Лодыгин выиграл Кубок Греции, Онугха — гонку бомбардиров в Дании. Уикенд россиян в Европе

Сезон-2023/2024 завершается не только в России, но и в большинстве европейских чемпионатов. Впрочем, многие наши легионеры сыграли в минувший уикенд. Рассказываем, как прошли выходные для российских футболистов за границей.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» после завоевания трофея Лиги Европы разгромила на кураже в 38-м туре чемпионата Италии «Торино» (3:0). Теперь бергамаски в случае победы в перенесённом матче с «Фиорентиной» финишируют в топ-3 в Серии А. Миранчук вышел на замену почти за 20 минут до конца и отметился чудом-пасом из глубины на Лукмана. Нигериец забил, но гол отменили из-за офсайда. Статистика Алексея в игре с «Торино» – 10 касаний мяча, шесть точных передач из восьми, включая одну под удар, одна обводка и одно единоборство (выигранное).

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

«Реал Сосьедад» завершил сезон в Примере домашним поражением от «Атлетико». Команда Иманола Альгуасиля финишировала на шестом месте и получила путёвку в Лигу конференций. Захарян вышел в основе, сыграл 68 минут. За полтора тайма Арсен совершил 41 касание, нанёс три удара, сделал 25 точных передач из 27, включая три паса под удар, и проиграл все три единоборства. Захарян заработал 7,1 балла – это третий лучший результат в составе «Реала Сосьедад».

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Герман Онугха («Вайле», Дания)

«Вайле» в последнем туре чемпионата Дании потерпел сухое выездное поражение от «Раннерс». Команда заняла третье место в «нечемпионской группе», по сути, девятое во всей лиге. Задача решена – «Вайле» сохранил место в элите. Онугха сыграл с «Раннерс» 90 минут, но не забил. Герман прервал результативную серию из семи матчей, тем не менее стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Блестящее завершение сезона для российского нападающего!

Герман Онугха Фото: ФК «Вайле»

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция) и Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

«Панатинаикос» в минувший уикенд стал обладателем Кубка Греции. В финале команда Лодыгина победила со счётом 1:0 «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова. Матч получился очень горячим – с тремя удалениями (первое было у афинян, а затем два у команды из Салоник). Победный гол «Панатинаикос» забил на 90+7-й минуте! Лодыгин и Сулейманов провели полный матч. «Арис» нанёс по воротам российского голкипера восемь ударов, включая три в створ, но Юрий выдал «сухарь».

Юрий Лодыгин с Кубком Греции Фото: Из личного архива Юрия Лодыгина

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

«Вестерло» завершил сезон победой в гостях над «Ауд-Хеверле Лёвен». Нойштедтер отыграл все 90 минут на позиции центрального защитника. Впрочем, этот успех ничего не дал «Вестерло», так как команда заняла последнее, шестое место в группе борющихся за путёвку в Лигу конференций команд. По сути, Нойштедтер и компания финишировали 12-ми. У Романа в чемпионате Бельгии 31 матч без результативных действий.

Роман Нойштедтер Фото: Isosport/MB Media/Getty Images

Никита Хайкин («Будё-Глимт, Норвегия)

Действующий чемпион Норвегии «Будё-Глимт» продолжает лидировать и в новом сезоне. В местной лиге играют по системе «весна-осень», так что прошло всего 10 туров. «Будё-Глимт» опережает на два очка «Фредрикстад» и «Бранн». В прошедший уикенд команда Хайкина неожиданно потеряла дома очки, сыграв вничью с середняком КФУМ. Российский голкипер провёл на поле все 90 минут и пропустил два мяча.

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

«Карабах» задолго до финиша чемпионата Азербайджана выиграл золотые медали, поэтому в концовке сезона команда не слишком напрягается. В последнем туре лидер сыграл на выезде вничью с одним из аутсайдеров «Аразом» (2:2). Лунёв провёл на поле все 90 минут и пропустил два мяча – по одному в начале каждого из таймов.

Андрей Лунёв Фото: Getty Images

Резиуан Мирзов («Нефтчи», Азербайджан) и Аяз Гулиев («Сабах», Азербайджан)

«Нефтчи» Мирзова в 36-м туре чемпионата Азербайджана уступил на своём поле «Сабаху» Гулиева и финишировал на пятом месте. Борьбу за топ-3 бакинцы проиграли как раз «Сабаху», который обошёл их на два очка. Мирзов остался на скамейке запасных, а Гулиев отыграл 81 минуту. Итоговая статистика Резиуана в азербайджанской лиге – 21 матч (восемь в основе) и 0+1 по системе «гол+пас». Показатели Аяза – 24 матча (13 в основе) и 1+2.

Резиуан Мирзов Фото: ФК «Нефтчи»

Россияне, которые не сыграли в прошедший уикенд

«Венеция» Паоло Ваноли и Дениса Черышева вышла в финал стыков за место в Серии А. В ответном полуфинале команда победила дома «Палермо» – 2:1 (первый матч также был выигран — со счётом 1:0). Черышев привычно остался на скамейке запасных. Теперь «Венеция» сыграет с «Кремонезе». Сначала 30 мая в гостях, а затем 2 июня на своём поле.

«Маккаби» из Хайфы без травмированного Даниила Лесового завершил чемпионат домашним поражением в дерби с «Хапоэлем». Команда российского вингера проиграла борьбу за золото – отстала на 11 очков от чемпиона «Маккаби» из Тель-Авива, финишировав второй.

Российские полузащитники Магомед Оздоев (ПАОК) и Егор Пруцев («Целе») завершили сезон неделей ранее в статусе чемпионов, соответственно, Греции и Словении. Закончился сезон также у Александр Головина («Монако», Франция), Александра Кокорина («Арис», Кипр), Григория Морозова («Бейтар», Израиль), Ивана Злобина («Фамаликан», Португалия) и почти не игравшего из-за травм Станислава Крицюка («Жил Висенте», Португалия).