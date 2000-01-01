Месси не взяли в каст «Плохих парней». Видео
Лионель Месси удивил фанатов. Футболист опробовался в каст «Плохих парней», ради этого даже заговорив на английском в публичном поле. Правда, получить роль в культовом фильме это не помогло.
Месси не взяли в каст «Плохих парней». Забавное видео
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