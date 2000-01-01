Месси пришёл поддержать своего сына на матче. Милое видео

Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео

Лионель Месси пришёл на матч детского международного турнира, чтобы поддержать своего сына Тьяго, играющего в «Интер Майами». Лео вывел на поле всю команду «цапель». На игру пришёл и Луис Суарес, он поддержал Тьяго и сопроводил на поле команду соперников.