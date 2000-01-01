Джек Грилиш дважды чуть не вывалился из чемпионского автобуса. Видео

Грилиш чуть не выпал из чемпионского автобуса. Видео

26 мая «Манчестер Сити» устроил парад в городе, отмечая победу в АПЛ. Больше всех, как всегда, веселился Джек, который дважды чуть не выпал из чемпионского автобуса.