Сборная сезона РПЛ. Лидеры «Зенита», «Краснодара» и MVP лиги

Сезон РПЛ закончился! Клубы подарили нам невероятный чемпионат, а развязка — настоящая драма. По итогам каждого тура «Чемпионат» составлял символические сборные. А теперь настало время собрать 11 лучших игроков в итоговую команду. В неё вошли футболисты, которые чаще всего попадали в сборную тура.

Игроки расставлены в схеме 3-4-3. В команде есть представители шести клубов, занявших места в топ-6 РПЛ: по трое представителей «Краснодара» и «Зенита», два футболиста ЦСКА и по одному — от «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Кто же это? Смотрим!

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Попаданий в сборную тура: 4

В завершившемся сезоне Матвей помог «Краснодару» достичь исторического второго места в РПЛ. Сафонов — лидер чемпионата по «сухим» матчам (10) и проценту сейвов (80,6%). «Краснодар» пропустил 29 мячей за сезон – меньше только у «Зенита» (27). И огромная заслуга в этом принадлежит Матвею. Он выдал классный заключительный матч с «Динамо» (1:0), совершив несколько важных спасений. Без них «Краснодар» мог и не увидеть серебро. Сафонов близок к трансферу в «ПСЖ». Так что «быкам» придётся бороться за титул в следующем сезоне уже без него.

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Попаданий в сборную тура: 5

Сербский защитник перебрался в «Спартак» из «Альмерии» летом 2023-го. За год Бабич стал лидером обороны красно-белых. Центр защиты «Спартака» — одно из немногих мест, за которые не особо страшно. Срджан не только добавил надёжности, но и помог вырасти Алексису Дуарте. Игру Бабича оценили в Сербии: он вызван в сборную на Евро-2024. Срджан — лучший футболист «Спартака» по выносам (4,1 на 90 минут), пятый по отборам (1,2) и четвёртый по точности передач (85,1%).

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Попаданий в сборную тура: 5

ЦСКА провёл не самый удачный сезон и финишировал шестым. Но Виллиан Роша в минувшем чемпионате был хорош. Бразилец руководил обороной команды, классно действовал в отборе и стал королём воздушных единоборств. Роша умеет разрядить обстановку: на его счету в среднем 6,1 выноса мяча за игру (второй результат в РПЛ после Кирилла Гоцука — 8). Также Виллиан совершал 1,6 отбора за игру и 1,3 перехвата.

Виллиан Роша Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Попаданий в сборную тура: 5

Капитан «Зенита» получил награду лучшему защитнику сезона на премии «Герои РПЛ». Сантос провёл очередной сильный год и помог клубу забрать шестое золото подряд. Дуглас забил три гола и оформил два ассиста. Сантос — отличный помощник и в атаке. Бразилец совершал в среднем 1,6 кросса за игру (четвёртый результат в РПЛ) и 1,7 предударной передачи (11-й). В обороне Дуглас, разумеется, тоже хорош: 1,3 отбора, 0,9 перехвата и 1,0 выноса мяча на 90 минут.

Дуглас Сантос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

Попаданий в сборную тура: 9

Глушенков повторил рекорд Халка и Дмитрия Лоськова по голевым передачам за сезон. Футболист «Локомотива» оформил 16 ассистов! Максим отмечал, что кайфует от голевых пасов. Но Глушенков не забывает забивать сам: в 29 встречах у него семь голов. По данным Opta, универсал из «Локо» принёс клубу как минимум 20 очков результативными действиями. В символическую сборную «Чемпионата» Максим попадал девять раз — чаще любого другого футболиста РПЛ!

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Попаданий в сборную тура: 4

Вендел выиграл четвёртое золото РПЛ с «Зенитом». А после бурно отпраздновал титул и попал в новости. Впрочем, главное, что бразилец круто не только отдыхает, но и играет. 26-летний полузащитник забил четыре мяча и оформил семь ассистов. Вендел диктовал темп игры «Зенита»: в среднем за матч он совершал 62,6 передачи. А по проценту успешных пасов бразилец лучший игрок РПЛ (89,2%). По ассистам на 90 минут Вендел занимает восьмое место в лиге (0,33). Хорошая форма полузащитника «Зенита» — гарантия доминирования петербуржцев в центре поля.

Вендел Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Попаданий в сборную тура: 5

Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона на премии «Герои РПЛ». Летом 2023 года Эдуард мог уехать в Нидерланды, но в итоге остался в «Краснодаре». И не зря. Игра Сперцяна — одна из причин, по которым «быки» боролись за титул. Сперцян забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Полузащитник «Краснодара» постоянно нёс угрозу воротам соперника. Эдуард наносил 2,3 удара в среднем за матч (восьмое место в РПЛ), совершал 1,9 преударного действия (шестой) и отдавал 0,2 передачи вразрез (первый). «Краснодар» стал лишь вторым. Но если клуб сохранит Сперцяна, то не исключено, что в следующем сезоне снова поборется за титул.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Попаданий в сборную тура: 4

ЦСКА приобрёл Файзуллаева у «Пахтакора» всего за € 500 тыс. Максимально успешная сделка для армейцев по соотношению «цена-качество». Аббосбек почти сразу стал игроком основы. Файзуллаев провёл 22 матча в сезоне, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Аббосбек — третий футболист ЦСКА по системе «гол+пас» после Фёдора Чалова и Антона Заболотного. Узбекский вингер часто бил по воротам (2,4 удара за матч — седьмой результат в РПЛ), умело зарабатывал фолы на себе (1,9 — пятое место) и не боялся идти в дриблинг. Файзуллаев заслуженно получил награду «Открытие сезона» на премии РПЛ. Ждём прогресс от 20-летнего вингера в следующем чемпионате!

Аббосбек Файзуллаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Попаданий в сборную тура: 5

Кордоба — второй в списке лучших бомбардиров сезона РПЛ (15 голов, столько же у Константина Тюкавина). Джон стал большой проблемой для защитников соперников. Против колумбийца тяжело обороняться: он физически силён, но при этом обладает хорошей скоростью и техникой. Пойдёшь в контакт — он уберёт тебя корпусом, держишь дистанцию — раскачает на пространстве. Кордоба — лидер РПЛ по ударам за матч (2,8) и заработанным на себе фолам (2,5). В 30-м туре Джон выдал мощный матч с «Динамо» (1:0), став автором единственного гола. Но для титула «Краснодару» этого не хватило.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Попаданий в сборную тура: 6

Кассьерра — автор первого пента-трика в истории РПЛ. Колумбиец забил пять мячей в ворота «Ахмата» (5:1). Матео стал лучшим бомбардиром сезона: на его счету 21 гол в 28 встречах. Невероятный прогресс в сравнении с прошлым чемпионатом, когда Кассьерра забил всего дважды. А в решающей игре с «Ростовом» (2:1) именно колумбиец отдал голевой пас на Артура, который забил «золотой» мяч.

Матео Кассьерра Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)

Попаданий в сборную тура: 5

Лучший игрок, лучший нападающий и автор лучшего гола сезона. И всё это — Константин Тюкавин. Форвард «Динамо» забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. По системе «гол+пас» Тюкавин — второй игрок РПЛ после Матео Кассьерры (25). Opta сообщает, что результативные действия форварда принесли «Динамо» как минимум 30 очков! Но титул ускользнул от Константина и его одноклубников в 30-м туре. Однако Тюкавин заявил, что останется в клубе на следующий сезон. «Динамо» пойдёт в ещё один чемпионский поход?

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)

Попаданий в сборную тура: 4

Неожиданно, но чаще всех тренером сборной тура становился Владимир Федотов. ЦСКА провёл не лучший сезон, особенно на контрасте с прошлым, когда клуб взял серебро и выиграл Кубок России. Армейцы часто упускали победы в концовках встреч. Если бы ЦСКА досчитался этих очков, то, вполне вероятно, боролся бы даже за титул! Федотов проделал неплохую работу и заслужил шанс в следующем сезоне.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная сезона РПЛ

А вот как выглядит наша команда полностью.

А кто ещё мог попасть в сборную?

Не все достойные кандидаты попали в первую команду. Но мы не забыли об этих игроках и включили их во вторую символическую сборную.

Кого из футболистов вам не хватило в наших командах? Делитесь в комментариях!