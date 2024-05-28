«Челси» больше всех в АПЛ пострадал от травм. А что у остальных?

Успех команды определяется многими составляющими: грамотными трансферами, гармонией в раздевалке, коллективным пониманием требований тренера, работающими идеями и всем тем, что помогает выстраивать рабочий механизм. А вот нарушить его функционирование могут травмы — долгие, массовые или регулярные.
В завершившемся сезоне клубы АПЛ зарегистрировали всего 399 травм, что на 47% меньше, чем в предыдущем. Но, как и в прошлом году, лидером по количеству повреждений остался «Челси» — за сезон в лондонском клубе травмировались 23 футболиста, а общее количество травм составило 55 (год назад было 48). На втором месте снова расположился «Ньюкасл» с 39 травмами за сезон у 19 футболистов, чуть-чуть от него отстал «Тоттенхэм», в котором было 37 различных повреждений у 22 игроков. Меньше всего травмировались в «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэме» и «Вулверхэмптоне» (по шесть травм). А среди команд из первой пятёрки лучшие показатели у «Астон Виллы» (12) и «Манчестер Сити» (16).
Игроки «Челси» пропустили в общей сложности 404 матча во всех турнирах, что составляет в среднем 17,57 встречи на одного травмированного футболиста. При этом лондонский клуб провёл в этом сезоне 51 игру — меньше, чем «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», чьи игроки суммарно пропустили по 31 матчу (в среднем 5,2 игры на одного футболиста). У «Челси» было сразу семь человек, которые пропустили больше 30 игр во всех турнирах в этом сезоне. Таких потерь не было ни в одной другой команде.
«Ливерпуль» также пострадал от травм: по количеству повреждений клуб занимает пятое место, но по количеству пропущенных футболистами матчей — второе (349 игр, в среднем один игрок отсутствовал 16,62 матча). Это связано с тем, что было много травм, требующих длительного восстановления. Тьяго Алькантара, получивший повреждение бедра ещё в прошлом году, пропустил вообще почти все матчи (57) в этом сезоне, а Жоэль Матип выбыл на 35 игр.
Следом идут «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», чьи игроки пропустили по 313 и 311 матчей во всех турнирах соответственно. У обоих клубов было по 19 травмированных игроков за сезон, но у «Ньюкасла» общее количество травм чуть выше, чем у «МЮ» (39 против 35).
Из топов лучший показатель у «Сити»: общее количество игр, пропущенных футболистами из-за травм, составило 81 матч, или в среднем 6,75 на одного травмированного. Это говорит о том, что травм не только было мало, но и степень их тяжести не была серьёзной.
Если смотреть на количество травм на 1000 минут, то по этому показателю «Челси» снова худший: команда провела 51 матч во всех турнирах (или 4590 минут, без учёта добавленного времени), и на каждые 1000 минут пришлось 11,98 повреждения. А вот на втором месте по этому показателю «Тоттенхэм» с 10,03 повреждения на 1000 минут, при этом за весь сезон клуб провёл на 10 матчей меньше, чем «Челси».
Среди команд, у которых за сезон больше 50 матчей, лучший показатель у «Вест Хэма» — 1,26 повреждения на 1000 минут (всего они сыграли 4770 минут во всех турнирах). У «Манчестер Сити», у которого набралось 59 игр (больше, чем у любой другой команды АПЛ), этот показатель тоже низкий — 3,01 травмы на 1000 минут. Однако среди клубов первой пятёрки лидирует всё же «Астон Вилла» — 2,38 повреждения на 1000 минут.
|Всего матчей за сезон
|Количество травм на игру
|Количество минут
|Количество травм на 1000 минут
|«Челси»
|51
|1,08
|4590
|11,98
|«Тоттенхэм»
|41
|0,90
|3690
|10,03
|«Ньюкасл»
|51
|0,76
|4590
|8,50
|«Манчестер Юнайтед»
|52
|0,67
|4680
|7,48
|«Ливерпуль»
|58
|0,59
|5220
|6,51
|«Фулхэм»
|46
|0,52
|4140
|5,80
|«Брентфорд»
|42
|0,50
|3780
|5,56
|«Арсенал»
|52
|0,40
|4680
|4,49
|«Брайтон»
|50
|0,40
|4500
|4,44
|«Эвертон»
|45
|0,33
|4050
|3,70
|«Кристал Пэлас»
|42
|0,29
|3780
|3,17
|«Манчестер Сити»
|59
|0,27
|5310
|3,01
|«Бёрнли»
|42
|0,26
|3780
|2,91
|«Борнмут»
|44
|0,25
|3960
|2,78
|«Ноттингем Форест»
|44
|0,25
|3960
|2,78
|«Астон Вилла»
|56
|0,21
|5040
|2,38
|«Лутон»
|44
|0,16
|3960
|1,77
|«Шеффилд Юнайтед»
|43
|0,14
|3870
|1,55
|«Вулверхэмптон»
|45
|0,13
|4050
|1,48
|«Вест Хэм»
|53
|0,11
|4770
|1,26
«Челси» что в прошлом сезоне, что в этом пострадал от травм больше всех клубов АПЛ, что подчёркивает продолжающийся хаос в команде. Показатели же чемпионского «Сити», наоборот, говорят, что у них не только всё в порядке с медицинским штабом, но и есть важнейшее преимущество — возможность ротации, которая позволяет им играть в нескольких турнирах без значительного давления на состав.