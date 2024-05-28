«Показываю наши упражнения в УЕФА — у них глаза на лоб лезут». Он подарил России Акинфеева

Вячеслав Чанов – легендарная фигура для ЦСКА. Как игрок он провёл за команду всего сезон, зато как тренер – больше 20 лет. При нём команда завоевала все главные титулы в своей истории как внутри страны, так и за её пределами. Именно его справедливо можно назвать человеком, который не только поверил в Акинфеева, но сделал из него вратаря, которым Игорь является сейчас. Мы поговорили с ним об итогах сезона в РПЛ и будущем вратарей в России.

Начнём!

Чанов управляет академией вместе с Акинфеевым. И объясняет, почему не работает в клубе

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Есть академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, я её директор, это мой основной род деятельности. У нас чисто вратарская академия, которых не так много в России. Мы работаем не только с детьми — возраст начинается с 2015 года рождения до 35 лет. Сейчас у нас 80 человек, бывают вратари из Второй лиги, которые приходят для поддержания формы. Мы никого никуда не продаём, не забираем. Просто учим ребят тому, чего зачастую не хватает в других академиях — вратарскому мастерству.

— Не тянет вернуться к работе в профессиональном клубе?

— Здесь не только надо сидеть на бровке поля. Нужно соответствовать физически. Всему своё время. Желание никуда не денется, но мне 73 года. Кстати, мы первые в ЦСКА пробовали двух тренеров вратарей. Один тренер не может охватить всё. Нужно и пробивать по воротам, и смотреть на вратаря в период обучения: насколько правильно занял позицию, как идут руки и ноги. В Европе давно перешли на такой формат. Есть голова и есть ноги.

Вячеслав Чанов в академии Фото: chanov-akademia.ru

— Со своим опытом вы могли бы до сих пор работать «головой».

— Думаю, да. Так и было в последние годы — со мной был помощник. В частности, с Валерой Чижовым в Туле мы вернули не игравшего год Габулова. Мы начали работать вместе — через год он попал в состав сборной России на чемпионат мира — 2018.

— Как бы оценили сегодняшних вратарей в российском футболе?

— Мы выравняли ту непростую ситуацию, которая у нас была раньше, — появлялись вратари из-за рубежа. Мне было непонятно, как можно на родину великого Льва Яшина приглашать вратаря из Африки. Сейчас этого нет. Мы проходим лицензирование, как положено в Европе, а также проводим собственные семинары. Нас трое, кто одним из первых начал это движение, — я, Кафанов и Миша Бирюков. Слава богу, что нам помогают.

— Нет ощущения, что сейчас в стране нет молодых вратарей на перспективу?

— Они не могут возникать каждый день — это закон. Тут идёт волнообразно, как и в случае с полевыми футболистами. Появилась волна, о которой мы говорим сейчас. Какое-то время они занимают ведущую позицию в своих клубах. Ставить туда искусственно молодого вратаря — неправильно. Футбол — это спорт. А в спорте вы должны доказать, что сильнее того человека, который сейчас находится в воротах.

Возьмём тот же пример с ЦСКА. Конкуренты должны переиграть Акинфеева. А не так: «Ты моложе, поэтому становись в ворота». Так не бывает. Ни один тренер не решится проигрывать, но лишь бы молодого ставить.

— Сегодняшнее вратарское поколение сильнее предыдущего?

— В целом идёт движение вперёд. Сейчас появилось новое вратарское движение — игра ногами. Но главное остаётся на все века — защищать ворота. Мы не должны забывать то, что нам дали великие вратари. Я начал говорить про семинары. Кто-то может сказать там: «Посмотрите на упражнение Касильяса». Я показываю наши упражнения: «Пожалуйста! Школа ЦСКА». Во все времена даже по упражнениям мы опережали всех. Когда ездили в Европу, нам предлагали упражнения от УЕФА. Но они у нас есть — просто ещё интереснее. Мы начинаем показывать своё, а у них глаза на лоб лезут: «Это как так? Вы так уже делали?» Они говорят это в хорошем смысле.

Лучший вратарь, интрига в РПЛ и ЦСКА

— Кто лучший вратарь РПЛ по итогам прошедшего сезона?

— Я не могу сказать однозначно. У всех вратарей были плюсы и минусы. Не буду указывать вратарским пальцем. Хочу сказать, что ребята среднего возраста не опускаются по уровню, к ним надо подтягиваться. Возьмём Латышонка. Я за ним смотрю уже два года — мне очень нравится, как он играет, его стиль, харизма и спокойствие. И смотрим на Беленова в «Факеле» — сколько он тащит! А возраст и опыт у них разные. Я хочу сказать не о людях, а о нашей вратарской школе. Мы очень рады, что всё прижилось и продолжает развиваться.

Наша единственная беда сейчас не только во вратарской истории — это отсутствие возможности проверить себя в Европе. Нам не с кем сравнивать. Опять же, сделаем простой ход: кто играл в «Карабахе»? Лунёв вроде неплохо о себе заявил в Европе (смеётся). Вот мы и проверили человека из нашей школы.

Нам кажется, что молодых вратарей нет, но они есть и будут появляться. Я опять обращусь к ЦСКА, потому что эта команда мне ближе. Славе Торопу потихоньку доверяют и двигают вперёд — он стал больше играть. А он ещё совсем молодой человек. Случилась с ним беда — вышел третий вратарь ЦСКА. Шайхутдинов достойно провёл матч: играл на выходах, подсказывал, начинал атаки. Вопросов не возникло. А в пенальти иной раз очень сильно помогает опыт.

Владимир Шайхутдинов Фото: pfc-cska.com

— Как вам чемпионская интрига в РПЛ?

— Это очень здорово! Раньше всё решалось уже туров за восемь до конца сезона. Единственное, немного расстроились, что «Сочи» вылетел.

— Могли предположить перед стартом сезона, что в последнем туре три команды будут бороться за чемпионство?

— Нет. Я ожидал увидеть вверху команды, к которым мы привыкли: ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Спартак». О «Динамо» вообще не было разговоров. А тут на тебе! Поэтому очень здорово, когда такие сезоны получаются. Невозможно было ткнуть пальцем и сказать: «Ты будешь чемпионом, а ты вылетаешь».

— Не устали от постоянных чемпионств «Зенита»?

— Не устал. У них сильный состав. «Газпром» может позволить себе собрать состав по просьбе главного тренера. В «Зените» исполнители достаточно высокого класса, а также идеи Сергея Богдановича Семака слились воедино. Мы работали с Семаком в одной команде, поэтому прекрасно понимаю, что он хочет и может донести до футболистов.

Возьмём самое начало, когда Сергей стал тренером. Ведь в начале было не всё так видно. Было заметно, что бразильцы не совсем понимали, чего от них хотят. На «мы — бразильцы» всё заканчивалось. Сейчас всё поменялось.

Мы говорили про молодых вратарей. Молодые футболисты каждый сезон появляются и становятся открытиями. Посмотрите на ЦСКА. Казалось бы, они шестые-седьмые, но кто думал, что какой-то маленький узбекистанец приедет и будет так играть? Говорилось, что ни роста, ни веса, что вообще непонятный персонаж. В итоге он стал одним из главных открытий нашего чемпионата. Каждый на своём месте и должен доказывать. Конечно, обидно, что нас не пускают на международные турниры. Они делают очень глупо.

— Мы вскользь затронули «Сочи». У вас есть объяснение, почему команда провалила сезон?

— Во-первых, состав начал меняться. Во-вторых, нельзя делать такие смены — одного убрали, второго поставили, потом опять поменяли. Это слишком искусственно. У людей, которые два года назад занимали второе место в РПЛ, сработал возраст. «Сочи» в своё время не смог вовремя вставить в состав ребят помоложе. Кинулись менять тренеров — в итоге есть то, что есть.

— Кажется, ЦСКА провёл слабый сезон. Почему?

— Плохой сезон. Я не могу понять, почему ЦСКА никак не справился с одной бедой — голами на последних минутах. Ещё бы очков 15 — уже бы за что-то боролись наверху. Возможно, здесь проблема в психологии, но надо находиться в команде, чтобы понять, что действительно происходит. Сезон у ЦСКА получился кувырком, было много травм. Команда же строится по хребту: вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники. Как раз в хребте у нас и возникли проблемы. Возможно, до конца не сработала селекция. Сколько нам приходилось играть мальчишками? Слава богу, что академия работает исправно.

Тренер Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— ЦСКА остро нуждается в усилении летом?

— Однозначно. Нужно усиление во всю среднюю линию. Практически все голы забивались из центральной зоны, где играют защитники и полузащитники. Но будет неплохо, если у нас появится ещё один нападающий.

— Много разговоров о возможном отъезде Чалова в Европу. Фёдор готов к новому для себя этапу?

— Да. Он отправлялся в командировку в «Базель» — оттуда вернулся другим человеком. Играя за рубежом, ты привыкаешь к европейскому футболу. А там никого не волнует, игрок ты сборной России или СССР, как было у меня. Каждый раз надо снова доказывать — это не позволяет опускаться ниже плинтуса или ниже своего уровня. Всё вместе это плюсуется. Вот мы и увидели Чалова после командировки, шагнувшего на несколько ступеней вверх.

— Надо ли ЦСКА оставлять Федотова с учётом результатов минувшего сезона?

— Эти разговоры не имеют смысла. Мы можем подвести итог, что сезон для ЦСКА получился действительно неудачным. Но кричать из-за забора — это неправильно. Мы видели и прекрасные матчи в исполнении ЦСКА, и матчи, где в конце просто хотелось плюнуть. Легко обвинять кого-то, но в клубе всё взаимосвязано.

— Владимир Габулов говорил, что не стал бы откладывать в долгий ящик назначение Игнашевича в ЦСКА. Что вы думаете об этом?

— Это не нам решать. Но Сергей с «Балтикой» показал — он умеет работать. В концовке сезона команде не хватило очков, потому что более компетентные футболисты приехали слишком поздно. Но я согласен с Володей в отношении характера Сергея. Мы знаем Игнашевича как мастера. Он играл в тот момент, когда была позиция последнего защитника.

Будущее Акинфеева, Торопа и Помазуна

— Теперь об Игоре Акинфееве. Сколько он ещё будет играть?

— Здесь два вопроса: здоровье и желание. Как говорил великий хоккеист Эспозито: «Если ты выходишь на лёд отрабатывать номер, не испытывая никаких ощущений, — надо вешать коньки на гвоздь». По-моему, никто не сомневается, что Игорь соответствует нужному уровню.

— Тороп — достойный преемник Акинфеева?

— У Славы поступательное движение. Ему дают время, он шагает вперёд. Тороп хорошо работает под руководством Димы Крамаренко, моего воспитанника. У Славы есть умение прислушиваться. Знаю, что Игорь всегда может подсказать и поделиться опытом. У Торопа получается подхватывать нужное.

Запасных вратарей ведь не обмануть. Мы сказали о Володе Габулове. Он играл в команде с Акинфеевым, когда Игорь был первым номером. Но не уходил, хотя я знаю: у Володи были приглашения. Но Габулов говорил: «Нет-нет, я пока ещё здесь, потому что вижу, как расту». То же самое сейчас со Славой. У него многое впереди, но это придёт с возрастом.

— Вам жалко Помазуна, который, кажется, уже всем всё доказал?

— Да. Я делал ставку на Помазуна, понимал, что он будет рядом с Игорем. Илья дождался момента, когда понял, что устал просто сидеть. Посмотрите, сколько пользы он приносит «Уралу».

Илья Помазун и Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

— Можно считать предательством, если Помазун окажется в «Спартаке»?

— Не думаю, что тут какое-то предательство. Он идёт не из ЦСКА, а из «Урала». Можно вспомнить сколько угодно вратарей, как тот же Овчинников переходил или Дима Гончаров.

Секрет ЦСКА нулевых, победа в Кубке УЕФА и мечта

— Теперь о «золотом» ЦСКА нулевых. В чём был феномен той команды?

— Мы сейчас говорим о команде, где президент, главный тренер, тренерский штаб и футболисты — это единое целое. Были приглашены молодые, но перспективные игроки. Евгений Гинер был со всем согласен. А умение и мастерство Валерия Газзаева дали свои плоды. Все смеялись и говорили: «Набрали каких-то пацанов». В итоге год потерпели — пошли дальше. Этот феномен у ребят постепенно вырабатывался. В ЦСКА есть два человека, у которых есть ещё это ощущение, — Набабкин и Акинфеев. Теперь останется один. Было такое ощущение: «ЦСКА — это ЦСКА. Никто не может нас обыграть». Потому тот ЦСКА и был таким.

— Та команда могла добиться ещё больших высот?

— Думаю, да. Но как сложилось, так сложилось. Если взять Суперкубок УЕФА, то мы вели 1:0, а нам поставили пенальти ни за что.

— Суперкубок УЕФА — самое яркое воспоминание с ЦСКА?

— Это апофеоз. Но каждый сезон был ярким. Мы выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

— Что вспоминается из финала в Лиссабоне?

— Когда всё закончилось. Была сумасшедшая радость. Я всегда напоминаю молодым вратарям, что такое ввод мяча вратарём в игру. Вспомните третий гол в том финале. Можно было бы сидеть и ждать, но Игорь ввёл мяч сразу, Карвальо — в центр, отдал на Вагнера — забили третий мяч. Это и есть характер команды.

Финал Кубка УЕФА Фото: Из личного архива Вениамина Мандрыкина

— Какие были ощущения после проигранного первого тайма?

— Валерий Георгиевич сумел найти нужные слова — он всегда этим отличался. Самое главное, что никто из ребят не был против выиграть тот матч (смеётся). Так формировался характер ЦСКА.

— Что вы говорили Акинфееву в перерыве?

— Я не сторонник такого, тем более в перерыве. Могу что-то сказать, если он подойдёт и спросит. Но у меня обычно так, что мы тихонько поговорим перед игрой на тренировке. И больше я не трогаю.

Важна разминка. Это тоже проходит индивидуально. Ты решаешь, как проводишь разминку в начале сезона. У всех разминка разная: что Веня, что Габулов, что Акинфеев — абсолютно разные люди. Вратарь должен выйти на поле полностью готовым и уверенным в себе. Довольно часто было так: «Викторович, давайте сегодня не будем делать это упражнение, потому что здесь побаливает». Без вопросов!

Помню, мы вышли играть с «Манчестер Юнайтед», когда счёт был 3:3. Лило так, что наша разминка продлилась около шести минут. Ещё раз говорю — это психология. Вратарь должен выйти уверенным. Нельзя нагнетать. Я сказал про разминку в шесть минут, но Игорь был ещё до игры готов ментально.

— Есть ещё интересные истории с разминками?

— Не помню, с кем конкретно, но играли с российской командой в «Лужниках». Володя Габулов тогда не попал в заявку. Он пошёл посмотреть разминку вратарей соперников, приходит и говорит: «Там такая тренировка! Не разминка, а тренировка. Очухается только минут через 20». В итоге к этому времени мы вели 3:0. Потом случилось чудо — вратарь очухался и начал играть.

— Хотел бы вспомнить знаменательный матч с «Арсеналом» в ЛЧ на «Эмирейтс». Таранов рассказывал, что Газзаев и Акинфеев улыбались, когда «Арсенал» в очередной раз простил ЦСКА. Что чувствовали вы?

— То же самое (смеётся). Думал, что нас прощают. Видимо, футбольный бог в тот вечер был на нашей стороне. Мне всегда хочется, чтобы мы побеждали, а вратари не пропускали. Единственное, когда играл против своего брата, мысль была одна — чтобы мы выиграли 1:0, а Витя был не виноват.

— Тот ЦСКА и сегодняшний — это разные команды по уровню?

— Давайте не будем сравнивать. Футбол и скорости меняются. В том футболе, в который мы играли мы в 80-х, казалось, были сумасшедшие скорости. Но когда показываешь своим воспитанникам, они говорят: «Да вы тут пешком ходите!»

— Что нужно сегодняшнему ЦСКА, чтобы вернуть былое величие?

— Побеждать. Достигать его с помощью самоотдачи, подбора состава, и чтобы команда была единым целым.

— О чём сегодня мечтает Вячеслав Чанов?

— Я уже рад, что сбылась моя мечта — академия. Мы обсуждали с Игорем: почему мы её вообще создаём? Хочется, чтобы то великое, что нам дали наши прекрасные вратари, не умерло. Чтобы мы взяли то лучшее, что нам дают, добавили современного — и получился тот вратарь, который сейчас и получается. Это для меня счастье. И, конечно, ещё победы ЦСКА!