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Урал — Акрон: прямая онлайн-трансляция первого стыкового матча РПЛ, где смотреть, 29 мая 2024 года, Пари НН — Арсенал Тула

Стыки за РПЛ! Неужели «Урал» и «Нижний» пустят в элиту ещё двух новичков? LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Первые стыки РПЛ. LIVE
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«Акрон» и тульский «Арсенал» будут биться до последнего.

Друзья, всем привет! В РПЛ сыграны все 30 туров, но футбол на этом не заканчивается. Сегодня, 29 мая, пройдут первые стыковые матчи за право сыграть в элите в новом сезоне.

Первыми (в 17:00 мск) начнут «Урал» и «Акрон». Команда Гончаренко бодро начинала сезон, но впала в такой затяжной кризис, что в итоге рухнула в стыки. «Акрон» же вообще мог выйти в РПЛ напрямую, но чуть-чуть не дотянулся до топ-2 Первой лиги.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 19:15 мск, стартует матч «Пари НН» с тульским «Арсеналом». «Нижний», начинавший сезон с Юраном, претендовал на исторический финиш в верхней половине таблицы РПЛ. Но, как и в случае с «Уралом», что-то пошло не так. Тренера убрали, назначили серба Илича и чудом не нырнули в Первую лигу напрямую. Теперь придётся биться с «Арсеналом», который в элиту как раз мечтает вернуться.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За первыми стыковыми матчами предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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