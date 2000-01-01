3 лучших голкипера Ла Лиги по предотвращённым голам
Opta опубликовала список лучших вратарей Ла Лиги по предотвращённым голам в сезоне-2023/2024. Кто вошёл в топ-3?
3-е место — Унай Симон
Вратарь «Атлетика» Бильбао за сезон предотвратил 9,5 гола. В минувшем сезоне Симон пропустил 33 мяча и в 18 матчах сохранил ворота «сухими».
2-е место — Альваро Вальес
Голкипер «Лас-Пальмаса» предотвратил 9,6 гола. В этом сезоне Вальес пропустил 44 гола, а девять матчей отыграл «на ноль».
1-е место — Георгий Мамардашвили
Вратарь «Валенсии» предотвратил 11,3 гола. В этом сезоне Мамардашвили пропустил 41 мяч, а в 13 играх сохранил ворота «сухими».
3 лучших голкипера Ла Лиги по предотвращённым голам в сезоне
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