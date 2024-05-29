Безумный владелец «Олимпиакоса». Уголовки, договорняки, угрозы — в его жизни было всё!

Сегодня, 29 мая — финал Лиги конференций. Сама вывеска «Олимпиакос» — «Фиорентина» не гарантирует удивительной драматургии и того, что вечером вы плюхнетесь на диван ради просмотра матча. Однако оно того стоит как минимум по одной причине: владелец греческого клуба — культовый персонаж для всей страны. Бизнесмен Эвангелос Маринакис купил «Олимпиакос» в 2010-м, и с того момента его жизнь превратилась в череду удивительных приключений. Маринакис собрал коллекцию громких уголовных дел, но при этом у него получается сохранять образ человека, которому под силу вывернуться из любой ситуации.

Много ли вы знаете владельцев клубов, которых обвиняли в покушении на судью, организации договорняков и даже в торговле запрещёнными веществами? Как правило, с такими быстро прощаются. И они тихонько исчезают из публичного пространства. Но Маринакис не такой. Он по-прежнему у всех на виду, а в этот вечер клуб может сделать ему большой подарок — выиграть первый большой европейский трофей в истории.

Вообще, Маринакис строит суда. Давным-давно его семья основала компанию, которая добилась большой популярности на рынке. Там — танкеры, контейнеровозы, которые ходят по всей Европе. Но в какой-то момент Эвангелосу наскучил простой бизнес. А что делают солидные мужчины в такой период? Правильно, либо идут в политику, либо покупают футбольные клубы. Для грека выбора не стояло. Он сделал его в пользу обоих направлений: стал членом городского совета Пирея, а затем купил «Олимпиакос», поработав за несколько лет до этого в федерации футбола и в лиге. Примерно в это же время началась самая интересная часть биографии Маринакиса.

Эвангелос Маринакис Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Его клуб полетел вверх. Приличные финансовые вливания привели к семи чемпионствам подряд начиная с 2010 года. А параллельно сам бизнесмен раз за разом влипал в скандалы. Не по мелочам. Он явно любит играть по-крупному. В 2015-м прокуратура начала расследование, обвинив Маринакиса в организации договорных матчей, коррупции, махинациях и даже покушении на арбитра. Якобы он организовал под всё это целый синдикат под названием System.

Журналисты стали расследовать дело, и Mirror докопался до интересных подробностей. По их данным, в 2012-м на арбитра Петроса Константинеаса вышли неизвестные люди и потребовали обеспечить необходимый результат в одном из матчей Суперлиги. Сам он позже рассказывал, что отказался. Однако в тот же вечер в отеле столкнулся с угрозами убийства, а потом остался без бизнеса — его пекарню взорвали. Рефери был вынужден завершить карьеру.

Прокуратура не сомневалась в виновности Маринакиса. Но одно дело внутреннее убеждение, другое — доказательства. На какое-то время Эвангелоса даже отстранили от футбола, была куча расследований местных органов и даже УЕФА. Как вы понимаете, все они завершились ничем. Бизнесмен был полностью оправдан в 2021-м. На «Олимпиакосе» всё это никак не отразилось — никто и не думал отстранять их от еврокубков или сокращать финансирование. Клуб продолжал жить богато и завоёвывать трофеи.

Параллельно с тем расследованием Маринакис оказался фигурантом ещё более грязного скандала. В 2018-м его обвинили в организации перевозки крупной партии тяжёлых наркотиков. Чуть больше двух тонн изъяла береговая полиция Греции. Бизнесмен всё отрицал. И ссылался на заговор против него политических конкурентов. Так или иначе, ему всё снова сошло с рук. Грек так и не стал обвиняемым в этом деле, которое уже забывается.

Эвангелос Маринакис Фото: Naomi Baker/Getty Images

В 2017-м одного «Олимпиакоса» ему стало мало: Эвангелос приобрёл ещё и «Ноттингем Форест». Пообещал райскую жизнь с новым стадионом, базой и всем остальным. Далеко не всё это было выполнено, но клуб и правда вернулся в АПЛ, где играет до сих пор. Хотя в Англии первое время очень скептически относились к тому, что лига в принципе разрешила эту сделку. Ведь репутация у грека была не очень. Проконсультировались даже с УЕФА. Но там сказали, что всё в порядке.

Вообще, говорят, что у Маринакиса мощнейшая «крыша». Как в политических вопросах, так и в футбольных. Например, его ближайший товарищ Теодорис Теодоридис — генеральный секретарь УЕФА, который участвовал ещё в избрании Платини на должность главы федерации. Так что вряд ли с такими покровителями у Эвангелоса возникли бы проблемы.

Однако весь этот образ плохого парня никак не влияет на его внимание к клубу. Греческие СМИ сообщают, что Маринакис часто в контакте с игроками, главным тренером и ему точно не всё равно на то, что происходит. Да, некоторые решения — одиозные. Например, несколько лет он штрафовал игроков за поражения и даже отправлял в принудительный отпуск подумать над игрой, лишая зарплаты. Но к этому все настолько привыкли, что уже не удивляются.

Для «Олимпиакоса» это будет исторический матч. Добавляет шарма и то, что игра пройдёт в Греции. Хоть и в Афинах. Поднять титул на родной земле Маринакису точно будет особенно приятно.