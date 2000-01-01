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Роналду установил сумасшедший рекорд
Роналду установил сумасшедший рекорд
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, забив 35 мячей в сезоне-2023/2024. Португалец — первый игрок, кто становился лучшим бомбардиром в четырёх разных чемпионатах!
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Чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Криштиану Роналду всего раз становился лучшим бомбардиром АПЛ — это случилось в сезоне-2007/2008. Португалец забил за «Манчестер Юнайтед» 31 мяч в чемпионате Англии.
Чемпионат Испании
Чемпионат Испании
За девять лет в мадридском «Реале» Роналду трижды становился главным снайпером Ла Лиги: в 2011, 2014 и 2015 годах. Криштиану настрелял 40, 31 и 48 мячей соответственно.
Чемпионат Италии
Чемпионат Италии
Португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в составе «Ювентуса» всего раз — в сезоне-2020/2021. Роналду забил 29 мячей.
Роналду — первый, кому удавалось стать лучшим бомбардиром в четырёх разных чемпионатах
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