Топ-7 команд РПЛ по голам со стандартов
Opta составила список команд РПЛ, забивших наибольшее число голов со стандартов (без учёта пенальти). Кто вошёл в топ-7 лучших?
4-7-е место — «Урал»
На счету «шмелей» восемь голов со стандартов.
4-7-е место — «Пари НН»
Нижегородцы забили со стандартных положений также восемь мячей.
4-7-е место — «Факел»
Воронежцы тоже отметились восемью голами со стандартов.
4-7-е место — ЦСКА
И в активе армейцев восемь забитых мячей со стандартных положений.
2-3-е место — «Краснодар»
«Быки» забили 10 голов со стандартов.
2-3-е место — «Рубин»
На счету казанцев тоже 10 голов со стандартных положений.
1-е место — «Локомотив»
Железнодорожники забили 16 голов со стандартов.
Топ-7 команд РПЛ по голам со стандартных положений
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