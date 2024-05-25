Самое красивое во втором трофее «Байера» — не футбол. Эти фото заката и файеров — восторг

После единственного поражения в сезоне Хаби Алонсо сделал сразу пять замен. В основу вернулся в том числе основной вратарь Градецки. Он оставался в запасе в остальных матчах Кубка Германии, но в финале против «Кайзерслаутерна» вышел с первых минут.

«Байер» начал матч уверенно. За первые 15 минут создал несколько опасных моментов. Вирц был весьма близок к тому, чтобы открыть счёт, но это сделал Джака. Помог его фирменный удар издали в одно касание. Мы уже видели такое от него в этом сезоне. Тут имело значение ещё то, что вратарь «Кайзерслаутерна» не видел момент удара из-за защитника, перекрывшего обзор.

Гол Джаки Фото: Кадр из трансляции

Футболисты «Байера» отметили гол достаточно странным образом — схватившись за ногу. Может быть, позже игроки расскажут, что это значило (а возможно, и ничего).

Празднование гола Джаки Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Байер» после гола не стал сбавлять. Всё так же владел мячом и создавал больше моментов, чем соперник. За счёт прессинга команда Алонсо быстро возвращала себе мяч. Казалось, что у такого «Байера» не может быть проблем в матче с 13-й командой Второй Бундеслиги, но вышло иначе.

В первом тайме судья показал две жёлтых карточки. Обе — Коссуну. Удивительно, что защитник, имея предупреждение, сыграл настолько неаккуратно. Наступил шипами на ногу сопернику. Арбитр моментально показал вторую жёлтую. Начиная с 44-й минуты «Байер» играл в меньшинстве.

Вторая жёлтая карточка Коссуну Фото: Кадр из трансляции

Моменты у «Кайзерслаутерна» сразу начали появляться. Ещё в компенсированное к первому тайму время «Байер» был крайне близок к тому, чтобы пропустить. И сразу после перерыва мяч несколько раз прошёл прямо рядом со штангой, а ещё в одном случае Градецки выдал классный сейв.

В начале второго тайма оба вратаря старались отбивать мяч, а не ловить его. Видимость была плохой из-за файеров. Причём пиро-шоу устроили одновременно болельщики обеих команд. Матч даже пришлось прервать на пять минут. Правда, вкупе с закатом, радугой и молниями смотрелось восхитительно. Будто это нейросеть, а не кадры из реальной трансляции.

Атмосфера на стадионе в Берлине Фото: Кадр из трансляции

Атмосфера на стадионе в Берлине Фото: Кадр из трансляции

Атмосфера на стадионе в Берлине Фото: Кадр из трансляции

Время шло, а у «Кайзерслаутерна» всё не получалось забить. И вроде владение мячом подравнялось после удаления, но «Байер» адаптировался к игре в меньшинстве. После замен Леверкузен вернул игру под контроль и снова стал создавать опасные моменты. Их было бы ещё больше, если бы Фримпонг дважды не поскользнулся с мячом в чужой штрафной.

И всё же никто больше не забил — гол Джаки остался единственным. «Байер» забирает два титула в этом сезоне. Теперь в матче за Суперкубок он сыграет со второй командой Бундеслиги. И это не «Бавария», которая закончила на третьем месте, а «Штутгарт». Благодаря победе «Байера» в финале Кубка в Лигу Европы отправился «Хоффенхайм», а в Лигу конференций — «Хайденхайм».