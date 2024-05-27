«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне

По окончании сезона принято подводить итоги. Арбитры совершили пару ошибок в заключительном туре РПЛ, хотя до этого обходились без помарок в течение нескольких недель. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок судей на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Если вам интересна хронология предыдущих туров, то переходите по ссылкам ниже. 21-й тур находится в списке выше 25-го, поскольку состоялся позже. После 21-го тура судьи обходились без грубых ошибок вплоть до заключительного игрового дня.
- таблица после 21-го тура
- таблица после 25-го тура
- таблица после 23-го и 24-го туров
- таблица после 22-го тура
- таблица после 20-го тура.
Ошибки судей в 30-м туре РПЛ
Сергей Иванов должен был удалять вратаря «Спартака» Александра Максименко за удар в пах Матиаса Переса. Вместо этого судья ошибочно показал голкиперу только жёлтую карточку. А Ян Бобровский в матче ЦСКА — «Урал» не удалил защитника гостей Итало за лишение явной возможности забить гол.
«Эпизод с Максименко — безобразие со стороны Иванова и Амелина, который сидел на VAR. Открытый момент для Иванова. Он видит удар в пах. Это не тычок, а именно удар. Красная карточка плюс дисквалификация на одну-две игры. За это надо удалять».
Итоговая таблица ошибок судей
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|5
|1
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|ЦСКА
|5
|2
|-3
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Оренбург»
|2
|2
|0
|«Урал»
|2
|3
|+1
|«Ростов»
|3
|4
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|4
|+3
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3