Голосуйте за лучшего футболиста сезона в РПЛ! С первым местом всё понятно заранее?

«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» — в топ-3, «Сочи» и «Балтика» — в Первой лиге. Очередной сезон РПЛ завершён, теперь нужно выбрать лучшего футболиста. Кандидатов хватает — их больше 10. Кто же был лучшим в минувшем сезоне?

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