Тюкавин — лучший игрок РПЛ сезона-2023/2024
Футболист «Динамо» признан лучшим игроком чемпионата России. Нападающий бело-голубых обошёл Максима Глушенкова («Локомотив»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Аббосбека Файзуллаева (ЦСКА) и других.
Сумасшедшая статистика!
Тюкавин провёл 30 матчей, забил 15 мячей и отдал девять голевых передач. Его результативные действия принесли «Динамо» 30 (!) очков.
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
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