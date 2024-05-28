Читали, что «Байер» первым прошёл чемпионат Германии без поражений? Это фейк

«Байер» сотворил сенсацию, не потерпев ни одного поражения в Бундеслиге. Причём добился 28 побед и всего шесть раз сыграл вничью. Например, у «Арсенала» в сезоне-2003/2004 набралось 26 побед и 12 ничьих. У «Ювентуса» в сезоне-2011/2012 — 23 победы и 15 ничьих. Других непобедимых команд в топ-лигах в XXI веке не было.

Часто можно встретить формулировку, что «Байер» первым в истории прошёл чемпионат Германии без поражений. Это неправда. Корректно утверждать, что первым в Бундеслиге. Так высший немецкий дивизион называется с 1963 года. Однако и до этого момента существовал чемпионат Германии. «Дрезднер» прошёл сезон-1942/1943 без поражений. И даже без ничьих — только победы.

«Байер» — чемпион, но его достижение не уникально Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Каким был немецкий футбол во время Второй мировой войны?

По сути, с 1933 года немецкий футбол был захвачен нацистской партией. Если до этого момента мюнхенская «Бавария» помогала евреям с убежищем, а президентом клуба был еврей Курт Ландауэр, то в марте 1933-го он был вынужден покинуть свой пост и со временем бежать из страны. Более 300 еврейских футболистов ушли из спорта — кто-то оказался в концлагерях, кто-то исчез при загадочных обстоятельствах. Было мало попыток выяснить, что с ними случилось.

Диктатор Адольф Гитлер недолюбливал футбол, но быстро понял его силу и популярность среди людей. Министр пропаганды Йозеф Геббельс утверждал: «Победа в матче имеет для народа больше значения, чем захват города на Востоке». В 1938 году состоялся товарищеский матч Германия — Англия, когда обе команды в приветствии подняли руки. Изначально гости отказывались это делать, но английский посол в Германии Невилл Хендерсон и секретарь FA (федерация футбола Англии) Стэнли Роуз убедили футболистов, что это лишь приветствие соперника, а не поддержка режима страны. После той игры английское издание The Times упомянуло, что жест лишь показывал уважение к соперникам на поле. Немецкое издание Bachter поставило фотографию английских футболистов с вытянутой рукой на первую полосу.

Это лишь один из примеров, демонстрирующих значение футбола для Германии в то время. В 1939-м началась Вторая мировая война, и роль игры номер один стала ещё важнее. Например, поражение сборной Германии от швейцарцев в день рождения Гитлера воспринималось непростительно. Это событие ставило под вопрос вообще участие сборной Германии в матчах, где победа маловероятна. А перед игрой с Румынией немецким футболистам сказали, что в случае поражения они отправятся на Восточный фронт. Сборная Германии победила — 4:1.

Почему «Дрезднер» провёл лишь 23 матча за сезон?

Во время Второй мировой продолжался и чемпионат страны — опять же, из-за значения футбола для общества. К концу 1941 года нацистская Германия и её союзники захватили бóльшую часть Европы. А в 1942-м ещё не было понимания, что нацисты точно проиграют войну. В такой обстановке немецкий «Дрезднер» и прошёл чемпионат страны без поражений и без ничьих: 23 матча — 23 победы.

Нечётное количество игр обусловлено тем, что тогда формат турнира был принципиально другим. Сначала клубы играли в своей региональной зоне в два круга. В лиге Саксонии было 10 команд. Во всех 18 турах «Дрезднер» победил, а разница забитых и пропущенных мячей составила +122 гола (136:14). Затем наступил раунд плей-офф на нейтральных полях, где «Дрезднер» тоже с ходу прошёл всех соперников — даже не потребовались переигровок. Общая разница мячей за сезон составила уже +136 голов (152:16).

1/16 финала: 2:1 с «Вагонбау» Дессау

1/8 финала: 4:0 с «Айнтрахтом» Брауншвейг

1/4 финала: 4:0 с «Нойфарвассером» Данциг

1/2 финала: 3:1 с «Хольштайном» (это команда на днях впервые вышла в Бундеслигу)

финал: 3:0 с «Саарбрюккеном»

Матч «Дрезднера» с «Шальке» Фото: ullstein bild via Getty Images

Финал проходил на Олимпийском стадионе в Берлине, где собралось 80 тысяч зрителей. В составе «Дрезднера» выступали три игрока сборной Германии: Виллибальд Кресс, Рихард Хофманн и Хельмут Шён, который спустя время сам возглавил национальную команду и выиграл с ней Евро-1972 и ЧМ-1974.

«Дрезднер» ещё и в следующем сезоне выиграл чемпионат Германии, но на этот раз уже без уникальной серии — проиграл дважды в региональной лиге. Все успехи клуба остались в том времени. После окончания Второй мировой «Дрезднер» не взял больше ни одного титула. Команда даже никогда не выступала в Бундеслиге, а минувший сезон провела в седьмом дивизионе Германии.