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Чемпионская гонка РПЛ в сезоне-2023/2024: как менялись лидеры, борьба Зенита, Краснодара и Динамо, хайлайты, хронология и события

Хронология великой чемпионской гонки РПЛ
Георгий Илющенко Константин Кринский
,
Чемпионская развязка РПЛ в 30-м туре
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Все хайлайты борьбы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — в пяти картинках.

Это была славная охота за титулом! Возможно, одна из лучших в истории чемпионатов России, ведь в последнем, 30-м туре золото при разных обстоятельствах могли взять «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Даже по ходу параллельно идущих встреч клубы менялись местами в тройке лидеров, и до последнего было неясно, кто же всё-таки станет лучшим.

Ниже — хронология этого интригующего противоборства на дистанции всего сезона в максимально наглядном виде.

Как же хочется, чтобы следующий сезон чемпионата России был не менее колоритным.

Разбираемся в произошедшем:
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал «Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
У Галицкого всё равно получилось. Хоть в этот день в Краснодаре и хотелось плакать У Галицкого всё равно получилось. Хоть в этот день в Краснодаре и хотелось плакать
Спасибо, «Динамо»! Спасибо, «Динамо»!
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