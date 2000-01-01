Мэр выхватил футболку из рук футболистки «Барсы» Путельяс. Видео

Мэр выхватил футболку у футболистки «Барсы». Видео

Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс вручила мэру Барселоны Жауме Кольбони свою футболку, но депутат повёл себя не слишком удачно. Кольбони выхватил подарок из рук футболистки. Вы посмотрите, как Путельяс отреагировала на этот инцидент.