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Олимпиакос — Фиорентина: прямая онлайн-трансляция финала Лиги конференций — 2023/2024, где смотреть онлайн, 29 мая 2024 года

Второй еврокубковый финал сезона! Греки возьмут трофей дома или итальянцы исправятся? LIVE
Георгий Илющенко
Финал Лиги конференций. LIVE
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«Олимпиакос» против «Фиорентины». Следим за решающим матчем Лиги конференций!

Всем привет! Финал Лиги Европы уже позади, а сегодня, 29 мая, нас ждёт вторая еврокубковая развязка сезона. «Олимпиакос» и «Фиорентина» зарубятся в решающем матче Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпиакос» знатно пошумел в этом евросезоне. В полуфинале греки высадили фаворита в лице «Астон Виллы» Эмери, а теперь сыграют дома. Да, город и стадион не родные, но страна своя — матч пройдёт в Афинах. Кроме англичан, «Олимпиакос» в плей-офф выбил «Фенербахче», «Маккаби» из Тель-Авива и «Ференцварош».

Для «Фиорентины» же этот финал не только возможность взять редкий трофей, но и шанс исправиться за прошлый сезон. Год назад команда из Флоренции уже играла за трофей Лиги конференций — и влетела «Вест Хэму». Путь к финалу у «Фиорентины» в этом году тоже был экзотическим: «Брага», «Сивасспор», «Лех» и «Базель».

«Чемпионат» будет следить за финалом Лиги конференций в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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