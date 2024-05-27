«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне

По окончании сезона принято подводить итоги. Арбитры совершили пару ошибок в заключительном туре РПЛ, хотя до этого обходились без помарок в течение нескольких недель. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок судей на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Если вам интересна хронология предыдущих туров, то переходите по ссылкам ниже. 21-й тур находится в списке выше 25-го, поскольку состоялся позже. После 21-го тура судьи обходились без грубых ошибок вплоть до заключительного игрового дня.

Ошибки судей в 30-м туре РПЛ

Сергей Иванов должен был удалять вратаря «Спартака» Александра Максименко за удар в пах Матиаса Переса. Вместо этого судья ошибочно показал голкиперу только жёлтую карточку. А Ян Бобровский в матче ЦСКА — «Урал» не удалил защитника гостей Итало за лишение явной возможности забить гол.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Эпизод с Максименко — безобразие со стороны Иванова и Амелина, который сидел на VAR. Открытый момент для Иванова. Он видит удар в пах. Это не тычок, а именно удар. Красная карточка плюс дисквалификация на одну-две игры. За это надо удалять».

Итоговая таблица ошибок судей