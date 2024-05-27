Чуть не отдали «Аль-Иттихаду» выигранный матч. Зато Криштиану до сих пор мотивирован на подвиги.

Роналду пробил рекорд и ушёл с поля королём. А потом «Аль-Наср» устроил цирк

Матч двух саудовских грандов, «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», в финальном туре чемпионата практически ничего не решал. Первый гарантированно взял серебро, второй — провалился и мог стать либо четвёртым, либо пятым. Но не для Криштиану Роналду, перед которым маячил очередной рекорд.

В заявку «Аль-Иттихада» привычно не попал Карим Бензема — он не играет чуть больше месяца. Причина — якобы мышечная травма. Тем не менее о желании француза сменить чемпионат известно давно. В основе из звёзд вышли только Н'Голо Канте и Жота, что также намекало на низкий уровень командной мотивации.

У «Аль-Насра» в запасе оказались Отавио и Марсело Брозович, уже в перерыве убрали с поля Садио Мане. А Эмерик Лапорт и Алекс Теллес вообще отправились в отпуск. Криштиану было плевать на нежелание партнёров и соперников показать класс — в случае гола он повторил бы рекорд результативности в лиге: Абдерразак Хамдалла в сезоне-2018/2019 закинул за «Аль-Наср» 34 мяча.

Роналду было мало повторения планки — ему хотелось установить собственную. В первом тайме он спародировал Дмитрия Сычёва и дважды забил из офсайда. И в добавленное время исправился, сделав всё в рамках правил.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на странице «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

Далее Роналду едва не выбежал один на один с вратарём. Саудовский защитник завалил его перед штрафной и увидел перед собой красную карточку. Со штрафного Криш не забил, зато уже через минуту прыгнул выше всех при подаче с углового и оформил дубль. Сиииии!!! Есть рекорд! Причём двойной: Роналду ещё и стал первым футболистом в истории, который выиграл бомбардирскую гонку в четырёх разных лигах.

Только посмотрите, насколько счастлив Роналду. Эмоции точно не назвать поддельными.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на странице «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

Довольный результатом Криштиану на 74-й минуте ушёл на замену под овации трибун. Зря, потому что вскоре «Аль-Наср» заработал пенальти. Реализовывать его вместо Роналду был вынужден Гариб.

3:0, численное преимущество. Что могло пойти не так? А оно как раз пошло: «Аль-Иттихад» побежал в массированные атаки и к 90+2-й отквитал два мяча, в том числе за счёт 11-метрового от Фабиньо — сказалось отсутствие Лапорта. Вроде бы супернелогичные 3:3 мало бы кого удивили. Но на большее этих ребят не хватило. Там ещё и Аль-Немер контратаку голом закончил. 4:2.