь нет повара Ромы. Напишите о нём тоже. Большое спасибо».

После завершения речи Личка получил аплодисменты от сотрудников «Динамо» и покинул зал для пресс-конференций. Очень красивый жест со стороны тренера московского клуба!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android