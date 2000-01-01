«Лидс» — первая за 26 лет команда, которая не вышла в АПЛ, набрав минимум 90 очков

«Лидс» набрал 90 очков, но не вышел в АПЛ

В завершившемся сезоне «Лидс» занял третье место в Чемпионшипе, набрав 90 очков в 46 матчах. В финале плей-офф «павлины» уступили «Саутгемптону» (0:1) и стали первой за 26 лет командой, которая набрала 90 или больше очков и не вышла в АПЛ.