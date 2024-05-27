Эти 4 вещи нужно сделать «Динамо» для борьбы за титул в новом сезоне

Прежде всего очевидный тезис: Марцел Личка и его штаб проделали отличную работу в ушедшем сезоне, и результат последнего матча не должен перечёркивать то хорошее, что было сделано. Да, в итоге получилось, что команда подразнила своих измученных полувековым ожиданием болельщиков и отпустила мечту, но давайте вернёмся в прошлое лето.

Тогда «Динамо» оказалось в водовороте поиска нового тренера, и Личка не был основным кандидатом – да и в целом рассматривался по остаточному принципу. Это, в свою очередь, означало, что и верстать селекцию приходилось в ускоренном порядке под требования чеха практически с нуля, что ставило под угрозу турбулентности весь сезон.

Тем не менее Личке удалось крайне быстро нащупать уже фирменный стиль с балансом постепенных атак через центр и быстрых атак после потерь соперников. А к концу сезона подошли и результаты. Да, в том, что «Динамо» до последнего боролось за трофей, есть доля везения и даже странности (особенно с учётом того, что сам тренер уже весной прямо сказал: команда выбыла из гонки). Но и игра, и состав намекают на то, что бело-голубые могут, по крайней мере, попытаться повторить свой весенний штурм в следующем сезоне. Попробуем же найти, в чём «Динамо» следует добавить, чтобы новая попытка стала успешнее предыдущей.

1. Организация обороны требует работы

Марцел полюбился многим именно как тренер, пытающийся взять своё наступательной игрой. Считается, что это обязательно связано с большим количеством владения, но Личка последовательно доказывает, что играть ярко и при этом позиционно можно, и не настаивая на маниакальном контроле мяча. «Динамо» владело им ровно столько же, сколько годом ранее «Оренбург» Лички – и при этом меньше, чем «Динамо» Славиши Йокановича. Это забавно, потому что мы запомнили (в целом справедливо) команду серба как довольно безыдейную с мячом, старающуюся выиграть матчи просто расстановкой на поле, а команду чеха – как динамичную, искрящую идеями в атаке и многогранную. Всё это действительно так.

Проблема заключается в том, что оборонительная организация «Динамо», если сказать мягко, страдала. Команде становилось плохо от всего спектра проблем, которые ставит современный футбол. Соперник глубоко забегает? Линия беспорядочно валится, иногда располагаясь по строгой диагонали и открывая гигантское пространство без офсайда на дальней от забегания стороне поля. А если линия отваливается вся и дисциплинированно, возникает большое пространство между линиями, особенно в правом для команды полуфланге – весной эту болевую точку использовали последовательно «Локомотив», Лечи Садулаев из «Ахмата» и ростовчанин Мохаммад Мохеби.

Оборона флангов? Здесь Личка пытался спасти дело ротацией: там, где нужно больше позиционно обороняться, выходили Николас Маричал и/или Сергей Паршивлюк; где нужно быть дерзкими в атаке – Эли Даса и/или Дмитрий Скопинцев. Это чуть маскировало проблему, но, к сожалению, не решало. С линейными игроками Маричал, к примеру, ещё справлялся, но как только против выходили гораздо свободнее понимающие пространство Мохеби или Михаил Игнатов (как было в кубковой встрече со «Спартаком») – начиналась тряска. С этой точки зрения стоит ли удивляться, что решающий мяч нескольких десятилетий «Динамо» пропустило после вскрытого правого полуфланга с пропуском Маричала между ног (не первым весной)? Наверное, не стоит.

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Больше, чем о компактности, здесь стоит говорить о взаимных расстояниях между игроками бело-голубых — вот над этим, как и над обороной внутри штрафной, работать действительно необходимо.

2. Цинизм может стать помощником

Для начала небольшой квиз. Как думаете, какое место «Динамо» занимает по отборам и перехватам в РПЛ? Кажется, такие элементы игры забронированы аутсайдерами и командами, которые рубятся на каждом участке. И, действительно, вверху как раз «Факел» (второй и по отборам, и по перехватам), «Урал» и «Рубин». В общем, железные кулаки.

Но «Динамо» на первом месте. Это может выглядеть странно, однако обоснование простое: Марцел требует отбирать мяч как можно дальше от ворот, чтобы затем (смотрим пункт №1) не пришлось обороняться на своей трети поля.

«СПАРТАК» — «ДИНАМО» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как это связано с цинизмом? Тем самым, что команды с железными кулаками обычно в топе и по фолам. Это логично: больше пытаешься отобрать – выше вероятность нарушения, умышленно или нет. Теперь проверяем: «Факел» – первый, здесь же и «Рубин», и «Балтика» – кулаки в сборе. Где же «Динамо»? А меньше «Динамо» фолят только эти три команды.

Прошедший только что финал Лиги Европы показал важность циничного подхода. «Аталанта» тоже стремится отбирать мяч как можно дальше от своих ворот (речь сейчас не о выбранном методе, а именно о стремлении), но при этом невозможно представить, чтобы она была в аутсайдерах Серии А по фолам. Как только отбор далеко от своих ворот не удался, команда Джан Пьеро Гасперини в финале с «Байером» всегда делала одно и то же: фол, фол, фол, фол. Два десятка фолов. Отскочили и расставились как надо для давления дальше. Раз за разом одно и то же. Карточки? Не беда, теперь в матче пять замен, всех прикроем.

Это индикатор: «Динамо» зачастую старается выиграть в чистый футбол. Похвальное стремление, но если ты отбираешь высоко, то должен либо переходить в позиционную оборону с высокой линией, как праймовый «Ливерпуль», либо – и это больше будет похоже на «Динамо» – чаще страховать фолом проигранную борьбу.

3. А если дать Бителло роль Беллингема окончательно?

С первых передач Бителло стало ясно: в РПЛ появился игрок сорта «экстра». Почти сразу стали заметны вайбы Джуда Беллингема с поправкой на уровень: тяготеющий играть левее повсеместный полузащитник, «жидкие» голеностопы, кошачья ловкость, любые передачи, давление на соперника – в удовольствие. Один из крайне редких футболистов чемпионата России, про которых можно сказать, что они одним своим появлением могут определить игру.

Так как встраивать Бителло нужно было уже по ходу дела, можно списать первый сезон на взаимную адаптацию: в следующем сезоне нет вариантов, при которых бразилец не сыграет абсолютно ключевую роль в «Динамо». И здесь возникает вопрос: использует ли команда весь потенциал определяющего футболиста? Нашёл ли штаб ему убийственную роль?

Бителло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После странностей в первых матчах Бителло в России (там на поле одновременно выходили и он, и Фёдор Смолов – в итоге регулярно оба едва ли не копировали действия друг друга между линий, лишая команду ещё одного игрока) постепенно ему начали давать возможность играть в левом полуфланге. При этом крайние полузащитники (язык слабо поворачивается назвать Бителло или Хорхе Карраскаля вингерами) должны дорабатывать в обороне. Смотрите, опять же, гол «Краснодара», где в итоге оказывается Карраскаль. Бителло иногда бежит назад быстрее всех из динамовцев и для бразильца действительно дисциплинированно работает до своей штрафной. Но не теряет ли от этого «Динамо» часть угрозы сопернику при отборе?

Возвращаясь к Джуду. Одной из задач Карло Анчелотти была попытка расположить игроков таким образом, чтобы англичанин при первом или втором действии после отбора был как можно выше и ближе к осевой позиции – так возникла идея ромба с Беллингемом в позиции «десятки». Бителло в таких ситуациях часто в своей штрафной. Возможно, стоит найти ему похожую роль при обороне, чтобы дать разгонять встречные атаки на ведении или замыкать их вторым темпом чаще. Это будет решающим добавлением и к его игре, и к действиям «Динамо». Особенно учитывая любовь Лички к качественным вылетам во встречные атаки.

4. С вратарями нужно что-то делать

Что ж, всё перечисленное выше действительно важно, но если Игорь Лещук дважды отразит мяч перед собой, то оно будет иметь не так много смысла. Тренер легко тасовал вратарей в «Оренбурге», легко менял по готовности Антона Шунина на Лещука и наоборот – но ясно, что этого уже недостаточно, если борешься не просто за место повыше, а за чемпионство.

ШУНИН И ЛЕЩУК Фото: «Чемпионат»

«Динамо» нужен психологически устойчивый первый номер, который готов пройти сезон ровно и при этом играть ногами без срывов. Кажется, искать придётся за пределами собственной команды. Устойчивость будет, возможно, важнейшим фактором – скажем, такая, какая есть у Ильи Лантратова. Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» (а он вроде как вот-вот состоится) и вылет Евгения Латышонка с «Балтикой» («Краснодар» сохраняет опцию обратного выкупа) запускают мощную вратарскую чехарду, в которой может поучаствовать половина чемпионата. Для «Динамо» важно выйти из этой передряги с сильной картой на руках – тогда ещё один важный ингредиент чемпионской команды будет получен.