«Лидс» набрал 90 очков, но не вышел в АПЛ
В завершившемся сезоне «Лидс» занял третье место в Чемпионшипе, набрав 90 очков в 46 матчах. В финале плей-офф «павлины» уступили «Саутгемптону» (0:1) и стали первой за 26 лет командой, которая набрала 90 или больше очков и не вышла в АПЛ.
«Сандерленд» в сезоне-1997/1998
В сезоне-1997/1998 «Сандерленд» набрал 90 очков и также занял третье место в Чемпионшипе. Команда вышла в финал плей-офф, где встретилась с «Чарльтоном». Основное время закончилось со счётом 4:4, но «чёрные коты» проиграли по пенальти — 6:7.
«Лидс» — первая за 26 лет команда, которая не вышла в АПЛ, набрав минимум 90 очков
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