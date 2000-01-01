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Беллингем — лучший игрок Ла Лиги в сезоне-2023/2024
Беллингем — лучший игрок Ла Лиги в сезоне-2023/2024
Полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим игроком чемпионата Испании. Англичанин провёл фантастический сезон!
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Джуд и его невероятная статистика
Джуд и его невероятная статистика
В сезоне-2023/2024 Ла Лиги Беллингем провёл 28 матчей, в которых набрал 25 очков по системе «гол+пас». Англичанин забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач.
Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне-2023/2024
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