Как же они счастливы! В Италии случилось шикарное спасение от вылета

Перед последним 38-м туром Серии А футболисты «Эмполи» взяли лишь два очка в четырёх матчах и были главными претендентами на вылет. В соперниках — «Рома». В головах — безнадёга? Как бы не так!

В параллельной игре выяснить отношения предстояло двум конкурентам «Эмполи» — «Фрозиноне» и «Удинезе». Это, безусловно, подарок судьбы. Но для сохранения прописки в Серии А нужно было в любом случае побеждать римлян. Канчелльери забил на 13-й минуте. Вот оно — спасение! И всё же Ауар в добавленное к первому тайму время ответил — привет, 1:1.

Несмотря на серьёзное игровое преимущество более мотивированного «Эмполи», счёт оставался ничейным до 90+3-й минуты. Пока Ньянг не открылся под отличный пас того же Канчелльери и не вколотил победный. Трибуны накрыло настоящее безумие. С финальным свистком оно вылилось и на поле: счастливые болельщики выбежали на газон и вместе с командой отпраздновали невероятный поворот в пользу любимчиков! Кажется, менее ярко отмечал недавнее чемпионство «Зенит». «Фрозиноне» минимально уступил и отправился в Серию В, отстав на одно очко.

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение после матча с «Ромой» Фото: AS Roma via Getty Images

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение вместе с командой Фото: Getty Images

«Эмполи» отыграл третий год в Серии А. В этом ему было максимально трудно — прежде дважды становился 14-м. Камбьяги и Гьяси по ходу чемпионата запороли столько моментов, что им поаплодировал бы даже Фернандо Торрес времён «Челси». Спасибо Канчелльери и Ньянгу — они отработали далеко не только за себя.