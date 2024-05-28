Хронология великой чемпионской гонки РПЛ

Все хайлайты борьбы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — в пяти картинках.

Это была славная охота за титулом! Возможно, одна из лучших в истории чемпионатов России, ведь в последнем, 30-м туре золото при разных обстоятельствах могли взять «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Даже по ходу параллельно идущих встреч клубы менялись местами в тройке лидеров, и до последнего было неясно, кто же всё-таки станет лучшим.

Ниже — хронология этого интригующего противоборства на дистанции всего сезона в максимально наглядном виде.

Как же хочется, чтобы следующий сезон чемпионата России был не менее колоритным.