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Против кого судьи ошибались чаще всего в РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, ЦСКА, Зенит, Динамо, Краснодар

«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Красно-белым впервые «помогли» только в 30-м туре.

По окончании сезона принято подводить итоги. Арбитры совершили пару ошибок в заключительном туре РПЛ, хотя до этого обходились без помарок в течение нескольких недель. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок судей на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Если вам интересна хронология предыдущих туров, то переходите по ссылкам ниже. 21-й тур находится в списке выше 25-го, поскольку состоялся позже. После 21-го тура судьи обходились без грубых ошибок вплоть до заключительного игрового дня.

Ошибки судей в 30-м туре РПЛ

Сергей Иванов должен был удалять вратаря «Спартака» Александра Максименко за удар в пах Матиаса Переса. Вместо этого судья ошибочно показал голкиперу только жёлтую карточку. А Ян Бобровский в матче ЦСКА — «Урал» не удалил защитника гостей Итало за лишение явной возможности забить гол.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Эпизод с Максименко — безобразие со стороны Иванова и Амелина, который сидел на VAR. Открытый момент для Иванова. Он видит удар в пах. Это не тычок, а именно удар. Красная карточка плюс дисквалификация на одну-две игры. За это надо удалять».

Как судьи отработали в матчах 30-го тура РПЛ:
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«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в РПЛ-2023/2024

Итоговая таблица ошибок судей

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»51-4
«Зенит»40-4
ЦСКА52-3
«Балтика»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Пари НН»220
«Оренбург»220
«Урал»23+1
«Ростов»34+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»14+3
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
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