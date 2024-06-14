А Сафонов точно будет вторым вратарём «ПСЖ»? В топ-матчах Доннарумма постоянно косячит

Матвей Сафонов сменил «Краснодар» на «ПСЖ». Вроде бы понятно любому: россиянин приехал как подстраховщик Джанлуиджи Доннаруммы вместо Кейлора Наваса, которого продлевать в Париже не стали. Но, по информации L'Équipe, Доннарумма, Сафонов и Арнау Тенас уведомлены, что в команде нет первого номера, это звание придётся заслужить. Хотя мы понимаем: на стороне итальянца опыт, зарплата и статус. А как Джиджи вообще провёл последний сезон? Реально ли с ним конкурировать? Давайте разбираться.

Доннарумма и правда настолько хорош?

Да. Согласно статистическому порталу FBref, в минувшем сезоне Лиги 1 по воротам итальянца нанесли 110 ударов с суммарным голевым весом в 30,3 xG. А пропустил он всего 20 раз. 10,3 предотвращённого гола — выдающийся и практически лучший результат в топ-лигах: Джиджи совсем чуть-чуть уступил Микеле Де Григорио (10,4), который вскоре заслуженно сменит «Монцу» на «Ювентус». Остальные далеко позади.

У Доннаруммы 84,5% сейвов в Лиге 1. По средней оценке Sofascore, он в набрал 7,3 балла из 10. Это 12-й результат среди всех футболистов чемпионата. К тому же предыдущие сезоны во Франции он провёл куда менее продуктивно: сначала на 73,8% спасений (0,5 предотвращённого гола), затем — на 76,3% (3,3). Адаптация явно завершилась.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Alex Pantling/Getty Images

У Сафонова, для сравнения, показатели чуть похуже. При этом в Лиге 1 играть сложнее, нежели в РПЛ — поинтересуйтесь у Саши Головина и Далера Кузяева. В прошедшем сезоне Премьер-Лиги у Матвея 103 сейва при 129 ударах в 30 матчах — то есть 80,6% отражённых ударов. Ранее было 80,3% и 75%. Прогресс, пусть и минимальный.

Неужели Доннарумма теперь идеален?

Вообще нет. В современном футболе ценятся способные классно разыгрывать ногами мяч вратари — как Мануэль Нойер, Эдерсон или Марк-Андре тер Штеген. Одних только ярких спасений для высочайшего уровня уже недостаточно — нужно при необходимости выполнять роль дополнительного защитника. С этим у Доннаруммы вечные проблемы. Да и в целом «привозов» хватает.

Эталонный пример — домашний четвертьфинала ЛЧ с «Барсой». Разберём его подробно. Все три пропущенных гола на совести итальянца. Плюс пару раз соперник откровенно простил. На шестой минуте кипер выбежал страховать оборону и первым добрался до мяча, но промахнулся по нему. Если бы не выручил Лукас Эрнандес, пришлось бы вынимать мяч из сетки.

«Привоз» Доннаруммы в матче ЛЧ с «Барселоной» Фото: Скрин из трансляции

Затем Доннарумма неловко не дотянулся до мяча при угловом. Роберт Левандовски практически наказал — Нуну Мендеш вынес мяч с ленточки. Забавно, что Джиджи предъявлял что-то защитникам, хотя они-то тут как раз ни при чём. Нервозность и слабая психология — другой минус итальянца. После первой ошибки он просто «поплыл».

Ещё одна ошибка вратаря в этом же матче Фото: Скрин из трансляции

Рано или поздно гол должен был состояться, что и случилось на 37-й минуте. Прострел Рафиньи в центр штрафной, неуверенный выход Доннаруммы, удар кулаком по мячу абы куда, добивание всё того же Рафиньи в пустые. Гениально.

Доннарумма неуклюже играет на выходе, что приводит к голу Фото: Скрин из трансляции

На 62-й минуте неточная длинная передача Джанлуиджи прилетела в ноги к Жоау Канселу. И привела к дублю Рафиньи. А на 77-й итальянец почему-то не вышел на перехват при угловом. Видимо, памятуя о ранних ошибках и зациклившись на них. Андреас Кристенсен вколотил головой примерно с трёх метров — прямо из вратарской площади.

Доннарумма не вышел из ворот, и это привело к голу Фото: Скрин из трансляции

Данный матч — квинтэссенция неприятностей Доннаруммы. На кураже он способен творить чудеса. Но если хоть что-то пойдёт не так — «ПСЖ», у тебя большие проблемы. Вспомните 1/8 финала ЛЧ-2021/2022, когда на 61-й минуте Джиджи плохо обработал мяч после передачи партнёра, «поплыл» под прессингом, попытался выбить в сторону и попал в Карима Бензема. Перед этим французы вели 1:0. Итог — 1:3.

Доннарумма ошибся под прессингом в матче с «Реалом» в ЛЧ Фото: Скрин из трансляции

Ну и что? Сафонову по силам вытеснить Доннарумму?

Луис Энрике обожествляет грамотный позиционный футбол и высочайшую культуру паса — не зря тренировал «Барселону» и испанскую сборную. И неважно, полевой ты или вратарь. Сафонов в этом плане тоже не безупречен. Вспомнить хотя бы его результативную ошибку с «Ростовом», за которую пришлось извиняться перед болельщиками.

Ошибка Сафонова в матче с «Ростовом» привела к голу Фото: Скрин из трансляции

Тем не менее в игре ногами Матвей получше Доннаруммы. И всё же частую практику он сразу же получать едва ли станет: прежние сменщики итальянца, Кейлор Навас и Арнау Тенас, провели за сезон суммарно 12 матчей.

Сколько бы ни «привозил» Джиджи, его феноменальная игра на ленточке пока всё компенсирует. Шансы полноценно пробиться в основу у Сафонова есть, но они невелики: нужно максимально впахивать на тренировках, ждать совсем уж частых ошибок конкурента или его травму. Если не считать коронавируса, из-за повреждения итальянец в последний раз отсутствовал летом 2021-го.