Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы футбола, май-2024, главные слухи недели: Сафонов и ПСЖ, Бабича хотят забрать из Спартака, Хвича в ПСЖ

Хвича и Сафонов едут в Париж, а Сперцян заменит Ройса. Главные трансферные новости недели
Георгий Илющенко
Трансферы футбола, май
Аудио-версия:
Комментарии
Ещё новый тренер «Баварии», двойная потеря «Локо», попытки увести из «Спартака» Бабича и российская закупка «Зенита».

Сезон заканчивается, трансферные новости — появляются. Неизменная классика. Вот самые-самые за последние несколько дней.

Предыдущий дайджест:
«Реалу» нужны топ-игроки «Ливерпуля», новое предложение по Хвиче. Трансферные слухи недели
«Реалу» нужны топ-игроки «Ливерпуля», новое предложение по Хвиче. Трансферные слухи недели

Сафонов готовится к переезду в «ПСЖ»

Сафонов готовится к переезду в «ПСЖ»

Сафонов готовится к переезду в «ПСЖ»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У Кейлора Наваса закончился контракт. Продлевать его не стали. Парижанам понадобился новый дублёр для Джанлуиджи Доннаруммы, и его нашли в Краснодаре. Первым об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову сообщил «Чемпионат». Позже информацию подтвердил и главный мировой инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, в Париже считают россиянина очень талантливым, а переговоры находятся на завершающей стадии. Осталось уточнить последние детали перед заключением сделки.

Предполагаемая сумма трансфера — € 20 млн. Сам голкипер поначалу отшучивался о вероятном переходе, но, похоже, он всё-таки состоится. «Мотя – отличный вратарь. Думаю, ему по силам бороться с Доннаруммой», — для «Чемпионата» благословил Сафонова его партнёр Станислав Агкацев. Поддерживаем!

Наши инсайды об этой истории:
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Эксклюзив
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ

Миранчук и Жемалетдинов уходят из «Локо»

Миранчук и Жемалетдинов уходят из «Локо»

Миранчук и Жемалетдинов уходят из «Локо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь уже не слух, а финальные итоги от агента обоих футболистов Вадима Шпинёва после 30-го тура. «Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, всё узнаете», — привёл слова Шпинёва «СЭ». Интересно, что в апреле от него же было вот такое заявление: «У Рифата есть желание остаться в «Локомотиве». Будем общаться по контракту ближе к концу сезона. Скорее всего, Жемалетдинов останется в клубе. Но если вдруг что, без команды он не останется».

По новому месту работы Жемалетдинова информации пока нет. А вот Миранчук, похоже, станет одноклубником Магомеда Оздоева в ПАОКе. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. Если верить его словам, там игрок будет зарабатывать € 1,4 млн в год и сразу же получит € 1 млн подъёмными. Шпинёв, правда, информацию отрицает: «Информация про ПАОК – глупости». Ждём официального объявления.

Алонсо покидает «Краснодар». Вероятная замена — защитник «Сочи»

Хуниор Алонсо и Дркушич

Хуниор Алонсо и Дркушич

Фото: «Чемпионат»

Решение принято. 31-летний защитник уже попрощался с клубом: «Спасибо за всё, «Краснодар», — написал Алонсо на своей странице в соцсети. По сведениям портала Goal, Хуниор вернётся в бразильский «Атлетико Минейро» за сумму около € 1,2 млн. Там, к слову, выступают бывший армеец Бруно Фукс и легендарный экс-зенитовец Халк, так что парагвайцу будет с кем обсудить чемпионат России.

«РБ Спорт» сообщил, что краснодарцы присмотрели замену Хуниору в вылетевшем из РПЛ «Сочи». Речь о словенце Ванье Дркушиче. «Сейчас на рынке Дркушич — интересный игрок. Безусловно, «Краснодар» — отличный клуб. Но сможет ли он там оказаться, это вопрос», — сказал агент футболиста Младен Ратковица «Чемпионату». Ванья решит карьерный вопрос после Евро-2024. «Если честно, не знаю, какая будет ситуация. На данный момент я полностью сфокусирован на предстоящем чемпионате Европы. Планирую, что после турнира приму решение о будущем. Но в футболе никогда не знаешь, что будет», — сообщил словенец Metaratings.

Алонсо блестяще проявил себя в России:
Пять героев лучшего сезона в истории «Краснодара»
Пять героев лучшего сезона в истории «Краснодара»

Бабича уведут из «Спартака»?

Бабича уведут из «Спартака»?

Бабича уведут из «Спартака»?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

СМИ отправили спартаковского защитника аж в двух направлениях — на родину и в Саудовскую Аравию. Sportal написал, что серб вернётся в «Црвену Звезду». А заодно отметил, что переговоры уже прошли — и успешно. Далее «СЭ» сообщил, что у «Спартака» есть предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Такой вот разброс. Meridian Sport успокоил спартаковских болельщиков — лидера обороны красно-белых никто отпускать не собирается.

Ситуацию разрулил сам Бабич: «Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом», — рассказал он «СЭ». И это логично: в Москве у защитника всё получается. Переходил он явно не для одного сезона в РПЛ, а вариантов с европейскими грандами нет — смысл менять место работы?

«Зенит» заберёт двух воспитанников «Краснодара»?

Волков и Латышонок

Волков и Латышонок

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Петербуржцам давно не хватает в составе классных россиян. Но работа в этом направлении ведётся. Телеграм-канал «Мутко против» выдал инсайд: «Зенит» вскоре подпишет вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. Несмотря на вылет калининградцев из РПЛ, воспитанник «Краснодара» проявил себя очень здорово, он вытащил множество «мёртвых» мячей. К тому же заканчиваются контракты у Михаила Кержакова и Александра Васютина.

Первый его наверняка продлит, а на второго, по его словам «СДЗД», большой спрос: «Чуть ли не каждые полгода во время трансферного окна есть какие-то запросы из Скандинавии. Этой зимой тоже были, но мы с представителями сразу сказали, что весь фокус сейчас на «Зените». Я чувствую и считаю, что сейчас правильное время быть здесь и доказывать свою состоятельность именно в «Зените». Плюс «РБ Спорт» написал про переговоры с правым защитником «Краснодара» Сергеем Волковым. Цена вопроса — € 5 млн. На фоне постоянных травм Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева интерес вроде бы выглядит оправданным. Хотя у «Зенита» есть и арендованный «Оренбургом» Арсен Адамов.

В последнее время с трансферами у «Зенита» не всё гладко:
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал

Сперцян заменит Ройса в дортмундской «Боруссии»?

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Эдуарда прошлым летом мечтал заполучить «Аякс». А тут в апреле амстердамцев на дортмундскую «Боруссию» сменил спортивный директор Свен Мислинтат, который вёл переговоры по Сперцяну. Ещё и Марко Ройс с аналогичной позиции команду вскоре покинет. Пазл сложился? Transfermarkt сообщил, что финалист Лиги чемпионов покупку краснодарского армянина реально рассматривает. Metaratings добавил — к этому вопросу вернутся после финала турнира, который пройдёт 1 июня.

«Не хотел бы, чтобы Матвей [Сафонов] или Эдик уходили. Хотел бы, чтобы вокруг них строилась команда. Но, думаю, в случае предложения клуб отнесётся к ним с уважением. И если они захотят уйти – это случится», — высказался для «Чемпионата» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Эти слова явно возникли не на пустом месте. Заменить Ройса в «Боруссии» было бы крайне почётно. И «быки» мешать Сперцяну не собираются. Дело за немцами.

«Барсу» покинут два португальца? Так решил новый тренер каталонцев

Феликс и Канселу

Феликс и Канселу

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хави всё-таки выгнали из «Барселоны». «Мы хотели продолжить работу и думали, что она не закончена. Чувства противоречивые. Считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас. Мы выиграли два трофея в очень тяжёлой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки. Всё, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад и хотели работать. Остаётся смириться», — грустно отреагировал тренер.

Новым рулевым каталонцев станет известный по работе в «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. В его копилке — две победы в Бундеслиге и одна – в ЛЧ. Плюс тот самый матч на «Камп Ноу» с легендарным разгромом сине-гранатовых 8:2. Специалист уже разбирается с трансферами. Например, по слухам Diario Sport, он не рассчитывает на Жоау Феликса и его тёзку Канселу. Судя по всему, их аренды завершатся прощанием, а не выкупом или продлением. Впрочем, полноценно португальцев оформить было бы в любом случае непросто из-за финансовых проблем клуба.

И зачем вообще уволили Хави?
Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд
Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд

Бен-Йеддер попрощался с «Монако». Его заменит грузин?

Бен-Йеддер попрощался с «Монако»

Бен-Йеддер попрощался с «Монако»

Фото: Chris Ricco/Getty Images

Пять лет, 201 матч и множество голов (118, если быть точным) — такое наследие оставил Виссам в княжестве. 30 июня он окажется свободным агентом. Об этом сперва рассказал Фабрицио Романо, а затем официально объявили и монегаски. К забивному нападающему есть интерес в Саудовской Аравии (куда ж без неё?), однако далеко он вряд ли уедет. Le10sport.com, например, отправляет его в «Марсель». Там играет Пьер-Эмерик Обамеянг — дуэт намечается грандиознейший.

Что касается замены Бен-Йеддеру, «Монако», как утверждает RMC Sport, нацелился на 23-летнего грузинского технаря Жоржа Микаутадзе из «Метца», который за 20 игр минувшего сезона настрелял 13 голов. Между прочим, за аутсайдера Лиги 1. Переговоры уже стартовали. Нападающий принадлежит «Аяксу» и отдан им в аренду с правом выкупа. «Метц» собирается активировать опцию выкупа и сразу продать Жоржа монегаскам.

«ПСЖ» готов заменить Мбаппе и нацелился на Хвичу

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Мбаппе провёл последний матч за парижан, взял Кубок Франции и готовится к переезду в Мадрид. Разумеется, ему нужна адекватная замена. Ей, судя по всему, станет покупка Хвичи Кварацхелии. Журналист L’Équipe Лоик Танзи узнал, что «ПСЖ» инициировал переговоры и готов предложить «Наполи» € 60 млн. Сумма не выглядит внушительной за столь крутого игрока, пусть он и провёл средний сезон. Особенно сравнивая с прошлогодним. Да и контракт у него до лета 2027-го. Если информация правдива, придётся явно повышать ценник.

La Gazzetta dello Sport вот, к слову, написала об оффере в € 100 млн. Это уже больше похоже на правду. Сафонов, Хвича — если оба переедут в Париж, русскоязычных поклонников у «ПСЖ» заметно прибавится. Потренировавший Кварацхелию в «Локо» Юрий Сёмин уже предвкушает успех грузина на новом месте: «На сегодняшний день его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде», — сказал он «СЭ». Довольно оптимистично.

Компани возглавит «Баварию»

Венсан Компани

Венсан Компани

Фото: Julian Finney/Getty Images

Мы живём будто в параллельной вселенной. Мюнхенцам отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник, Унаи Эмери, Ханс-Дитер Флик и другие — поднимать «Баварию» желающих мало. Когда ещё такое случалось? Зато согласился упавший в Чемпионшип с «Бёрнли» Венсан Компани. Причём за переход бельгийца, согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, придётся заплатить € 10-15 млн. Переговоры в процессе и близки к завершению. Контракт будет оформлен до 2027 года. Ещё бы его до конца доработать, вспоминая текучку тренеров в Мюнхене.

Учитывая слабую игру Кима и Юпамекано, Компани мог бы перейти и в качестве игрока. Но он уже рулит с бровки. Это шанс всей жизни — пока что кажется, что 38-летний Венсан ещё не дорос до настолько серьёзного вызова. Как известил Sky Sports Deutschland, на приглашении бельгийца настоял спортивный директор «Баварии» Макс Эберль. Ставки высоки, и далеко не факт, что сыграют.

Выбор реально удивительный:
«Бавария» сильно удивила выбором тренера! Мюнхенцы пошли за легендой «Сити»
«Бавария» сильно удивила выбором тренера! Мюнхенцы пошли за легендой «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android