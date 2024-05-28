Голкипер сборной России и «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ»!

Сафонов уже в Париже! Все подробности главного российского трансфера лета. LIVE

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» — главная сделка лета? Забудьте! Переезд Матвея Сафонова в «ПСЖ» для нас намного круче. Голкипер сборной России близок к трансферу из «Краснодара» в топ-клуб Франции. Разговоры о возможном отъезде Сафонова в Европу ходили давно. Интерес к Матвею проявляли, например, «Фиорентина», «Валенсия», «Челси», «Брайтон» и даже «Байер». Но слухи превратились в реальность только сейчас.

«ПСЖ» расстаётся с голкипером Кейлором Навасом. Клубу необходим ещё один голкипер, помимо чемпиона Европы — 2020 Джанлуиджи Доннаруммы. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш смотрел за игрой Сафонова лично. Матвей приглянулся функционеру, после чего клуб сделал выбор в пользу россиянина. Да, Сафонов не взял золото РПЛ с «Краснодаром». Но теперь есть шанс замахнуться даже на Лигу чемпионов!

История с трансфером Сафонова развивается очень стремительно. Всё самое важное и интересное — в нашем онлайне!

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