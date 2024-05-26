«Аталанта» и Лукман продолжают разрывать. Какой же пас-шедевр выдал нигерийцу Миранчук!

«Аталанта» спустя четыре дня после победного финала Лиги Европы сыграла в заключительном 38-м туре чемпионата Италии с «Торино». Правда, для самих бергамасков это ещё не завершение сезона Серии А. В начале июня команду Джан Пьеро Гасперини ждёт перенесённый домашний матч с финалистом Лиги конференций «Фиорентиной».

Гасперини мог бы дать отдых всем игрокам стартового состава финала Лиги Европы, так как в Серии А главная цель уже достигнута – место в Лиге чемпионов на будущий сезон бергамаски себе гарантировали. Однако ротация была только частичной. В запасе остались голкипер Муссо, Хин, Руджери и Эдерсон, а Колашинац не попал в заявку. Почему-то Гасперини сохранил атакующее трио Лукман – Де Кетеларе – Скамакка, поэтому Миранчук на скамейке начал встречу со своей бывшей командой (напомним, Алексей уезжал в «Торино» в аренду).

«Торино» похож по игровой философии на «Аталанту», а в первом круге туринские «быки» и вовсе разгромили бергамасков на своём поле со счётом 3:0. Но и команда Ивана Юрича, который, к слову, уходит из «Торино», уже не имела турнирной мотивации. «Быки» на финише боролись за девятое место с «Наполи», отстав чуть-чуть от зоны еврокубков. Тем не менее туринцы лучше провели первые полтайма. «Аталанта» с трудом входила в игру, меньше владела мячом и проигрывала единоборства – чувствовалось, что у хозяев нет нужных эмоций после финала ЛЕ.

Первый голевой момент команда Гасперини создала только на 24-й минуте, когда Де Кетеларе бил низом из пределов штрафной и промахнулся. Но вскоре тот же Де Кетеларе стал автором голевой передачи. Бергамаски вскрыли оборону «Торино» по центру, и центрфорвард Скамакка забил ударом из полукруга.

«Аталанта» наконец разыгралась, появилась привычная интенсивность. А перед перерывом напомнил о себе и герой матча с «Байером» Лукман. Сперва он пробил выше цели из убойной позиции, но на 43-й минуте продолжил свою голевую неделю ещё одним забитым мячом. Атаку создал проходом и тонким пасом тот же Де Кетеларе, затем голкипер «Торино» Джемелло неудачно отразил удар Пашалича, и Лукман добил мяч в сетку.

Редко можно увидеть улыбающегося Гасперини во время матчей. Этот тренер кажется очень строгим человеком. Но едва стартовал второй тайм, как Джан Пьеро засиял, расплылся в улыбке и поприветствовал болельщиков. Всё дело в том, что на фан-секторе бергамасков появился баннер в честь Гасперини со словами благодарности. Даже не зная итальянского языка, по одному виду Джан Пьеро можно было понять, что поклонники «Аталанты» адресовали коучу самые тёплые слова.

«Аталанта» контролировала игру и после перерыва. В течение 20 минут бергамаски забили ещё два мяча (один из них – Лукман), но оба не были засчитаны из-за нарушений в атаке. «Торино» просто не хватало индивидуального мастерства игроков впереди. Вдобавок у туринцев отсутствовал травмированный экс-армеец Влашич: он пропустил почти месяц из-за разрыва отводящей мышцы. А в середине тайма Лукман заработал пенальти: наступ со стороны Тамеза был очевиден. Пашалич сделал счёт 3:0 – прямо как с «Байером».

Миранчук появился на поле за 20 минут до конца, поменяв Де Кетеларе. Алексей тут же выдал проникающий пас-шедевр из центра поля на Лукмана, и нигериец реализовал выход один на один. Но и этот гол был отменён, так как Адемола немного залез в офсайд. Россиянин активно вошёл в игру, действовал в правом полуфланге, по центру. Впрочем, в самой концовке стал менее заметен – «Аталанта» насытилась и успокоилась.

Статистика Миранчука в матче с «Торино» – 10 касаний мяча, шесть точных передач из восьми (включая одну под удар), одна обводка и одно единоборство (выигранное). Можно сказать, Алексей провёл короткую интенсивную тренировку в этот вечер на стадионе в Бергамо.