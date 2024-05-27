Магия Карреры, гол Погребняка и Джиган в роли комментатора. Обзор 6-го тура МФЛ

Пятый сезон Медиалиги выходит на новый рубеж. Команды уже сыграли друг с другом внутри групп, и теперь настало время перекрёстных матчей между представителями разных групп. 6-й тур МФЛ выдался насыщенным, в нём было всё: от крутых камбэков и неожиданных исходов, до звёздных гостей уровня рэпера Джигана и экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Карат забил первым ударом за FC Bus, но «Титан» всё равно был сильнее

Тур открыли «Титан» и «Автобус». Для обеих команд победа была крайне важна с турнирной точки зрения, поэтому игра получилась бескомпромиссной и событийной. Интересно, что за FC Bus сыграли экс-футболист сборной России Юрий Жирков и перешедший из «Амкала» Карат.

Дебют Карата получился максимально удачным — Влад забил первым же ударом в составе «Автобуса». Однако это не помогло его команде победить, ведь «Титан» ответил двумя мячами и укрепил свои лидерские позиции в группе А. FC Bus, в свою очередь, идёт на предпоследнем месте в группе В.

Lotus обыграл «СКА-Ростов» в битве аутсайдеров

Новички МФЛ пока тяжело вкатываются в пятый сезон. «СКА-Ростов» подошёл к 6-му туру с тремя очками, а Lotus — c одним. Поэтому очная встреча аутсайдеров обещала быть жаркой.

Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второй половины встречи Lotus открыл счёт после ошибки защитников «СКА-Ростов». Это первый гол медиаклуба музыкального лейбла в сезоне. Чуть позже команда Басты счёт сравняла, однако потом осталась в меньшинстве. Lotus воспользовался этим и забил второй гол. Но и тут без доли везения не обошлось — мяч в свои ворота срезал игрок ростовчан. А в концовке игры ворота «Лотуса» дважды спасла перекладина. В общем, первая в сезоне победа получилась «на тоненького», однако три очка, как известно, не пахнут.

Магия Карреры помогла «Народной команде» обыграть «Матч»

Единственная команда, которая подошла к 6-му туру без очков — «Народная команда». В этот раз красно-белым противостоял ФК «Матч», неожиданно превратившийся из аутсайдера в крепкого середняка.

«Народная» организовала крутой перформанс, пригласив на игру бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреру. Итальянец надел красно-белую футболку и поддерживал медиаклуб фанатов «Спартака» на бровке. Магия Карреры сработала — «Народная команда» отыгралась с 0:2, а потом вырвала победу в послематчевой серии буллитальти. Может, Массимо стоит приглашать на матчи «Спартака»?

«Эгриси» нереально повезло в матче с мощным новичком

Ещё один удивительный сюжет произошёл в матче «Эгриси» и D Media. Мощный белорусский новичок лидировал в своей группе, а «Эгриси» без Василия Уткина откровенно сдулся. Поэтому вопрос о фаворите казался предрешённым. Однако в дело вмешалась фортуна, которая невероятно подыграла «Эгриси».

В середине первого тайма игроки D Media открыли счёт. Но спустя несколько минут «Эгриси» заработал пенальти и отыгрался. В начале второго тайма жёлто-черные заработали ещё один 11-метровый, реализовали его и вышли вперёд. Чуть позже D Media сравняла счёт. Но всё это было напрасно, ведь в концовке игры «Эгриси» заработал третий пенальти и вновь реализовал его.

Матч «Денег Рокетов» и «Ромы» посетил Джиган

Встреча «Денег Рокетов» и «Ромы» получилась не особо результативной. Но по накалу страстей этот матч был хорош. А красок в него добавили яркие гости на бровке — Джиган и Юркисс.

«Деньги Рокетов» забили единственный гол в матче на 11-й минуте. Моментов было не особо много, но в концовке игра взорвалась. «Рома» забила красным мячом (такой гол считается за два), однако судья отменил взятие ворот после просмотра VAR. Представители «Ромы» отреагировали на это очень эмоционально. В итоге арбитру пришлось удалить президента клуба Ромароя. Зато позитива в этот матч добавил Джиган, который успел попробовать себя в роли комментатора.

Центральный матч тура закончился победой «Десятки»

В рамках самой масштабной вывески 6-го тура МФЛ «Родина Медиа» встретилась с ФК «10». Матч получился жарким и по сюжету, и по накалу эмоций. На бровке умело повышали градус музыкант Саша T-Killah и комик Азамат Мусагалиев. Особенно сильно страсти кипели во время спорных судейских решений.

В начале игры «Десятка» получила право исполнить пенальти, но главный бомбардир команды комиков Сергей Кутузов не попал по воротам с «точки». Дальше в игре было затишье, а перед перерывом «Родина» провела результативную атаку и вышла вперёд. Однако в начале второго тайма «Десятка» заработала ещё один пенальти и в этот раз его реализовала. Немного позже команда комиков воспользовалось ошибкой обороны соперника и забила второй мяч — 2:1 в пользу ФК «10».

Сергей Кутузов, ФК «10» Фото: ФК «10»

«Тандем» – «БроукБойз»: ученик едва не превзошёл учителя

«Тандем» был создан бывшим вратарём «БроукБойз» Иваном Зириковым. Сейчас там играют и сам Ваня, и другие бывшие футболисты «Броуков». Эта сюжетная линия добавляла интриги.

«Тандем» забил быстрый гол и минимально вёл в счёте на протяжении всего матча. Однако за минуту до финального свистка «Броуки» заработали пенальти и реализовали его. В послематчевой серии буллитальти удача вновь была на стороне команды Райзена и Дмитрия Егорова.

Гол Погребняка помог «Чисто Питеру» обыграть «Козлов»

Выделить фаворита в этой паре было тяжело, ведь обе команды в пятом сезоне штормит. «Козлы» выиграли три предыдущие встречи не без доли везения, а вот «Чисто Питер» подтвердил заслуженность своих результатов.

Медиаклуб «Зенита» забил два безответных гола. Один из мячей оформил бывший форвард сборной России Павел Погребняк. Благодаря этой победе «Чисто Питер» вышел на, извините за повтор, чистое первое место в группе С.

«Самураи» из 2DROTS сильнее бойцов из Fight Nights

Матч проходил на стадионе «Текстильщик» в Иваново. 2DROTS считались фаворитами встречи и подтвердили это на деле.

Футбол получился не самым насыщенным на события, но достаточно качественным. Сначала Fight Nights создали несколько опасных моментов, однако потом 2DROTS перехватили инициативу и забили два гола. Этой победой «самураи» в очередной раз подтвердили статус одного из фаворитов сезона.

«Амкал» пустил «Коней» на колбасу

«Коней» нельзя назвать мегауспешными новичками пятого сезона МФЛ, но так крупно проигрывать даже для них в новинку. «Амкал» просто уничтожил соперника во всех аспектах.

Сначала забили Катрич, Маричев и Логуа. Нервы у «Коней» стали сдавать — один из футболистов показал средний палец фанатам «Амкала», за что получил красную карточку. После этого амкаловцы забили красным мячом. Ну а точку в матче поставил блогер-футболист Антон Чужой, который отличился прямым ударом со штрафного — 6:0.

По итогам шести туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», «Чисто Питер» и «Броук Бойз». Их ближайшие преследователи (команды с 9-12 очками) — 2DROTS, «Родина Медиа», D Media, «Тандем» и «Амкал». Главные аутсайдеры пятого сезона — «Народная команда», «СКА-Ростов» и «Рома» (по 2 очка).