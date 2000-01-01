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Хави отказался от неустойки «Барселоны»
Хави отказался от неустойки «Барселоны»
Хави отказался от неустойки «Барселоны» в € 12 млн, зная финансовое положение клуба. Взамен испанец потребует, чтобы весь штаб получил каждый евроцент отступных. Даже скауты. На них уйдёт примерно € 3 млн, пишет AS. Кто придёт на замену Хави?
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Преемник
Преемник
Ханс-Дитера Флика называют преемником Хави в «Барсе». Испанские СМИ сообщают, что он будет получать € 3 млн в год после вычета налогов. За победу в ЛЧ предусмотрен бонус – € 1 млн. Немецкий специалист тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.
Хави отказался от огромных денег за увольнение из «Барселоны»
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