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Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео
Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео
Лионель Месси пришёл на матч детского международного турнира, чтобы поддержать своего сына Тьяго, играющего в «Интер Майами». Лео вывел на поле всю команду «цапель». На игру пришёл и Луис Суарес, он поддержал Тьяго и сопроводил на поле команду соперников.
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Месси пришёл поддержать своего сына на матче. Милое видео
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