«Челси» больше всех в АПЛ пострадал от травм. А что у остальных?

Успех команды определяется многими составляющими: грамотными трансферами, гармонией в раздевалке, коллективным пониманием требований тренера, работающими идеями и всем тем, что помогает выстраивать рабочий механизм. А вот нарушить его функционирование могут травмы — долгие, массовые или регулярные.

В завершившемся сезоне клубы АПЛ зарегистрировали всего 399 травм, что на 47% меньше, чем в предыдущем. Но, как и в прошлом году, лидером по количеству повреждений остался «Челси» — за сезон в лондонском клубе травмировались 23 футболиста, а общее количество травм составило 55 (год назад было 48). На втором месте снова расположился «Ньюкасл» с 39 травмами за сезон у 19 футболистов, чуть-чуть от него отстал «Тоттенхэм», в котором было 37 различных повреждений у 22 игроков. Меньше всего травмировались в «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэме» и «Вулверхэмптоне» (по шесть травм). А среди команд из первой пятёрки лучшие показатели у «Астон Виллы» (12) и «Манчестер Сити» (16).

Игроки «Челси» пропустили в общей сложности 404 матча во всех турнирах, что составляет в среднем 17,57 встречи на одного травмированного футболиста. При этом лондонский клуб провёл в этом сезоне 51 игру — меньше, чем «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», чьи игроки суммарно пропустили по 31 матчу (в среднем 5,2 игры на одного футболиста). У «Челси» было сразу семь человек, которые пропустили больше 30 игр во всех турнирах в этом сезоне. Таких потерь не было ни в одной другой команде.

«Ливерпуль» также пострадал от травм: по количеству повреждений клуб занимает пятое место, но по количеству пропущенных футболистами матчей — второе (349 игр, в среднем один игрок отсутствовал 16,62 матча). Это связано с тем, что было много травм, требующих длительного восстановления. Тьяго Алькантара, получивший повреждение бедра ещё в прошлом году, пропустил вообще почти все матчи (57) в этом сезоне, а Жоэль Матип выбыл на 35 игр.

Следом идут «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», чьи игроки пропустили по 313 и 311 матчей во всех турнирах соответственно. У обоих клубов было по 19 травмированных игроков за сезон, но у «Ньюкасла» общее количество травм чуть выше, чем у «МЮ» (39 против 35).

Из топов лучший показатель у «Сити»: общее количество игр, пропущенных футболистами из-за травм, составило 81 матч, или в среднем 6,75 на одного травмированного. Это говорит о том, что травм не только было мало, но и степень их тяжести не была серьёзной.

Если смотреть на количество травм на 1000 минут, то по этому показателю «Челси» снова худший: команда провела 51 матч во всех турнирах (или 4590 минут, без учёта добавленного времени), и на каждые 1000 минут пришлось 11,98 повреждения. А вот на втором месте по этому показателю «Тоттенхэм» с 10,03 повреждения на 1000 минут, при этом за весь сезон клуб провёл на 10 матчей меньше, чем «Челси».

Среди команд, у которых за сезон больше 50 матчей, лучший показатель у «Вест Хэма» — 1,26 повреждения на 1000 минут (всего они сыграли 4770 минут во всех турнирах). У «Манчестер Сити», у которого набралось 59 игр (больше, чем у любой другой команды АПЛ), этот показатель тоже низкий — 3,01 травмы на 1000 минут. Однако среди клубов первой пятёрки лидирует всё же «Астон Вилла» — 2,38 повреждения на 1000 минут.

Всего матчей за сезон Количество травм на игру Количество минут Количество травм на 1000 минут «Челси» 51 1,08 4590 11,98 «Тоттенхэм» 41 0,90 3690 10,03 «Ньюкасл» 51 0,76 4590 8,50 «Манчестер Юнайтед» 52 0,67 4680 7,48 «Ливерпуль» 58 0,59 5220 6,51 «Фулхэм» 46 0,52 4140 5,80 «Брентфорд» 42 0,50 3780 5,56 «Арсенал» 52 0,40 4680 4,49 «Брайтон» 50 0,40 4500 4,44 «Эвертон» 45 0,33 4050 3,70 «Кристал Пэлас» 42 0,29 3780 3,17 «Манчестер Сити» 59 0,27 5310 3,01 «Бёрнли» 42 0,26 3780 2,91 «Борнмут» 44 0,25 3960 2,78 «Ноттингем Форест» 44 0,25 3960 2,78 «Астон Вилла» 56 0,21 5040 2,38 «Лутон» 44 0,16 3960 1,77 «Шеффилд Юнайтед» 43 0,14 3870 1,55 «Вулверхэмптон» 45 0,13 4050 1,48 «Вест Хэм» 53 0,11 4770 1,26

«Челси» что в прошлом сезоне, что в этом пострадал от травм больше всех клубов АПЛ, что подчёркивает продолжающийся хаос в команде. Показатели же чемпионского «Сити», наоборот, говорят, что у них не только всё в порядке с медицинским штабом, но и есть важнейшее преимущество — возможность ротации, которая позволяет им играть в нескольких турнирах без значительного давления на состав.