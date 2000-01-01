Грандиозное празднование фанатов «Галатасарая»
«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» (3:1) и стал чемпионом Турции в 24-й раз. Команда набрала 102 очка. Вот это радость фанатов на трибуне!
Фанаты «Галатасарая» бурно отмечают чемпионство своей команды. Видео
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