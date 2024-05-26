Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд

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Если смотреть на медицину максимально просто, можно выделить два ключевых условия излечения от любой болезни. Первое: нужно признать, что ты болен. Второе: нужно лечить болезнь, а не симптомы. Выполнение этих условий не гарантирует излечения. Но если их не выполнить, никакого излечения не будет точно.

«Барселона» признаёт, что она больна. Она еле сводит концы с концами, дёргает за рычаги и цепляется за любую возможность хоть что-нибудь заработать. Боссы клуба уже давно не пытаются делать вид, что всё в порядке. На публике они, конечно, держат лицо и кормят всех рассказами про светлое будущее. Но эти рассказы о будущем так или иначе упираются в оговорки о тяжёлом настоящем.

При этом, признавая собственную болезнь, «Барса» лечит не её, а симптомы. Расставание с Хави — это не что иное, как лечение симптома.

Возьмём нынешний сезон. Хави не сделал команду чемпионом. Он не смог вывести её в полуфинал Лиги чемпионов в той части сетки, которую кто-то посчитал лёгкой. Он проиграл «Реалу» все три «класико». Одно из них — разгромно в финале Суперкубка. Также Хави неосмотрительно объявил об уходе, а затем ещё более неосмотрительно передумал. И, наконец, передумав, он набрался наглости сказать, что «Барселона» нынче тонет в проблемах и что с нынешним «Реалом» ей очень тяжело конкурировать.

Когда ты — «Барселона», тебе трудно признать, что есть кто-то лучше тебя. Во-первых, у тебя мощная историческая память. А там очень много победных, золотых страниц. Во-вторых, «Барса» не случайно женского рода. Она — дама. Ей важно нравиться. Причём желательно и игрой, и результатом.

Презентация Хави, когда он возглавил «Барсу» Фото: David Ramos/Getty Images

В последние годы «Барселона» делает всё, чтобы казаться лучше, чем она есть. Она очень хочет нравиться. Она и Хави назначила, чтобы вызвать симпатию и поймать на себе восторженные взгляды. Легенда клуба, человек, чтимый во всём футбольном мире, возвращается в качестве тренера, чтобы вновь сделать родной клуб великим. Ну как можно это не оценить? Жест насколько широкий, настолько же рискованный и даже отчаянный.

Но Хави внезапно справился! Да-да, справился, именно так. Он оказался готов работать с тем, что есть. Он сильно не ныл из-за того, что у него были очень ограниченные возможности по комплектованию команды. Он не испугался давления, которое было колоссальным с первого дня и с первой секунды.

Да, к Хави накопилось много вопросов. Например, насчёт поведения во время матчей и постоянных красных карточек или насчёт постоянных жалоб на судей. Но он всё ещё молодой тренер. Он только учится этой работе. А умение выступать на публике и грамотно вести себя во время матчей — это тоже часть работы тренера. Тот факт, что Хави был выдающимся футболистом, не означает, что он уже всё умеет как тренер. Считает иначе, кажется, только другая легенда Ла Лиги — та, что играла с Валерием Карпиным за «Сельту».

За три неполных сезона Хави выиграл с «Барселоной» чемпионство и дважды сделал её второй. Плюс он выиграл Суперкубок и впервые за долгое время вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. И, если бы не помутнение Рональда Араухо, возможно, «Барса» прошла бы «ПСЖ» и в полуфинале встретилась с «Боруссией». А там, глядишь, и новое «класико» в финале… Впрочем, это уже из области гипотез. 1/4 финала ЛЧ — тоже очень неплохо.

Рафинья и Левандовски Фото: David Ramos/Getty Images

Самый успешный сезон при Хави «Барселона» выдала, когда вложилась в усиление состава. Летом 2022-го пришли Левандовски, Рафинья, Кунде, плюс бесплатно взяли Кристенсена из «Челси». Хави получил хороший материал и дал хороший результат.

Проблема в том, что по окончании того сезона «Барселона» опять стала слабее: «ПСЖ» за относительные копейки украл Усмана Дембеле, а Серхио Бускетс и Жорди Альба уехали загорать к Месси в Майами. На усиление летом 2023-го «Барса» потратила € 3,5 млн — взяли из «Жироны» Ориоля Ромеу. Плюс, наверное, что-то заплатили за аренду двух Жоау — Канселу и Феликса.

Факт в том, что из тройки Дембеле — Бускетс — Альба относительно безболезненно удалось заменить только Бускетса. На его место пришёл Илкай Гюндоган. И то немец взял на себя только часть функций Бускетса, потому что игроки они всё-таки не одинаковые.

Зона Альбы: Бальде сломался, а Канселу совсем плох в защите. Зона Дембеле: более-менее неплохое сочетание в лице Ямала справа и Рафиньи слева нашли только к концу сезона. Феликс включался, но лишь вспышками. Точно так же, как в предыдущих клубах.

Тяжёлую травму получил Гави. Не такой мощный сезон, как годом ранее, выдал Левандовски. Часть матчей из-за травмы пропустил основной вратарь тер Штеген, который блистал во время чемпионского сезона. Намного сильнее, чем годом ранее, включился «Реал». Внезапно выскочила «Жирона». Так и получилось, что Хави не сумел повторить результат сезона-2022/2023. Никто не снимает с него ответственности. Просто, оценивая его, важно учитывать все перечисленные факторы.

Хави Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Хави очень не хватало спокойствия. Он поддавался эмоциям там, где это было совсем не нужно. Это касается и поведения во время матчей, и январского заявления об уходе. И заявления о том, что он остаётся, это тоже касается. Команда выдала длинную серию без поражений, руководство клуба впечатлилось. Возможно, Хави что-то пообещали. Тут-то он и «поплыл». И объявил, что остаётся. А что было дальше, вы знаете.

Как бы там ни было, Хави оставляет «Барселону» с неплохими достижениями. В условиях, в которых он работал, было очень трудно добиться результата на порядок лучше. Нет никаких гарантий, что другой тренер на его месте справился бы лучше. Ну а тем тренерам, которые в теории могли бы справиться лучше, наверное, нынешняя «Барса» просто неинтересна. Совать голову в эту каталонскую пасть — себе дороже!

Ямал, Кубарси и Фермин Лопес Фото: Getty Images

Плюс Хави оставляет «Барселону» с Ямалом, Кубарси и Фермином Лопесом. Возможно, они заиграли бы и при другом тренере. Но, опять же, мы не можем знать этого наверняка. Точно мы знаем только то, что они получили шанс при Хави и стали важными игроками основного состава.

Отчасти Хави был вынужден ставить на молодёжь. Просто потому, что усиливаться на стороне «Барселоне» сложно из-за финансовых проблем. Но его ставка сыграла. Фермин и особенно Ямал с Кубарси — это настоящее и будущее «Барселоны». А ведь есть ещё и Алехандро Бальде. В этом сезоне он мало играл из-за травмы. Но в сезоне предыдущем он играл даже больше Жорди Альбы. Бальде выздоровеет и вернётся. И за него тоже нужно сказать спасибо Хави.

Наконец, то, как уходит Хави, лучше всего показывает, где на самом деле спрятана главная проблема «Барселоны». Поведение офиса клуба и конкретно Жоана Лапорты — это безумие и стыд.

Подрыв финансовой базы клуба произошёл не при Лапорте, а при Хосепе Бартомеу. Лапорта пришёл уже на «готовое». Но он не сделал сильно лучше. Он пытается и на ёлку влезть, и мягкое место не поцарапать. Деньги он тратить не готов, но при этом хочет побеждать, и желательно стильно, по-барселонски.

Ему повезло: он угадал с Хави. Это не сильно оздоровило клуб финансово, но результаты на фоне постоянных ужимок и очевидного управленческого кризиса были неплохие. Уж как минимум приемлемые. Хави совершенно точно не провалился.

И в итоге Хави увольняют. Когда он, несмотря ни на что, решил остаться. Когда Лапорта и Деку, позируя для фото, крепко пожимают Хави руку. Проходит месяц — и Хави указывают на дверь.

Деку, Лапорта и Хави Фото: Urbanandsport/Getty Images

Вот это — болезнь. И с ней надо бороться в первую очередь. Пока она живёт, «Барселона» не выздоровеет. И неважно, кто её тренирует — Хави, Ханси Флик или кто-то другой. Нет никаких сомнений, что новый тренер столкнётся с теми же проблемами, с которыми столкнулся Хави.

А что касается самого Хави, его уход очень сильно смазали качели, которые он же сам и устроил. Скрип у этих качелей был уж очень неприятный и странный: то ухожу, то не ухожу… В итоге — уходит. Но уже не по своей воле.

Так себе история. Но, во-первых, она показала, где у «Барсы» действительно главные проблемы. А во-вторых, Хави теперь может найти работу там, где нет «барселонских» болезней. И посмотреть на него в здоровой обстановке очень интересно. Если даже в проблемной «Барсе» он был неплох, что он сможет показать в клубе со стабильным бюджетом и адекватными руководителями?

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