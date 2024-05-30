Болельщики «Динамо» — лучшие в Первой лиге! Как махачкалинцы обновляли рекорды весь сезон

В Дагестане уверены, что перенесут крутую посещаемость на РПЛ, несмотря на Fan ID.

«Чемпионат» подводит итоги сезона в Мелбет Первой лиге. Ранее мы признали лучшей командой махачкалинское «Динамо», а сильнейший футболистом – форварда тульского «Арсенала» Джонатана Окоронкво. Теперь настал момент выбрать самых ярких болельщиков. Лучшие поклонники – у махачкалинского «Динамо»! Рассказываем, как они помогли клубу впервые в истории оказаться в РПЛ.

«Динамо» проводило домашние матчи в родном регионе. В отличие, например, от соседей из владикавказской «Алании». 14 домашних игр прошло на «Анжи-Арене» в Каспийске, а ещё три встречи – на стадионе «Труд» в Махачкале. «Динамо» стало самым посещаемым клубом Первой лиги. В среднем на их встречи приходили 9347 зрителей (41% от максимальной заполняемости). Идущий вторым в списке «Черноморец» отстаёт более чем на две тысячи человек (6863). Максимальное число болельщиков пришло на встречу «Динамо» с «Родиной» 19 мая (2:0) – 21 723. Прирост в сравнении с сезоном-2022/2023 составил +3744 – лучший прогресс в Первой лиге.

Болельщики «Динамо» Фото: vk.com/fcdmx

В Дагестане соскучились по хорошему футболу. А перед стартом чемпионата-2023/2024 в команде оказались сразу три глыбы российского футбола: президент Гаджи Гаджиев, гендиректор Шамиль Газизов и тренер Курбан Бердыев. Клуб поставил амбициозную задачу попасть в РПЛ. И болельщики помогли «Динамо», добавив положительных эмоций. Например, на последний матч сезона с «Аланией» в Грозный приехала большая группа фанатов, устроившая перекличку с игроками после встречи.

По ходу сезона именно болельщики «Динамо» постоянно устанавливали всё новые и новые рекорды посещаемости. На домашние игры махачкалинцев пять раз приходило по 10+ тысяч зрителей:

18 сентября 2023 года, матч с «Аланией» – 3:0 – 10 100 зрителей;

8 октября 2023 года, матч с «Акроном» – 0:1 – 10 952 зрителя;

24 апреля 2024 года, матч с «Арсеналом» – 0:0 – 10 212 зрителей;

8 мая 2024 года, матч с «Химками» – 1:0 – 19 534 зрителя;

18 мая 2024 года, матч с «Родиной» – 2:0 – 21 273 зрителя.

Топ! При этом на самый малопосещаемый домашний матч сезона с «Шинником» в августе 2023 года пришли 3756 болельщиков. Это больше, чем средняя посещаемость у 16 клубов Первой лиги из 18 (кроме «Динамо» и «Черноморца»).

Болельщики «Динамо» Махачкала Фото: vk.com/fcdmx

В «Динамо» не боятся, что выход в РПЛ снизит посещаемость из-за Fan ID. В интервью «Чемпионату» Шамиль Газизов развеял сомнения.

Шамиль Газизов гендиректор «Динамо» Махачкала «Мы заявляем стадион на 15 тысяч человек, будем собирать полную «Анжи-Арену». Никакого неприятия Fan ID не будет, здесь народ добродушный, аудитория меняется. У нас всё шикарно. Уверен, все болельщики других команд ощутят теплоту».

Надеемся, что фаны махачкалинского «Динамо» добавят РПЛ колорита и продолжат поддерживать команду. А их домашняя «Анжи-Арена» войдёт в топ по посещаемости!