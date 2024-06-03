«Челси» удивил с новым тренером. Кто такой Энцо Мареска

«Челси» снова удивил! Новым главным тренером команды стал Энцо Мареска, которого многие помнят в роли игрока, но совершенно не знают как тренера. 44-летний итальянец сменил в лондонском клубе ушедшего в отставку Маурисио Почеттино. Мареска выиграл в завершившемся сезоне Чемпионшип (второй английский дивизион) с «Лестером», вернув «лис» в АПЛ спустя год. Этот текст поможет вам кое-что вспомнить или узнать о новом коуче «Челси».

Новый тренер «Челси» выигрывал Кубок УЕФА вместе с Кержаковым

Мареска был довольно сильным футболистом, пусть и не дотянул до сборной Италии. Играл на позиции центрального полузащитника. Зачастую игроки именно этого амплуа становятся классными тренерами, прекрасно чувствуя, что нужно команде и в обороне, и в атаке. Лучший пример – Хосеп Гвардиола.

Любопытно, что воспитанник «Кальяри» начинал профессиональную карьеру как раз в Англии, оказавшись в 1998 году в возрасте 18 лет в «Вест Бромвиче». Там провёл полтора сезона, сыграв полсотни матчей во втором дивизионе. Молодой итальянец подучил английский, которым не владел, набрался опыта, и в январе 2000-го за ним пришёл «Ювентус».

Туринскому клубу Мареска принадлежал пять лет, но три сезона отыграл в арендах – за «Болонью», «Пьяченцу» и «Фиорентину». Энцо стал с «Ювентусом» чемпионом Италии сезона-2001/2002, вот только в том чемпионате лишь однажды вышел в основе и ещё 15 раз – на замену. Его вклад в завоевание золота Серии А – один гол в дерби с «Торино» и две голевые передачи.

Летом 2005-го Мареска опять стал легионером. «Ювентус» продал полузащитника в «Севилью» за € 2,5 млн. В самом жарком городе Испании итальянец задержался на четыре года. Его ценил главный тренер «Севильи» Хуанде Рамос, под руководством которого Энцо сыграл больше всего матчей на профессиональном уровне.

В «Севилье» Мареска завоевал главные трофеи в своей карьере – два Кубка УЕФА (2006, 2007), по одному Кубку Испании, Суперкубку Испании и Суперкубку УЕФА. Первый финал Кубка УЕФА в мае 2006 года стал звёздным часом Энцо. «Севилья» разгромила английский «Мидлсбро» со счётом 4:0, а итальянец забил второй и третий голы испанской команды. Мареску признали лучшим игроком финала.

Энцо Мареска в «Севилье» Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В том розыгрыше Кубка УЕФА Мареска положил всего три мяча. Первый – в ворота московского «Локомотива» в 1/16 финала. А на следующий год Энцо праздновал вторую подряд победу в Кубке УЕФА с российским партнёром по команде. Сезон-2006/2007 полузащитник отыграл вместе с Александром Кержаковым. Хотя в финале с «Эспаньолом», который «Севилья» выиграла по пенальти, они на поле не пересеклись: Мареска был заменён в перерыве, а наш нападающий вышел на замену на 64-й минуте.

Пройдя свой пик, Мареска ушёл из «Севильи» в 2009 году. Но в футбол играл ещё семь с половиной сезонов – до 37 лет. Дальше в его карьере были греческий «Олимпиакос», испанская «Малага», итальянские «Сампдория», «Палермо» и «Верона». Последний матч Энцо провёл в декабре 2016-го: его «Верона» из Серии В попала в Кубке Италии под «Болонью» (0:4), а те 90 минут на поле, наверное, показались Мареске кошмаром.

Мареска запустил тренерскую карьеру в «Ман Сити». Но провалился в «Парме»

Фактически сразу Энцо начал тренировать. Уже через полгода он устроился ассистентом Фульвио Флорина в «Асколи», правда, проработал в этом клубе всего пять месяцев – с июня по ноябрь 2017 года. А в декабре Мареска вернулся в «Севилью», где стал помощником итальянца Винченцо Монтеллы. После ухода соотечественника остался в штабе Хоакина Капарроса «тренером по развитию техники».

«Севилью» Мареска покинул летом 2018-го – судьба снова забросила его в Англию. Следующие полтора года Энцо был ассистентом в «Вест Хэме» Мануэля Пеллегрини. Только после этого итальянец запустил самостоятельную карьеру. В августе 2020-го он получил назначение тренером команды U23 «Манчестер Сити». Там Мареска понял, что стоит продолжать – дело пошло: 19 побед в 28 матчах и 2,21 очка в среднем за игру. «Горожане» с итальянцем выиграли чемпионат молодёжных клубов.

В мае 2021 года бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта стал директором «Пармы» и позвал Мареску поднимать команду. Пармезанцы вылетели из Серии А, но рассчитывали с новым руководителем и тренером вернуться в элиту за сезон. Однако первый блин у Энцо подгорел. Под его руководством «Парма» в дебютной игре вылетела из Кубка Италии, а в 13 матчах Серии В одержала лишь четыре победы при пяти ничьих и четырёх поражениях. Пармезанцы застряли на 14-м месте, и в ноябре Мареску отправили в отставку.

Тем не менее неудача в «Парме» не стала приговором для Энцо-тренера. Летом 2022 года он возвратился в «Манчестер Сити» и целый сезон отработал в штабе помощником Гвардиолы. Кажется, в современном футбольном мире «клеймо» «бывший ассистент Пепа» становится пропуском в большие клубы. Перед нынешним сезоном Мареска получил приглашение в свалившийся в Чемпионшип «Лестер». То ли идеи Гвардиолы помогли итальянцу прогрессировать как тренеру, то ли в «Лестере» просто условия для решения задачи были лучше, чем в «Парме». Так или иначе с «лисами» Мареска преуспел. Его команда выиграла второй дивизион с отрывом в одно очко от «Ипсвича» и в семь очков – от «Лидса». Правда, потерпела 11 поражений в 46 матчах, то есть проигрывала фактически каждую четвёртую игру. Многовато для лидера лиги.

Мареска был ассистентом Гвардиолы и строит игру на владении мячом

Из Кубка лиги «Лестер» Марески вылетел в третьем круге, проиграв на выезде «Ливерпулю» (1:3). А из Кубка Англии итальянца выбила его будущая команда – «Челси». В четвертьфинале «лисы» проиграли в Лондоне со счётом 2:4. Но «Лестер» дал бой «Челси», и это, видимо, зацепило руководство лондонского клуба. Команда Марески отыгралась со счёта 0:2, а два последних мяча пропустила в компенсированное время.

Мареска мощно начинал в «Лестере» – с девяти побед в 10 матчах Чемпионшипа и Кубка лиги. В августе и октябре его признавали тренером месяца во втором дивизионе, а потом итальянец получал эту награду ещё дважды. Интересно, что первые два месяца после назначения в «Лестер» Энцо прожил на базе клуба. «Мне нравится находиться там, где я работаю. Чувствовать это место. Я довольно амбициозен», – объяснял сам Мареска.

Игру «Лестера» под руководством итальянца прозвали «Мареска-бол». Это стиль, основанный на терпеливом, продуманном владении. «Лисы» в завершившемся сезоне контролировали мяч в среднем за матч 62%. По забитым голам «Лестер» (89) стал только вторым в Чемпионшипе после «Ипсвича», а вот по пропущенным – лучшим (41).

«Наберитесь терпения, – говорил в своём послании болельщикам «Лестера» Мареска. – Я понимаю, что иногда хочется видеть более вертикальную игру, прямую, длинную передачу. Но это не наш способ. Если мы видим, что, играя более прямолинейно, будем действовать опаснее и создавать моменты, тогда я скажу «да». Однако это не наша индивидуальность и не наш стиль. Попытайтесь понять это и продолжайте поддерживать нас. В таком случае мы достигнем нашей цели».

Энцо Мареска — тренер «Лестера» Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Отвечая на вопрос о влиянии Гвардиолы на свой тренерский стиль, Мареска признавался:

«Я был в «Сити», но вы не можете копировать Пепа. Вы можете учиться у него большому количеству вещей каждый день. А копировать его работу очень сложно, потому что он слишком хорош. Номер один, гений. Невозможно думать так, как думает он… Мне повезло учиться у многих тренеров, таких как Анчелотти, Липпи, Пеллегрини. Можно брать разные идеи и в конце концов придумывать что-то своё».

Теперь в «Челси» Мареска будет пытаться построить ещё одну доминирующую команду в АПЛ. Британские СМИ писали, что по замыслу руководства лондонского клуба преемник Почеттино «должен вписываться в клубную структуру, ставить основанный на владении мячом футбол, быть готовым к сотрудничеству и комфортно чувствовать себя, находясь в центре внимания прессы». «Лестер» же заработает на трансфере тренера £ 8-10 млн.