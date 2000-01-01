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Милая реакция семьи Кукурельи на вызов в сборную
Милая реакция семьи Кукурельи на вызов в сборную
Защитник «Челси» Марк Кукурелья вызван в состав сборной Испании на Евро-2024. Новость футболист узнал вместе с семьёй. Посмотрите на их милую реакцию!
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Семья Кукурельи мило отреагировала на вызов Марка в сборную Испании. Видео
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