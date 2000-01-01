Коул Палмер взял Game Changer of the season
Футболист «Челси» Коул Палмер взял награду за хет-трик в победном матче с «МЮ» (4:3). Эту награду вручают за лучший перформанс, изменивший ход матча. Англичанин забил два мяча на последних минутах!
Два мяча на последней минуте!
Благодаря хет-трику Палмера «Челси» героически одолел «Манчестер Юнайтед» (4:3). Полузащитник «синих» забил пенальти на 19-й и на 90+10-й минутах, а также с углового на 90+11-й.
Коул Палмер взял награду Game Changer of the season за матч с «Манчестер Юнайтед»
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