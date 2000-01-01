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Гвардиола забавно пофлиртовал с болельщицей. Видео
Гвардиола забавно пофлиртовал с болельщицей. Видео
На праздновании чемпионства «Манчестер Сити» фанаты запечатлели тренера с сигарой и флиртующим с болельщицей. В этот момент Пеп был занят явно не размышлениями о новой тактике.
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Гвардиола забавно пофлиртовал с болельщицей «Манчестер Сити». Видео
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