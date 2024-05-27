Сборная 30-го тура РПЛ. Лучшими были звёзды «Краснодара» и «Локомотива»

После завершения 30-го тура РПЛ предлагаем вашему вниманию последнюю в этом сезоне символическую сборную недели в российском чемпионате. В неё попали игроки «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА, «Факела», «Ростова» и «Зенита». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. Тренер тура также из команды, которая выдала самый впечатляющий перформанс в прошедший уикенд.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА и отметил это дело седьмым матчем «на ноль» в нынешнем сезоне РПЛ. «Урал» нанёс 14 ударов по воротам голкипера армейцев, в том числе три в створ, но не сумел пробить самого возрастного игрока чемпионата России. Более того, при счёте 2:0 Акинфеев не дал уральцам вернуться в игру, отразив пенальти в исполнении Шеттине.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Сергей Божин («Факел»)

«Факел» выиграл решающий матч в борьбе за выживание в РПЛ, а победный мяч воронежцев в ворота «Ахмата» забил Божин. Центральный защитник удачно сходил на стандарт и правильно использовал голову во всех смыслах этого слова. Для Божина гол в 30-м туре всего лишь второй в нынешнем чемпионате России – до этого он отличился ещё в ноябре в домашней встрече с ЦСКА.

Сергей Божин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

«Краснодар» в последнем туре провёл едва ли не лучший свой матч в 2024 году и лишил «Динамо» золотых медалей. Защитники «быков» справились с Тюкавиным и компанией, а традиционно надёжный Алонсо, видимо, выдал красивое прощальное выступление перед трансфером в Бразилию. У Хуниора четыре перехвата и шесть выносов мяча, он сделал шесть точных длинных передач (включая одну под удар).

Хуниор Алонсо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Ещё один герой-защитник из «Краснодара» в матче с «Динамо» – уругваец Оласа. Именно его впечатляющий рывок по левому флангу привёл к голу в ворота московской команды: Оласа отдал голевую передачу на Кордобу. Кроме того, Лукас собрал хорошую оборонительную статистику: четыре выноса мяча, три отбора, по одному перехвату и заблокированному удару, пять выигранных единоборств из девяти.

Лукас Оласа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Роналдо («Ростов»)

«Ростов» едва не оставил «Зенит» без чемпионского титула, поведя по ходу матча в Санкт-Петербурге после гола Роналдо. Бразилец со звёздным именем пробил голкипера Адамова и мог действительно стать главной звездой вечера, если бы ростовчане удержали преимущество на «Газпром Арене». Ещё Роналдо отметился высокой точностью передач (13 из 15 дошли до адресата), заработал на себе пару фолов и совершил по одному отбору, перехвату и выносу мяча.

Роналдо Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Александр Черников («Краснодар»)

Опорный полузащитник Черников продолжает список игроков «Краснодара», особенно сильно повлиявших на то, что «Динамо» осталось без золота РПЛ. Во встрече с бело-голубыми Александр выиграл 8 из 11 единоборств, заработал на себе четыре фола, сделал по три перехвата и выноса мяча, а также два отбора. Черников справился, несмотря на то что уже с восьмой минуты «висел» на карточке.

Александр Черников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Антон Миранчук («Локомотив»)

Для Миранчука получился хорошим последний матч перед уходом из «Локомотива». Железнодорожники победили мотивированную борьбой за выживание «Балтику», а сам Антон забил первый из трёх голов московской команды. Кроме того, полузащитник «Локо» сделал в Калининграде три паса под удар и выиграл половину единоборств.

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

В составе «Зенита» в «золотом» для петербургской команды матче выделим Мантуана. Ещё в первом тайме Густаво едва не забил Песьякову, соорудив первый голевой момент сине-бело-голубых, а во втором — очень уверенно реализовал пенальти в ситуации, когда не имел права на ошибку. Да и в целом бразилец был активен: четыре удара по воротам, две обводки, пять выигранных единоборств из семи и два заработанных на себе фола.

Густаво Мантуан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков снова один из лучших, хотя в Калининграде вышел на поле с повреждением. Максим стал автором голевой передачи в эпизоде с голом Карпукаса, тонко сыграв пяткой. Всего же форвард «Локомотива» отдал в матче с «Балтикой» четыре паса под удар, нанёс три удара, поучаствовал в 14 единоборствах (первый результат в команде) и дополнил свою статистику двумя отборами.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Тимур Сулейманов («Локомотив»)

Сулейманов в этом туре совершил два результативных действия – забил мяч и отдал голевую передачу в матче с «Балтикой». Уже в дебюте игры Тимур эффектным пасом ассистировал Миранчуку, а в концовке добил калининградцев своим голом. Всего же нападающий «Локомотива» нанёс четыре удара и отдал один пас под удар, кроме того, у Сулейманова по одному отбору, перехвату и заблокированному удару.

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Центрфорвард «Краснодара» показал себя во всей красе в битве с «Динамо» и забил победный гол, опередив в чужой вратарской центрбека Фернандеса. Кроме того, ещё один забитый мяч у Джона отобрали из-за минимального офсайда. Колумбиец просто замучил защитников «Динамо», вступил в 21 единоборство (больше всех в этом матче) и заработал на себе шесть фолов.

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Лучший тренер тура – из «Краснодара». Команда Мурада Мусаева провела сильный матч с «Динамо», за исключением разве что нервной концовки, и выиграла решающий бой за золото. К сожалению для «быков», не всё зависело от них. Чемпионский титул забрал «Зенит». Тем не менее команда Сергея Семака в 30-м туре впечатлила по игре меньше команды Мусаева, поэтому тренера выбираем из «Краснодара».

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сборная 30-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 30-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В символическую сборную тура попали не все игроки, которые были этого достойны. Хорошо сыграли и многие другие, в частности Артур и Матео Кассьерра из «Зенита», Илья Лантратов и Дмитрий Баринов из «Локомотива», Келлвен и Тамерлан Мусаев из ЦСКА, Александр Максименко из «Спартака», Кирилл Гоцук из «Пари НН», Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов», Мирлинд Даку из «Рубина» и Евгений Марков из «Факела». Тот же Артур забил «золотой» гол «Зенита», но включать в команду героев игрока, проведшего на поле лишь 20 минут, из-за одного решающего действия мы посчитали не совсем правильным. Кого ещё, на ваш взгляд, незаслуженно забыли включить в символическую сборную? Пишите в комментариях!