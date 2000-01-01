Мэр выхватил футболку у футболистки «Барсы». Видео
Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс вручила мэру Барселоны Жауме Кольбони свою футболку, но депутат повёл себя не слишком удачно. Кольбони выхватил подарок из рук футболистки. Вы посмотрите, как Путельяс отреагировала на этот инцидент.
Мэр выхватил футболку из рук футболистки «Барсы» Путельяс. Видео
Читайте также
«Лидс» не вышел в АПЛ, набрав 90 очков
Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео
Коул Палмер взял Game Changer of the season
Грилиш чуть не выпал из парадного автобуса. Видео
Тюкавин — лучший игрок РПЛ сезона-2023/2024
Рамсдейл пришёл на матч в нелепом костюме
Олссон стал чемпионом Дании после тяжёлой болезни
Реакция стадиона на выход «Саутгемптона» в АПЛ
«Байер» устроил чемпионскую вечеринку. Видео
«Байер» — пятый клуб в Германии с «золотым» дублем
Семак приблизился к Романцеву. Сколько до рекорда?
5 самых дорогих трансферов полузащитников
Объявлен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
5 самых дорогих трансферов вратарей в истории
5 самых дорогих трансферов защитников
Кипер «Айнтрахта» вышел в поле и забил гол. Видео