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Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
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Олимпиакос — Фиорентина, финал Лиги конференций, 29 мая 2024 года: Эль-Кааби — герой сезона, статистика, трансфер в ЦСКА

Отказал ЦСКА и феерит в еврокубке! «Олимпиакос» ведёт к трофею снайпер с необычной судьбой
Анатолий Романов
Отказал ЦСКА и феерит в еврокубке!
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Эль-Кааби был плотником, поздно пришёл в футбол, пережил землетрясение в Хатае, а теперь близок к победе в Лиге конференций.

«Олимпиакос» – неожиданный финалист Лиги конференций. Команды из Греции не доходили до решающей стадии еврокубков с 1971 года, когда в Кубке чемпионов пошумел «Панатинаикос». Но «Олимпиакос» сделал это. Теперь греки имеют хорошие шансы завоевать трофей, так как играют с «Фиорентиной» дома. Во многом успех пирейского клуба связан с подвигами в Лиге конференций его лучшего бомбардира Айюба Эль-Кааби, который в прошлом году мог оказаться в ЦСКА.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В плей-офф Лиги конференций Эль-Кааби забивает как машина. Положил по мячу в каждом из двух матчей 1/16 финала с «Ференцварошем». Оба гола стали победными, поскольку «Олимпиакос» дважды выиграл со счётом 1:0. В невероятном противостоянии с «Маккаби» из Тель-Авива в 1/8 финала (греки проиграли дома 1:4, но разгромили соперника в ответной встрече – 6:1) Эль-Кааби забил один мяч в первой игре и два – во второй. В полуфиналах с «Астон Виллой», которая считалась безусловным фаворитом пары, Айюб оформил хет-трик в Бирмингеме и добавил к нему дубль в Греции. Только в четвертьфинале с «Фенербахче» 30-летний марокканец уходил с поля без гола. Итого: восемь матчей – 10 мячей. Уникальная статистика!

Следим за финалом Лиги конференций:
Второй еврокубковый финал сезона! Греки возьмут трофей дома или итальянцы исправятся? LIVE
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Второй еврокубковый финал сезона! Греки возьмут трофей дома или итальянцы исправятся? LIVE

Нынешний сезон вообще получается очень успешным для Эль-Кааби. Айюб принял участие в 49 матчах чемпионата Греции и еврокубков, наколотил 32 мяча и сделал три голевые передачи. Например, на групповом этапе Лиги Европы он оформил дубль в ворота «Фрайбурга». Хотя «Олимпиакос» до смены главного тренера и назначения чудотворца Хосе Луиса Мендилибара, дошедшего до финала еврокубка второй год подряд, показывал не лучший футбол, сам марокканец был хорош.

Для Эль-Кааби это первый сезон в «Олимпиакосе». А в Европе, несмотря на солидный для футболиста возраст, только третий. Карьера Айюба – история преодоления и взлёта вопреки многим обстоятельствам.

Эль-Кааби поздно дебютировал на профессиональном уровне. Только в 21 год. К тому времени он вполне мог забросить футбол, решив, что не пробьётся на уровень, где можно зарабатывать нормальные деньги.

Айюб Эль-Кааби в «Олимпиакосе»

Айюб Эль-Кааби в «Олимпиакосе»

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Айюб родился и вырос в неблагополучном районе крупнейшего города Марокко Касабланки. В 1990-е его семья переживала очень непростой период. Эль-Кааби вынужден был бросить школу в 15 лет и устроиться на работу в магазин. Будущий футболист стал учеником плотника.

«Я родился в скромной семье, – рассказывал Эль-Кааби. – Чтобы прокормить себя, мне пришлось освоить ремесло. Так я занялся столярным делом».

Параллельно Айюб играл в футбол с друзьями и знакомыми. На общем фоне он выделялся техническими качествами и физической формой, поэтому ему посоветовали записаться в местную команду. А там он уже обратил на себя внимание скаутов серьёзного клуба – «Расинга» из Касабланки. Только подписав свой первый профессиональный контракт в 2014 году, на тот момент 21-летний Эль-Кааби оставил плотничество.

«Расинг» отдал Айюба в одну из команд третьего дивизиона, чтобы нападающий набирался опыта. Впрочем, и форвардом Эль-Кааби стал не сразу. Сначала его ставили на позицию левого защитника, поскольку молодой игрок был быстр и вынослив. Потом Айюба превратили в опорного полузащитника. И только спустя какое-то время тренеры осознали, что он и завершитель атак высококлассный.

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В сезоне-2016/2017 Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром второго дивизиона чемпионата Марокко с 25 голами, после чего «Ренессанс Баркан» выкупил его у «Расинга» за € 1,88 млн. Айюб продолжил стабильно забивать и в высшем дивизионе чемпионата Марокко, поэтому уже в январе 2018 года дебютировал в сборной.

Всё происходившее напоминало сказку. Эль-Кааби поехал с национальной командой на чемпионат африканских наций, стал там лучшим игроком и лучшим бомбардиром. Девятью голами в шести матчах помог марокканцам завоевать трофей. Этот турнир не стоит путать с Кубком африканских наций. На чемпионате Африки выступают сборные, составленные только из футболистов, которые играют в местных лигах.

В результате Эль-Кааби получил место в заявке сборной Марокко на ЧМ-2018. В России он сыграл 77 минут в первом матче с Ираном (0:1) и полтайма во 2-м туре с Португалией (0:1). Тогда Айюбу не хватило опыта, чтобы проявить себя. А второго чемпионата мира в его карьере может и не быть. На ЧМ-2022 нападающий не попал в заявку сборной.

Айюб Эль-Кааби в сборной Марокко

Айюб Эль-Кааби в сборной Марокко

Фото: Alex Livesey/Getty Images

После ЧМ-2018 Эль-Кааби продали в Китай за € 6 млн. Нападающий уехал в «Хэбей Чайна Форчун», за который выступал до возвращения в Марокко в октябре 2020 года. Но вернулся Айюб в другой клуб – «Видад» из Касабланки. В сезоне-2020/2021 Эль-Кааби выиграл с новой командой чемпионский титул и стал лучшим бомбардиром лиги. Только тогда для него открылись ворота в Европу.

В августе 2021 года турецкий «Хатайспор» подписал Эль-Кааби свободным агентом. В первый же сезон в Суперлиге марокканец забил 18 голов в 32 матчах. В списке лучших бомбардиров поделил второе место с Марио Балотелли и был включён в символическую сборную чемпионата Турции.

В сезоне-2022/2023 Эль-Кааби стал выводить «Хатайспор» на поле с капитанской повязкой, забил восемь мячей фактически за половину чемпионата. А затем в Хатае и некоторых других регионах Турции случилась трагедия. В феврале 2023 года землетрясение разрушило в городе около 10 тыс. зданий, погибли 24 тыс. человек и ещё более 30 тыс. получили травмы. Хатай оказался самым пострадавшим районом страны.

Для «Хатайспора» сезон завершился в феврале – чемпионат Турции доигрывали без него. Эль-Кааби вынужден был искать новую команду. Как раз тогда Айюб мог оказаться в чемпионате России. Появилась информация о переговорах ЦСКА с марокканским форвардом. Сообщалось, что армейцы готовы арендовать Эль-Кааби до конца сезона и затем подписать с ним двухлетний контракт. Айюбу предлагалась зарплата в размере € 600 тыс.

Марокканец был не против продолжить карьеру в ЦСКА, но трансфер сорвался. Стало известно, что решающим фактором оказалось мнение жены Эль-Кааби. Она хотела остаться в Турции, а не ехать в Россию.

Однако затем Эль-Кааби получил предложение от «Аль-Садда» и уехал до лета в Катар. А в августе 2023 года достался «Олимпиакосу» свободным агентом. Сейчас трансферная стоимость Айюба оценивается Transfermarkt в € 3,5 млн, но очевидно, что после его подвигов желающим выкупить нападающего у греков придётся заплатить в два-три, а то и в пять раз больше. Зависит от размера кошелька покупателя. Если за Эль-Кааби придёт клуб АПЛ, будучи под впечатлением от его перформанса с «Астон Виллой», то это может быть дорогая сделка.

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Жаль, что Эль-Кааби не доехал до РПЛ. Хотя сам Айюб вряд ли об этом сожалеет. Ведь иначе в его карьере не было бы финала еврокубка.

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