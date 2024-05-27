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Медиалига, пятый сезон: результаты матчей 6-го тура, как сыграли Амкал, Чисто Питер, 2DROTS, Народная команда, Эгриси

Магия Карреры, гол Погребняка и Джиган в роли комментатора. Обзор 6-го тура МФЛ
Максим Хрущ
Медиалига, 5-й сезон
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Перекрёстные матчи между группами — реально крутая фишка!

Пятый сезон Медиалиги выходит на новый рубеж. Команды уже сыграли друг с другом внутри групп, и теперь настало время перекрёстных матчей между представителями разных групп. 6-й тур МФЛ выдался насыщенным, в нём было всё: от крутых камбэков и неожиданных исходов, до звёздных гостей уровня рэпера Джигана и экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры.

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Карат забил первым ударом за FC Bus, но «Титан» всё равно был сильнее

Тур открыли «Титан» и «Автобус». Для обеих команд победа была крайне важна с турнирной точки зрения, поэтому игра получилась бескомпромиссной и событийной. Интересно, что за FC Bus сыграли экс-футболист сборной России Юрий Жирков и перешедший из «Амкала» Карат.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
24 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Титан
Окончен
2 : 1
FC Bus
1:0 Алтунин – 3'     1:1 Коротаев – 12'     2:1 Корж – 99'    

Дебют Карата получился максимально удачным — Влад забил первым же ударом в составе «Автобуса». Однако это не помогло его команде победить, ведь «Титан» ответил двумя мячами и укрепил свои лидерские позиции в группе А. FC Bus, в свою очередь, идёт на предпоследнем месте в группе В.

Lotus обыграл «СКА-Ростов» в битве аутсайдеров

Новички МФЛ пока тяжело вкатываются в пятый сезон. «СКА-Ростов» подошёл к 6-му туру с тремя очками, а Lotus — c одним. Поэтому очная встреча аутсайдеров обещала быть жаркой.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
24 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
СКА-Ростов
Окончен
1 : 2
Lotus
0:1 Абрамов – 28'     1:1 Шищенко – 37'     1:2 Гайнуллин – 48'    
Удаления: Опоку – 38' / Ахриев – 50'

Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второй половины встречи Lotus открыл счёт после ошибки защитников «СКА-Ростов». Это первый гол медиаклуба музыкального лейбла в сезоне. Чуть позже команда Басты счёт сравняла, однако потом осталась в меньшинстве. Lotus воспользовался этим и забил второй гол. Но и тут без доли везения не обошлось — мяч в свои ворота срезал игрок ростовчан. А в концовке игры ворота «Лотуса» дважды спасла перекладина. В общем, первая в сезоне победа получилась «на тоненького», однако три очка, как известно, не пахнут.

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Магия Карреры помогла «Народной команде» обыграть «Матч»

Единственная команда, которая подошла к 6-му туру без очков — «Народная команда». В этот раз красно-белым противостоял ФК «Матч», неожиданно превратившийся из аутсайдера в крепкого середняка.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
25 мая 2024, суббота. 11:00 МСК
Народная команда
Окончен
2 : 2
1 : 0
ФК Матч
0:1 Фаттахов – 18'     0:2 Польщиков – 23'     1:2 Косоруков – 29'     2:2 Степанов – 50'    

«Народная» организовала крутой перформанс, пригласив на игру бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреру. Итальянец надел красно-белую футболку и поддерживал медиаклуб фанатов «Спартака» на бровке. Магия Карреры сработала — «Народная команда» отыгралась с 0:2, а потом вырвала победу в послематчевой серии буллитальти. Может, Массимо стоит приглашать на матчи «Спартака»?

«Эгриси» нереально повезло в матче с мощным новичком

Ещё один удивительный сюжет произошёл в матче «Эгриси» и D Media. Мощный белорусский новичок лидировал в своей группе, а «Эгриси» без Василия Уткина откровенно сдулся. Поэтому вопрос о фаворите казался предрешённым. Однако в дело вмешалась фортуна, которая невероятно подыграла «Эгриси».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
25 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
FC DMEDIA
Окончен
2 : 3
Эгриси
1:0 Воробьёв – 9'     1:1 Сменчугас Сменчугов – 12'     1:2 Алексеев – 30'     2:2 Драгун – 40'     2:3 Григорьев – 42'    

В середине первого тайма игроки D Media открыли счёт. Но спустя несколько минут «Эгриси» заработал пенальти и отыгрался. В начале второго тайма жёлто-черные заработали ещё один 11-метровый, реализовали его и вышли вперёд. Чуть позже D Media сравняла счёт. Но всё это было напрасно, ведь в концовке игры «Эгриси» заработал третий пенальти и вновь реализовал его.

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Матч «Денег Рокетов» и «Ромы» посетил Джиган

Встреча «Денег Рокетов» и «Ромы» получилась не особо результативной. Но по накалу страстей этот матч был хорош. А красок в него добавили яркие гости на бровке — Джиган и Юркисс.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Деньги Рокетов
Окончен
1 : 0
ФК Рома
1:0 Манько – 11'    
Удаления: нет / Romaroy Калинченков – 49', Константинов – 50'

«Деньги Рокетов» забили единственный гол в матче на 11-й минуте. Моментов было не особо много, но в концовке игра взорвалась. «Рома» забила красным мячом (такой гол считается за два), однако судья отменил взятие ворот после просмотра VAR. Представители «Ромы» отреагировали на это очень эмоционально. В итоге арбитру пришлось удалить президента клуба Ромароя. Зато позитива в этот матч добавил Джиган, который успел попробовать себя в роли комментатора.

Центральный матч тура закончился победой «Десятки»

В рамках самой масштабной вывески 6-го тура МФЛ «Родина Медиа» встретилась с ФК «10». Матч получился жарким и по сюжету, и по накалу эмоций. На бровке умело повышали градус музыкант Саша T-Killah и комик Азамат Мусагалиев. Особенно сильно страсти кипели во время спорных судейских решений.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Родина Медиа
Окончен
1 : 2
ФК 10
1:0 Рустамов – 14'     1:1 Шершнёв – 31'     1:2 Киреев – 35'    

В начале игры «Десятка» получила право исполнить пенальти, но главный бомбардир команды комиков Сергей Кутузов не попал по воротам с «точки». Дальше в игре было затишье, а перед перерывом «Родина» провела результативную атаку и вышла вперёд. Однако в начале второго тайма «Десятка» заработала ещё один пенальти и в этот раз его реализовала. Немного позже команда комиков воспользовалось ошибкой обороны соперника и забила второй мяч — 2:1 в пользу ФК «10».

Сергей Кутузов, ФК «10»

Сергей Кутузов, ФК «10»

Фото: ФК «10»

«Тандем» – «БроукБойз»: ученик едва не превзошёл учителя

«Тандем» был создан бывшим вратарём «БроукБойз» Иваном Зириковым. Сейчас там играют и сам Ваня, и другие бывшие футболисты «Броуков». Эта сюжетная линия добавляла интриги.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Тандем
Окончен
1 : 1
1 : 2
Broke Boys
1:0 Чуперка – 7'     1:1 Давыдов – 48'    

«Тандем» забил быстрый гол и минимально вёл в счёте на протяжении всего матча. Однако за минуту до финального свистка «Броуки» заработали пенальти и реализовали его. В послематчевой серии буллитальти удача вновь была на стороне команды Райзена и Дмитрия Егорова.

Гол Погребняка помог «Чисто Питеру» обыграть «Козлов»

Выделить фаворита в этой паре было тяжело, ведь обе команды в пятом сезоне штормит. «Козлы» выиграли три предыдущие встречи не без доли везения, а вот «Чисто Питер» подтвердил заслуженность своих результатов.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Чисто Питер
Окончен
2 : 0
Козлы
1:0 Запрягаев – 8'     2:0 Погребняк – 46'    

Медиаклуб «Зенита» забил два безответных гола. Один из мячей оформил бывший форвард сборной России Павел Погребняк. Благодаря этой победе «Чисто Питер» вышел на, извините за повтор, чистое первое место в группе С.

«Самураи» из 2DROTS сильнее бойцов из Fight Nights

Матч проходил на стадионе «Текстильщик» в Иваново. 2DROTS считались фаворитами встречи и подтвердили это на деле.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Fight Nights
Окончен
0 : 2
2DROTS
0:1 Гудаев – 29'     0:2 Курзенёв – 41'    

Футбол получился не самым насыщенным на события, но достаточно качественным. Сначала Fight Nights создали несколько опасных моментов, однако потом 2DROTS перехватили инициативу и забили два гола. Этой победой «самураи» в очередной раз подтвердили статус одного из фаворитов сезона.

«Амкал» пустил «Коней» на колбасу

«Коней» нельзя назвать мегауспешными новичками пятого сезона МФЛ, но так крупно проигрывать даже для них в новинку. «Амкал» просто уничтожил соперника во всех аспектах.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 6-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Амкал
Окончен
6 : 0
Кони
1:0 Маричев – 38'     2:0 Логуа – 76'     3:0 Катрич – 80'     4:0 Маврин – 91'     5:0 Маврин – 92'     6:0 Карпов – 98'    

Сначала забили Катрич, Маричев и Логуа. Нервы у «Коней» стали сдавать — один из футболистов показал средний палец фанатам «Амкала», за что получил красную карточку. После этого амкаловцы забили красным мячом. Ну а точку в матче поставил блогер-футболист Антон Чужой, который отличился прямым ударом со штрафного — 6:0.

По итогам шести туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», «Чисто Питер» и «Броук Бойз». Их ближайшие преследователи (команды с 9-12 очками) — 2DROTS, «Родина Медиа», D Media, «Тандем» и «Амкал». Главные аутсайдеры пятого сезона — «Народная команда», «СКА-Ростов» и «Рома» (по 2 очка).

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