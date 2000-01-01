Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
3 лучших голкипера Ла Лиги по предотвращённым голам
3 лучших голкипера Ла Лиги по предотвращённым голам
Opta опубликовала список лучших вратарей Ла Лиги по предотвращённым голам в сезоне-2023/2024. Кто вошёл в топ-3?
AMP-версия
3-е место — Унай Симон
3-е место — Унай Симон
Вратарь «Атлетика» Бильбао за сезон предотвратил 9,5 гола. В минувшем сезоне Симон пропустил 33 мяча и в 18 матчах сохранил ворота «сухими».
2-е место — Альваро Вальес
2-е место — Альваро Вальес
Голкипер «Лас-Пальмаса» предотвратил 9,6 гола. В этом сезоне Вальес пропустил 44 гола, а девять матчей отыграл «на ноль».
1-е место — Георгий Мамардашвили
1-е место — Георгий Мамардашвили
Вратарь «Валенсии» предотвратил 11,3 гола. В этом сезоне Мамардашвили пропустил 41 мяч, а в 13 играх сохранил ворота «сухими».
3 лучших голкипера Ла Лиги по предотвращённым голам в сезоне
Читайте также
Милая реакция семьи Кукурельи на вызов в сборную
Милая реакция семьи Кукурельи на вызов в сборную
Мэр выхватил футболку у футболистки «Барсы». Видео
Мэр выхватил футболку у футболистки «Барсы». Видео
«Лидс» не вышел в АПЛ, набрав 90 очков
«Лидс» не вышел в АПЛ, набрав 90 очков
Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео
Месси пришёл поддержать сына на матче. Милое видео
Коул Палмер взял Game Changer of the season
Коул Палмер взял Game Changer of the season
Грилиш чуть не выпал из парадного автобуса. Видео
Грилиш чуть не выпал из парадного автобуса. Видео
Тюкавин — лучший игрок РПЛ сезона-2023/2024
Тюкавин — лучший игрок РПЛ сезона-2023/2024
Рамсдейл пришёл на матч в нелепом костюме
Рамсдейл пришёл на матч в нелепом костюме
Олссон стал чемпионом Дании после тяжёлой болезни
Олссон стал чемпионом Дании после тяжёлой болезни
Реакция стадиона на выход «Саутгемптона» в АПЛ
Реакция стадиона на выход «Саутгемптона» в АПЛ
«Байер» устроил чемпионскую вечеринку. Видео
«Байер» устроил чемпионскую вечеринку. Видео
«Байер» — пятый клуб в Германии с «золотым» дублем
«Байер» — пятый клуб в Германии с «золотым» дублем
Семак приблизился к Романцеву. Сколько до рекорда?
Семак приблизился к Романцеву. Сколько до рекорда?
5 самых дорогих трансферов полузащитников
5 самых дорогих трансферов полузащитников
Объявлен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
Объявлен лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
5 самых дорогих трансферов вратарей в истории
5 самых дорогих трансферов вратарей в истории

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android