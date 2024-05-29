Домашние финалы еврокубков часто заканчиваются драмой. В одной из них поучаствовал ЦСКА

Сегодня, 29 мая, на афинской «ОПАП Арене» состоится финал Лиги конференций, в котором сойдутся «Олимпиакос» и «Фиорентина». Да, для греков он станет домашним. С учётом яркой поддержки их болельщиков это даёт команде весомое преимущество. Или нет?

Подобное за последние 30 лет в еврокубковых финалах уже случалось и далеко не всегда приносило успех. Вспоминаем в хронологическом порядке и сразу уточняем, что до 1997 года финалы Кубка УЕФА проводились в двухматчевом формате — их не учитываем.

«Ювентус» в финале ЛЧ-1995/1996

«Ювентус» празднует победу над «Аяксом» в финале ЛЧ-1995/1996 Фото: Imago/TASS

Итальянские клубы в те времена были крайне сильны и добирались до финала ЛЧ чуть ли не каждый год. А тут принимать его ещё и назначили «Стадио Олимпико» в Риме. И как тут не залететь в такой матч кому-нибудь из Серии А? Получилось у «Юве», который и в группе с дортмундской «Боруссией» первым стал, и в плей-офф себя показал достойно: убрал с пути «Реал» и обидчиков «Спартака» из «Нанта».

Чиро Феррара, Дидье Дешам, Антонио Конте, Джанлука Виалли, Алессандро Дель Пьеро под руководством Марчелло Липпи — легенды на века. В финале, правда, был мощнейший «Аякс» Луи ван Гала с Эдвином ван дер Саром, Эдгаром Давидсом, Франком де Буром, Патриком Клюйвертом и другими звёздами. Именно они за год до этого взяли кубок ЛЧ. В итоге Фабрицио Раванелли и Яри Литманен обменялись голами в первом тайме, и дело дошло до серии пенальти. Анджело Перуцци потащил два удара и принёс «Юве» трофей.

«Боруссия» Дортмунд в финале ЛЧ-1996/1997

«Боруссия» Д празднует победу над «Ювентусом» в финале ЛЧ-1996/1997 Фото: Allsport/Getty Images

В мае 1997-го «Ювентусу» прилетела обратка: он также добрался до финала, но практически домашним тот стал уже для соперника. Право провести матч выпало мюнхенскому «Олимпиаштадиону». «Баварии», конечно, попасть туда было бы практичнее. Тем не менее дортмундцам такая локация также наверняка пришлась по вкусу. Из группы они вышли со второго места, набрав одинаковое количество очков с «Атлетико». Далеко позади логично остались «Видзев» и «Стяуа». А дальше после встреч с немцами вылетели «Осер» и «Манчестер Юнайтед».

«Юве» подписал Зинедина Зидана, Алена Бокшича и Кристиана Вьери, как минимум не став слабее и заодно отобрав чемпионство у «Милана». «Боруссия» тоже могла похвастаться громкими именами: на скамейке Оттмар Хитцфельд, в поле — Маттиас Заммер, Андреас Мёллер, Стефан Шапюиза и Карл-Хайнц Ридле. Последний как раз оформил дубль. Забил и Ларс Риккен. Итальянцы ответили только мячом Дель Пьеро.

«Фейеноорд» в финале Кубка УЕФА — 2001/2002

«Фейеноорд» празднует победу над «Боруссией» Д в финале Кубка УЕФА — 2001/2002 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Так уж совпало, что предыдущий «домашний» финалист стал соперником нового хозяина финала. Только прошло уже несколько лет, да и речь о менее статусном еврокубке. Заммер переместился с поля на бровку, Риккен был до сих пор в деле, сверкали новые герои вроде Йенса Леманна, Томаша Росицки и Яна Коллера. «Боруссия» была сильна. Как и «Фейеноорд» Берта ван Марвейка. Не просто так пробился в финал в родном Роттердаме.

Голландцы с Йоном Даль Томассоном и 18-летним Робином ван Перси пропустили вперёд в группе ЛЧ «Баварию» и «Спарту» — слабее всех был «Спартак». Однако в плей-офф Кубка УЕФА были безжалостны к «Фрайбургу», «Рейнджерс», ПСВ, «Интеру» и, наконец, дортмундской «Боруссии». Пьер ван Хойдонк (Сидни из «Норвича» — его сын) «угостил» дортмундцев дублем уже к 40-й минуте. Томассон добавил третий мяч. Ответные от Марсио Аморозо и Коллера не спасли немцев. На скамейке голландцев, кстати, весь финал просидел Игорь Корнеев.

«Спортинг» в финале Кубка УЕФА — 2004/2005

ЦСКА после победы над «Спортингом» в финале Кубка УЕФА — 2004/2005 Фото: EPA/TASS

Многие из вас, скорее всего, моментально вспомнили соперника португальцев и итоги того матча. Мало того, что ЦСКА взял еврокубок, так это ещё и случилось в Лиссабоне на «Жозе Алваладе». Состав армейцев в 2005-м не нуждается в представлении — те же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич играли за них до 2018-го, а Игорь Акинфеев делает это до сих пор. Но сейчас речь именно о командах-хозяйках финалов.

В отличие от ЦСКА, «Спортинг» не вылетал из ЛЧ и изначально рубился в Кубке УЕФА. В квалификации был повержен «Рапид», а в группе из пяти команд было достаточно занять третье место. Что португальцы и сделали: уступили «Ньюкаслу» и «Сошо», зато обошли «Динамо» Тбилиси и «Паниониос». Сетка плей-офф оказалась сложнее. И всё равно она покорилась: минус «Фейеноорд», «Мидлсбро», «Ньюкасл» и «АЗ Алкмар». С ЦСКА совладать уже не получилось — несмотря на колоссальную поддержку трибун и силу состава с Жоау Моутинью, Лиедсоном и будущим московским динамовцем Куштодиу.

Кстати, здесь же стоит отметить и победу «Зенита» в Кубке УЕФА — 2007/2008. Финал с «Рейнджерс» проходил в Манчестере, куда, чтобы добраться из Глазго, нужно доехать на авто всего 357 км. Шотландцы устроили в городе и на трибунах ад. И всё равно не помогли любимчикам — 0:2.

«Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ-2010/2011

«МЮ» проиграл «Барселоне» в финале ЛЧ-2010/2011 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Уэмбли» довольно часто принимает финалы ЛЧ. Неудивительно, что в одном из таких сыграла команда АПЛ. Тем более «МЮ», который пока ещё не расстался с сэром Алексом Фергюсоном и был по-прежнему крайне силён. Ван дер Сар, суперсвязка в обороне Рио Фердинанд — Неманья Видич, Райан Гиггз, Уэйн Руни… Как говорится в одном меме, великая компания. Путь до финала, правда, из-за лёгкости соперников не стал прямо уж выдающимся: «Рейнджерс», «Валенсия» и «Бурсаспор» — в группе, «Марсель», «Челси» и «Шальке» — в плей-офф.

В решающем матче было уже максимально сложно, ведь туда пробилась также «Барселона» Пепа Гвардиолы. Двумя годами ранее она же и оставила манчестерцев без трофея в финале. Пике, Пуйоль, Бускетс, Хави, Иньеста, Месси — противостоять им было невыносимо. История повторилась. Руни в первом тайме ответил на гол Педро, каталонцы взбодрились и усилиями Месси с Вильей закинули ещё два гола. Родные края не помогли.

«Бавария» в финале ЛЧ-2011/2012

«Бавария» уступила «Челси» в финале ЛЧ-2011/2012 Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Впервые за 15 лет финал доверили Мюнхену. Пробиться туда и сыграть на родной «Альянц Арене» для «Баварии» было делом чести. Цели она добилась. Спасибо Мануэлю Нойеру, Филиппу Ламу, Бастиану Швайнштайгеру, Тони Кроосу, флангам с Арьеном Роббеном и Франком Рибери и другим звёздам. Начинать при этом пришлось в квалификации, потому что ранее в Бундеслиге они взяли только бронзу. «Цюриху» не повезло попасть под этот каток. «Наполи», «Манчестер Сити» и «Вильярреалу» в группе — тоже. Немцы выиграли её, а англичане и вовсе отправились в Лигу Европы.

«Базель», «Марсель» и «Реал» — новые жертвы в плей-офф. «Челси» таковой не стал. Мюнхенцы давили весь матч. Петр Чех стоял намертво, сделав несколько сумашедших сейвов и позднее отразив удар Роббена с пенальти в дополнительное время. Томас Мюллер вколотил победный? Дидье Дрогба так не считал. В серии 11-метровых удачливее оказались лондонцы, и Фрэнк Лэмпард поднял кубок над головой. «Баварии» пришлось подождать ещё год, чтобы это сделал уже Лам.

«Марсель» в финале Лиги Европы — 2017/2018

«Атлетико» обыграл «Марсель» в финале ЛЕ-2017/2018 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

И последний на данный момент случай — до сегодняшнего вечера. Впервые за 30 лет финал второго еврокубка дали провести Франции — честь выпала домашней арене «Лиона». Сами лионцы, разумеется, рвались туда. Вот только ЦСКА был против и выбил их в 1/8 финала. Зато дальше шагнул «Марсель». Гораздо дальше. В квалификации он затоптал «Остенде» и «Домжале», на групповом этапе — «Коньяспор» и «Викторию Гимарайнш», следом — «Брагу», «Атлетик», «Лейпциг» и его братишку «Зальцбург», которому уступил в группе. Неплохой набор, согласны?

Стив Манданда, в будущем несостоявшийся сочинец Адиль Рами, Димитри Пайет, в скором времени динамовец Клинтон Н’Жье. Праймовый «Атлетико» Диего Година, Габи, Коке, Гризманна и Диего Косты уничтожил этих ребят со счётом 3:0. Получается, последний успешный домашний финал состоялся в 2002-м. «Олимпиакосу» стоит напрячься.