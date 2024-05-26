«Динамо» проиграло. Но выиграл российский футбол». Что говорят о сумасшедшем финише РПЛ

Какой же огненный вышел 30-й тур РПЛ! «Динамо» уступило в гостях «Краснодару» и лишилось титула. Но и «быки» не стали чемпионами. «Зенит» же обыграл дома «Ростов» и забрал шестое золото подряд! Ниже — реакция главных действующих лиц, функционеров и экспертов на главный день сезона.

Президент РПЛ в восторге от конкуренции

Босс лиги Александр Алаев максимально доволен:

«Надеюсь, у нас всегда будет борьба и конкуренция до последнего тура. Поэтому поздравляю всех болельщиков, ведь это настоящий подарок для любителей футбола. По мне, это суперчемпионат. Ещё раз с победой «Зенит», всех тех, кто решил свои задачи. А тем, кто не смог решить и сохранить прописку в РПЛ, желаем вернуться, как это сделали «Химки». Всех поздравляю с невероятный концовкой этого отличного чемпионата.

Когда нам ждать смены чемпиона? Нам с вами нужно наслаждаться этим моментом. «Зенит» и все остальные сыграли 30 туров. Значит, кому-то не хватило фарта или были какие-то другие футбольные ошибки. Но все поняли, что можно бороться за чемпионство и игра стала ровнее. Ждём такой же гонки в следующем году».

Александр Алаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал главную причину чемпионства «Зенита»: «Успех «Зенита» в том, что Семак построил такую команду. Большое количество болельщиков. 15 команд, может, этому не рады, но это факт».

Что говорят в «Зените». Семак считает, что команда была лучшей весь сезон

Руководители клуба-чемпиона остались немногословны.

«Первые эмоции — экстремально положительные. Всё было решено заранее? Ни в коем случае», — отметил председатель правления клуба Александр Медведев.

Александр Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о нервах: «Мы чемпионы! Как можно не нервничать в таком матче? Но пережила и стала сильнее, как и все мы».

А что сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак? Который, кстати, после матча прямо на трибуне подписал новый контракт с клубом до 2030 года.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «На протяжении всего сезона мы были лучшими, но не всегда нам хватало удачи, чтобы это превосходство реализовать. Все ребята большие молодцы. Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут. Мы не говорили игрокам о счёте в параллельном матче до момента, пока не стали уступать. Потом решили сказать. Мячи, забитые Артуром, безусловно говорят о его важности и полезности. При этом эти мячи — только отправная точка для его дальнейшего прогресса. То же самое касается и Педро».

Счастлив и голкипер петербуржцев Михаил Кержаков: «Остались силы радоваться? Конечно. Только начинаем! Получается самое сложное чемпионство. Предыдущие были легче. Это чемпионство запомнится концовкой и развязкой. Не буду пересказывать, что было в раздевалке. Скомканный сезон, теряли много очков, пропускали голы на последних минутах — делали всё, чтобы сохранить интригу до последнего тура. Конкуренты не воспользовались нашими осечками».

Своё первое золото РПЛ выиграл защитник «Зенита» Нино. Бразилец приехал в Санкт-Петербург зимой 2024 года и с ходу стал важным футболистом: «Всегда верил в чемпионство. Не сомневался, что всё в наших руках, потому что знал, что «Динамо» будет очень непросто в Краснодаре. От нас требовалось качественно выполнить нашу часть работы, провести успешно свой матч и выиграть. Это очень важный титул для меня, потому что я несколько месяцев не видел жену и сына — они в Бразилии. Невероятно хотелось завоевать титул и посвятить его им. Первый титул в новом клубе — это всегда запоминающийся момент».

А вот Вендел, играющий за «Зенит» с 2020 года, признался, что нынешний трофей — самый крутой в его петербургской карьере: «Это был самый захватывающий титул с тех пор, как я здесь. Мы не просто зависели от себя, но и не переставали верить. В этом сезоне мы были в сложных ситуациях, но всегда возвращались. У каждого чемпионата есть история, и этот год был особенным».

«Краснодар»: Мусаев рад второму месту, а Сафонов разложил проблему «Динамо»

Результат матча в Краснодаре не принёс титул никому из его участников. «Динамо» от трофея отделил один гол, «Краснодар» — один пропущенный мяч «Ростова» от «Зенита». После матча главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что последняя игра стала важнейшей в истории клуба.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место — лучший результат. Мы отдали всё. Больше было индивидуальных, командных разговоров перед этим матчем. Ни один человек не опустил руки, все работали до конца. Я сказал ребятам, что мы сделали всё, что могли. Думаю, это был самый важный матч в истории клуба. Но сегодня отмечу болельщиков. Как они нас сегодня поддерживали — это что-то невероятное. Но это самый большой матч. Был шанс стать чемпионами. Но мы порадовали зрителей. Я этому рад. Надоело ли мне шестое чемпионство «Зенита»? Мне не надоело. Я думаю только о своей команде».

Матвей Сафонов, возможно, провёл последний матч за «Краснодар». Голкипер близок к переходу в «ПСЖ». А пока что Матвей добился с «Краснодаром» лучшего достижения в истории — серебряных медалей.

«Результат матча с «Динамо», безусловно, хороший, потому что у клуба не было лучше, — сказал Сафонов. — Только бронза, а сейчас — серебро. Всё-таки это хороший результат для команды. Но вопрос в другом — у нас было много шансов быть ближе к чемпионству. Это был действительно тяжёлый турнир, который показал, что любая команда может отобрать очки у любой другой команды.

Понятно, что всем хотелось чемпионства. Все хотели и верили, даже в последние секунды этого матча. Но чего-то не хватило. Это в плане упущенных возможностей в прошлых матчах. Поэтому сегодня все расстроены — потому что понимали, что шансы есть. Я не знал, как развивался счёт в Питере. Опять же, мы сами виноваты в своих возможностях. Что касается «Динамо», нельзя надеяться на чемпионство, если ты надеешься, что тебе не забьют. Да, вы чемпионы при 0:0, а если вам забьют? После углового на первой минуте они сели к своим воротам».

Матвей Сафонов Фото: РИА Новости

Не исключено, что «Краснодар» покинет и Эдуард Сперцян. После матча полузащитник отметил, что на родном стадионе клуба никто другой не может праздновать чемпионство:

«Мы раньше упустили шанс, чтобы стать чемпионами. Поэтому здесь сегодня не всё зависело от нас. Наше дело было выигрывать и порадовать болельщиков, потому что на нашем стадионе никто другой не должен праздновать чемпионство. Играя дома, мы не могли играть по-другому. Вторые так вторые. Это впервые в истории «Краснодара», поэтому это хороший результат. Нам нужно гордиться этим. Это большой опыт на будущее для каждого игрока.

Тяжело сказать, почему по ходу сезона потеряли лидерство и чемпионство. Было много раз, когда мы теряли очки. К примеру, была домашняя игра с «Ахматом». Поэтому в конце ты начинаешь думать об этих играх. Потому что сыграй вничью с «Ахматом» — это был бы какой-то плюс. Конечно, можно сказать, что за два тура до конца мы упустили свой последний шанс. Я думаю, что слёзы после матча — это выплеск эмоций за весь сезон. У меня, конечно, не было слёз. Я был расстроен, но понимал, что могли решить всё раньше. Как оценю сезон по пятибалльной шкале? Пятёрка плюс-минус».

Голкипер Станислав Агкацев заявил, что в следующем сезоне «Краснодар» пойдёт за золотом: «Обидно, не буду скрывать, очень обидно. Надеялся, что нам повезёт, что «Ростов» не проиграет, а мы останемся с золотыми медалями. Так сложилось. Будем исправлять это в следующем сезоне. Согласен, что упустили чемпионство не сейчас, а в предыдущих матчах. Чего-то не хватило. Не знаю, повлияла ли смена тренера. У каждого тренера свои идеи».

Реакция «Динамо». Обещают новый рывок и благодарят за сезон

«Динамо» упустило шанс выиграть первое золото за 48 лет. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин заявил, что от чемпионской гонки выиграл российский футбол:

«Благодарен нашим болельщикам за поддержку, за их терпение. К сожалению, у нас не получилось сделать последний шаг, не хватило удачи — её лимит был израсходован в предыдущих матчах. Но уверен, что мы постараемся принести фанатам то, о чём они мечтают, в следующем сезоне.

Не хочу оценивать сегодняшнюю игру. Сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Накал был настолько чистым! «Краснодар» и «Динамо» сделали важные шаги, чтобы зрители поверили в честность нашего чемпионата и в интригу. Нам не хватило последнего шага, было две штанги, опасные моменты. В футболе так бывает. Мы выполнили задачу на сезон, но заканчиваем его с очень горьким привкусом, потому что мы были очень близки к тому, чтобы перевыполнить задачу».

А главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал красивый жест. На послематчевую пресс-конференцию он пришёл вместе со своими помощниками, попросил не задавать ему вопросов и выдал ярчайший монолог.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Не надо сегодня задавать вопросов об игре. Комментариев на эту тему не будет. Сезон закончен. Хочу поблагодарить всех людей, которые сейчас стоят за мной. Они помогали команде и мне. Здесь медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб, начальник команды. Эти люди пытались сделать всё, чтобы создать комфортные условия. Несколько недель назад никто не думал, что мы будем бороться за титул до самого конца. Футболисты, которые сейчас сидят в раздевалке и плачут, проделали фантастическую работу. Они дали болельщикам уверенность, что в состоянии бороться за титул. Тысячи фанатов приехали к гостинице. Чуть-чуть не хватило. Это футбол, это жизнь. Через вас хотел бы поблагодарить клуб «Динамо» и парней, которые сейчас в раздевалке. Поблагодарить за эмоции, которые они подарили мне в том числе».

Также Марцел рассказал о штабе, стоявшем за его спиной: «Люди, которые стоят за мной, трудятся каждый день. Вы постоянно видите меня после матчей. На пресс-конференциях, в телевизоре, в газетах. А работу этих людей не видите. Напишите, пожалуйста, о них пару красивых слов. Окей? Мы одна команда. Мы как один человек. А, сейчас здесь нет повара Ромы. Напишите о нём тоже. Большое спасибо».

Лидер «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что команда провела сезон на крепкую четвёрку:

«Полтора месяца назад мы не думали, что, когда поедем в Краснодар, будем бороться за первое место. Все знали и видели, на сколько очков мы отставали. Но случилось чудо — мы забивали на последних секундах. Так сложилось, что сегодня мы должны были приехать и победить. Но было тяжело играть против «Краснодара». Хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас очень круто провожали на матч. Я бы не сказал, что мы перегорели. «Краснодар» нёсся, им ничего не оставалось делать. Они молодцы. Их стадион гнал вперёд. Как мы могли не верить в победу? Если бы мы не верили, то смысл сегодня играть этот матч? Мы верили, но удача сегодня была не на нашей стороне. Ни о каком проклятье не слышал. Этот сезон для «Динамо» по пятибалльной шкале можно оценить на четыре с плюсом».

Константин Тюкавин Фото: РИА Новости

Упущенный трофей — трагедия для Фёдора Смолова. 34-летний форвард снова остался без золота РПЛ.

«У нас не было установки играть на ничью, — заявил Смолов. — Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Надо отдать должное «Краснодару», что они вышли и за последние семь матчей были самыми мотивированными. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча. С нами сыграло злую шутку то, что мы могли сыграть вничью и добиться нужного результата.

Насколько обидно, что это, возможно, был последний шанс стать чемпионом России? Эмоции пока такие, что об этом не задумывался. Но Серёге Паршивлюку об этом сказал, потому что он больше это ощущает. Я написал своей жене, что мне не суждено в карьере стать чемпионом России. Это расстраивает. Конечно, готов [остаться в «Динамо» на следующий сезон]. У нас классная команда. Сегодня решалось наше потенциальное чемпионство, поэтому да. Самый сумасшедший чемпионат в карьере? Я думаю, что да. Потому что сегодня три команды могли стать чемпионом, я такого не помню. А в последний раз чемпионство в последнем туре разыгрывалось в 2016 году».