Сафонов уже в Париже! Все подробности главного российского трансфера лета. LIVE

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» — главная сделка лета? Забудьте! Переезд Матвея Сафонова в «ПСЖ» для нас намного круче. Голкипер сборной России близок к трансферу из «Краснодара» в топ-клуб Франции. Разговоры о возможном отъезде Сафонова в Европу ходили давно. Интерес к Матвею проявляли, например, «Фиорентина», «Валенсия», «Челси», «Брайтон» и даже «Байер». Но слухи превратились в реальность только сейчас.
«ПСЖ» расстаётся с голкипером Кейлором Навасом. Клубу необходим ещё один голкипер, помимо чемпиона Европы — 2020 Джанлуиджи Доннаруммы. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш смотрел за игрой Сафонова лично. Матвей приглянулся функционеру, после чего клуб сделал выбор в пользу россиянина. Да, Сафонов не взял золото РПЛ с «Краснодаром». Но теперь есть шанс замахнуться даже на Лигу чемпионов!
История с трансфером Сафонова развивается очень стремительно. Всё самое важное и интересное — в нашем онлайне!
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❗Форвард «Динамо» Фёдор Смолов — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»:
Здесь вообще не надо размышлять, готов он или нет. Если есть предложение и всех всё устраивает, то точно надо переходить. У тебя карьера одна и шанс перейти в «ПСЖ» один. Это то, что ты будешь рассказывать внукам. Неважно, играл ты там или нет. То есть ты был на том уровне, где «ПСЖ» захотел тебя приобрести и сделать предложение. О чём тут разговаривать?
💪Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что Сафонов навяжет конкуренцию Доннарумме в «ПСЖ».
Я могу сказать, что Мотя – отличный вратарь. Думаю, ему по силам бороться с Доннаруммой.
🧤Экс-вратарь и бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прекрасно знает, что такое игра в Европе.
Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать. Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарём «Кайзерслаутерн» — топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но всё индивидуально. Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть.
🔝Андрей Аршавин отмечает, что переход Сафонова в «ПСЖ» — крутое событие.
Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдёт. Наш российский вратарь за 20 млн переходит в «ПСЖ»! Мы должны ценить своих и правильно при этом их оценивать — не бояться говорить, если они хорошо играют. Сафонов — первый вратарь после Акинфеева по таланту. Если он переедет, то у него шансы будут. Вернуться он всегда успеет, а за 20 млн перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» — это суперздорово. Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря.
⚠️Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отмечает, что Сафонову в «ПСЖ» придётся непросто.
В большой европейский клуб первым точно никого не позовут. В целом к переходу, если он состоится и информация о переходе правдива, отношусь хорошо. Единственное, чего опасаюсь, — чтобы не было ситуации, которая сложилась у Андрея Лунёва при переходе в «Байер», где, даже в тех случаях, когда Градецки ошибался, всё равно играть продолжал он. Надеюсь, шанс Матвею дадут, и самое главное — чтобы у него было право на ошибку. Безусловно, будет поначалу тяжело, первым номером пока быть не готов, уровень там выше. Но за счёт тренировочного процесса Матвей, нет сомнений, прибавит.
🗣️Что говорил сам Сафонов?
После матча с «Динамо» Матвей прокомментировал информацию про переговоры с «ПСЖ».
— Что дальше?
— Отпуск, по-моему.
— Последний ли это матч за «Краснодар»?
— Откуда же я знаю, ребят?
— Что можешь сказать об истории с «ПСЖ»?
— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет узнать, вы узнаете.
🐂«Краснодар» не останется без вратаря
«Краснодар» спокойно отпускает Матвея. У клуба остаётся Станислав Агкацев, который теперь никуда не уйдёт, несмотря на многочисленные слухи об интересе от других топов РПЛ.
Также у «Краснодара» есть опция обратного выкупа Евгения Латышонка из «Балтики». Не исключено, что руководство «быков» воспользуется этим вариантом.
✔️Почему «ПСЖ» выбрал Сафонова?
Парижане ищут подмену Джанлуиджи Доннарумме, так как нынешний второй вратарь Кейлор Навас летом покидает команду. После отсмотра нескольких кандидатур руководство «ПСЖ» остановилось на Сафонове. По словам источников «Чемпионата», спортивный директор парижан Луиш Кампуш посещал матчи «Краснодара» и лично следил за Матвеем.
💶Сумма трансфера Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ»
По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит € 18 млн евро + € 1 млн евро бонусами за 20 сыгранных матчей + € 1 млн евро за 30 сыгранных матчей.
🔥Сафонов проходит медобследование в «ПСЖ»
Французское издание RMC Sport сообщает, что Сафонов прибыл в Париж. Уже скоро Матвей подпишет контракт с «ПСЖ» до лета 2029 года! А сейчас вратарь «Краснодара» и сборной России проходит медобследование.