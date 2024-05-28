Голосуйте за лучшего футболиста сезона в РПЛ! С первым местом всё понятно заранее?

«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» — в топ-3, «Сочи» и «Балтика» — в Первой лиге. Очередной сезон РПЛ завершён, теперь нужно выбрать лучшего футболиста. Кандидатов хватает — их больше 10. Кто же был лучшим в минувшем сезоне?
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Максим Глушенков, «Локомотив»
Максим отдал 16 голевых передач (по данным РПЛ) — повторение рекордного показателя лиги. Ранее столько же было у Халка и Дмитрия Лоськова. Глушенков стал лучшим бомбардиром «Локо» (вместе с Тимуром Сулеймановым) и занял третье место в лиге по системе «гол+пас». Помимо этого, футболист залетел в топ РПЛ по созданным голевым моментам и ключевым передачам за игру. Он занял второе место по обоим показателям. Несмотря на такие цифры, Глушенков снова не получил приглашения в сборную России. По словам Максима, это связано с тем, что у него есть повреждение.
Константин Тюкавин, «Динамо»
21-летний нападающий заметно прибавил начиная с ноября 2023 года. Он забил всего три мяча по итогам 12 туров, а потом отличился 12 раз в 18 матчах. Голевые подвиги Тюкавина — одна из причин рывка «Динамо» в весенней части чемпионата России. В конце 2023 года у Константина была серия из пяти матчей с голами, а весной 2024-го — из шести. Тюкавин разделил второе место в списке лучших бомбардиров лиги (15 голов) с Джоном Кордобой и стал вторым по системе «гол+пас» (24 очка). Плюс Константин чаще других бил в створ — по 1,4 удара в среднем за матч.
Матео Кассьерра, «Зенит»
Почувствуете разницу. Колумбиец забил всего два мяча в прошлом сезоне (речь только об РПЛ), а в этом отличился 21 раз. Кассьерра с большим запасом стал лучшим бомбардиром РПЛ — ближайшие преследователи отстали на шесть голов. А ещё вошёл в историю лиги, ведь ранее никому не удавалось забить пять мячей в одном матче. Матео оформил 40,4% от общего количества голов «Зенита» (21 из 52). Это второй показатель в лиге. Правда, есть один минус. В последних семи турах РПЛ Кассьерра отличился только в одном матче. Но это была та самая историческая игра с «Ахматом», когда форвард накидал сопернику пять мячей.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Бразилец — важная фигура в нынешнем «Зените». Не зря ведь Дуглас выходит на поле с капитанской повязкой. Сантос забил в минувшем сезоне три мяча и отдал три голевые передачи — неплохие показатели. А ещё он занимает второе место в чемпионском «Зените» по количеству ключевых пасов. Пожалуй, тяжело представить нынешнюю команду без этого флангового защитника. Мы привыкли, что большинство бразильских игроков порой ведёт себя несколько расхлябанно, но только не Дуглас. Это образец профессионализма.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Судя по всему, Матвей совсем скоро покинет чемпионат России. Тяжело сказать «нет», когда получаешь предложение от «ПСЖ». Пусть тебе никто и не гарантирует место основного вратаря. Сафонов — пятый кипер РПЛ по количеству сейвов в среднем за матч. Но зато он занимает первое место по «сухарям» и среднему числу пропущенных мячей. Неудивительно, что топ-клуб Европы обратил внимание на вратаря сборной России. Да, в игре Сафонова бывают ошибки. Мы помним несколько «привозов», но их куда меньше, чем ярких спасений.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Футболистов «Краснодара» в этом списке немало. Игрок сборной Армении оказался в топ-5 РПЛ по ключевым передачам за матч, а по созданным голевым моментам занял шестое место. Прошедший сезон стал для Сперцяна самым успешным с точки зрения голов (11). Неудивительно, что на фоне качественной игры Эдуарда периодически всплывает информация об интересе к нему со стороны европейских клубов. Кажется, отъезд футболиста — дело времени. Кто знает, возможно, Сперцян уже провёл последний матч в футболке «Краснодара».
Срджан Бабич, «Спартак»
«Спартак» провёл очень скомканный сезон. Красно-белые поменяли тренера в ходе чемпионата, не попали в топ-3 и остались без финала Кубка России. Кстати, скандалов меньше не стало. Приобретение защитника Бабича явно не было лишним. Серб провёл добротный сезон, а тренеры команды предпочли видеть в основе его, а не Георгия Джикию. Бабич — лидер «Спартака» со среднему количеству точных передач за матч. Плюс он входит в топ-5 в команде по отборам. Срджан пропустил заключительные матчи сезона из-за травмы. По словам агента игрока, тот восстановится к Евро-2024.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Кордоба забил 15 мячей в завершившемся сезоне. Лучший результат в «Краснодаре» и второй — во всей лиге. Треть голов Джона (пять) оказалась победной — по этому показателю он стал лучшим в РПЛ. Спасибо обороне «Динамо», которая позволила колумбийцу оформить пятый победный гол в сезоне. Кордоба — первый в лиге по среднему количеству ударов за матч и третий — по ударам в створ ворот. Но есть и большой минус. Ни один футболист РПЛ не губил столько голевых моментов, сколько Кордоба (17).
Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА
Когда щуплый паренёк прилетел в Россию из Узбекистана, казалось, что он может рассчитывать только на место на скамейке. 19-летний футболист, да ещё и не россиянин, в основе ЦСКА — вряд ли это похоже на правду. Но Файзуллаев провёл очень приличный сезон и заслужил приятные слова в свой адрес. Да, был неудачный отрезок после возвращения с Кубка Азии, но позже Аббосбек пришёл в себя. Файзуллаев — лучший ассистент ЦСКА в прошедшем сезоне. Помимо этого, он попал в топ-3 в команде по системе «гол+пас». А ведь ему всего 20 лет! Ждём прогресса в новом сезоне.
Кто-то другой
Если вас не устроил ни один из предложенных вариантов, то вы можете выбрать другого игрока. Возможно, вам запомнилась игра Диего Лаксальта из «Динамо», Ивана Облякова из ЦСКА или Евгения Латышонка из «Балтики». В общем, кандидатов множество. Грузите свои варианты в комментарии.
Илья Лантратов, «Локомотив»
Вратарь перешёл в «Локомотив» в начале 2023 года — его трансфер из «Химок» обошёлся красно-зелёным всего в € 200 тыс. Приобрести вратаря такого уровня за эти деньги — большая удача. Лантратов входит в число лучших голкиперов РПЛ и временами в одиночку тащит «Локомотив» к победам. В некоторых матчах соперники только и делали, что хватались за голову. Перед этим они видели мяч в сетке, но Лантратов раз за разом обламывал их. Надёжная игра Ильи — одна из причин, по которым «Локомотив» добрался до топ-4.
Бителло, «Динамо»
Год назад бело-голубые заплатили за бразильца € 10 млн. И нисколько не пожалели о своём решении. С первых матчей Бителло стало понятно, что в РПЛ появился футболист приличного уровня. Тот самый футболист, способный делать разницу. Восемь голов, две результативные передачи, попадание в топ-3 РПЛ по ключевым пасам. Если тренерский штаб «Динамо» раскроет весь потенциал Биттело, то в следующем сезоне тот должен сыграть ещё круче. Бразильца смело можно назвать одним из открытий прошедшего сезона.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Глядя на игру Даку, понимаешь, что он не задержится в «Рубине» надолго. Можно только поаплодировать руководству казанского клуба, которое привезло игрока в Россию. Мирлинд стал настоящим кошмаром для защитников РПЛ. Накрутить пару-тройку соперников для него вообще не проблема. Весной албанец прибавил и в плане результативности. 10 забитых мячей в сезоне — лучший результат в команде. Если Даку проявит себя на чемпионате Европы, то не исключено, что заинтересует клубы из топ-лиг.
Хуниор Алонсо, «Краснодар»
По всей видимости, южноамериканец больше не сыграет в РПЛ. Его удержали в «Краснодаре» прошлым летом, удержали и зимой. Но на этот раз, похоже, всё. Алонсо после матча с «Динамо» попрощался с клубом в социальных сетях. Хуниор — лидер РПЛ по количеству точных передач в среднем за матч. Плюс он входит в топ-3 по точности длинных передач. Алонсо действительно очень крут по меркам чемпионата России. Спасибо менеджменту «быков», который сохранил футболиста в команде ещё на один сезон. Но теперь пришло время искать другой вариант.