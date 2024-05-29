Стыки за РПЛ! Неужели «Урал» и «Нижний» пустят в элиту ещё двух новичков? LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ сыграны все 30 туров, но футбол на этом не заканчивается. Сегодня, 29 мая, пройдут первые стыковые матчи за право сыграть в элите в новом сезоне.
Первыми (в 17:00 мск) начнут «Урал» и «Акрон». Команда Гончаренко бодро начинала сезон, но впала в такой затяжной кризис, что в итоге рухнула в стыки. «Акрон» же вообще мог выйти в РПЛ напрямую, но чуть-чуть не дотянулся до топ-2 Первой лиги.
Следом, в 19:15 мск, стартует матч «Пари НН» с тульским «Арсеналом». «Нижний», начинавший сезон с Юраном, претендовал на исторический финиш в верхней половине таблицы РПЛ. Но, как и в случае с «Уралом», что-то пошло не так. Тренера убрали, назначили серба Илича и чудом не нырнули в Первую лигу напрямую. Теперь придётся биться с «Арсеналом», который в элиту как раз мечтает вернуться.
За первыми стыковыми матчами предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
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