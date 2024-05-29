Второй еврокубковый финал сезона! Греки возьмут трофей дома или итальянцы исправятся? LIVE

Всем привет! Финал Лиги Европы уже позади, а сегодня, 29 мая, нас ждёт вторая еврокубковая развязка сезона. «Олимпиакос» и «Фиорентина» зарубятся в решающем матче Лиги конференций.

«Олимпиакос» знатно пошумел в этом евросезоне. В полуфинале греки высадили фаворита в лице «Астон Виллы» Эмери, а теперь сыграют дома. Да, город и стадион не родные, но страна своя — матч пройдёт в Афинах. Кроме англичан, «Олимпиакос» в плей-офф выбил «Фенербахче», «Маккаби» из Тель-Авива и «Ференцварош».

Для «Фиорентины» же этот финал не только возможность взять редкий трофей, но и шанс исправиться за прошлый сезон. Год назад команда из Флоренции уже играла за трофей Лиги конференций — и влетела «Вест Хэму». Путь к финалу у «Фиорентины» в этом году тоже был экзотическим: «Брага», «Сивасспор», «Лех» и «Базель».

«Чемпионат» будет следить за финалом Лиги конференций в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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