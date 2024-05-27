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Эмполи — Рома — 2:1, обзор матча 38-го тура Серии А: кто вылетел из чемпионата Италии, празднование фанатов, 26 мая 2024

Как же они счастливы! В Италии случилось шикарное спасение от вылета
Георгий Илющенко
Отчёт «Эмполи» — «Рома» — 2:1
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«Эмполи» порадовал болельщиков на последних секундах матча с «Ромой»!

Перед последним 38-м туром Серии А футболисты «Эмполи» взяли лишь два очка в четырёх матчах и были главными претендентами на вылет. В соперниках — «Рома». В головах — безнадёга? Как бы не так!

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Канчелльери – 13'     1:1 Ауар – 45+1'     2:1 Ньянг – 90+3'    

В параллельной игре выяснить отношения предстояло двум конкурентам «Эмполи» — «Фрозиноне» и «Удинезе». Это, безусловно, подарок судьбы. Но для сохранения прописки в Серии А нужно было в любом случае побеждать римлян. Канчелльери забил на 13-й минуте. Вот оно — спасение! И всё же Ауар в добавленное к первому тайму время ответил — привет, 1:1.

Несмотря на серьёзное игровое преимущество более мотивированного «Эмполи», счёт оставался ничейным до 90+3-й минуты. Пока Ньянг не открылся под отличный пас того же Канчелльери и не вколотил победный. Трибуны накрыло настоящее безумие. С финальным свистком оно вылилось и на поле: счастливые болельщики выбежали на газон и вместе с командой отпраздновали невероятный поворот в пользу любимчиков! Кажется, менее ярко отмечал недавнее чемпионство «Зенит». «Фрозиноне» минимально уступил и отправился в Серию В, отстав на одно очко.

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение после матча с «Ромой»

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение после матча с «Ромой»

Фото: AS Roma via Getty Images

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение вместе с командой

Болельщики «Эмполи» празднуют спасение вместе с командой

Фото: Getty Images

«Эмполи» отыграл третий год в Серии А. В этом ему было максимально трудно — прежде дважды становился 14-м. Камбьяги и Гьяси по ходу чемпионата запороли столько моментов, что им поаплодировал бы даже Фернандо Торрес времён «Челси». Спасибо Канчелльери и Ньянгу — они отработали далеко не только за себя.

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