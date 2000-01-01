Хави отказался от огромных денег за увольнение из «Барселоны»

Преемник

Ханс-Дитера Флика называют преемником Хави в «Барсе». Испанские СМИ сообщают, что он будет получать € 3 млн в год после вычета налогов. За победу в ЛЧ предусмотрен бонус – € 1 млн. Немецкий специалист тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.