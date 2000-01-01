Коул Палмер взял награду Game Changer of the season за матч с «Манчестер Юнайтед»

Коул Палмер взял Game Changer of the season

Футболист «Челси» Коул Палмер взял награду за хет-трик в победном матче с «МЮ» (4:3). Эту награду вручают за лучший перформанс, изменивший ход матча. Англичанин забил два мяча на последних минутах!