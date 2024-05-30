Эллиотт, Доку, Гарначо — кто лучший молодой игрок АПЛ-2023/2024?

Сезон АПЛ завершён — «Сити» вновь чемпион. Пришло время выбирать лучших — главное, что есть из кого. Этот материал — наше голосование за лучшего игрока до 21 года (включительно). Но с одним допущением: убрали из номинантов Коула Палмера — он и так официально номинирован на звание лучшего игрока вне возрастных категорий — слишком очевидный вариант.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед»
В современной истории «МЮ» нет проблем с деньгами и молодёжью. В завершившемся сезоне у Эрика тен Хага, например, периодически сияли Расмус Хойлунд, Амад Диалло и Вилли Камбвала, а в какой-то момент возник Кобби Майну. Но Гарначо наиболее стабилен: второй сезон подряд оформляет 10+ результативных действий и выбивает чуть ли не лучшие цифры в лиге по обводкам, рывкам и xG.
Пиковый эпизод — гол «Эвертону» через себя, который, скорее всего, признают красивейшим в году. Тогда 19-летний аргентинец признался, что даже не поверил, что забил. Драмы к сезону добавила эпопея с лайками твитов, дискредитирующими коуча, но, по информации Сэма Лакхерста, стороны решили вопрос — теперь Гарначо следит за соцсетями.
Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед»
19-летний хавбек дебютировал на профессиональном уровне только в январе, но сразу дал понять, что очень крут. Функционалка, пас, техника и умное передвижение — всё это о нём. В первом же сезоне Кобби стал лидером «Юнайтед» и попал в претенденты на Golden Boy — 2024. Тянет и на открытие года!
В прошедшей кампании Жоржиньо стал единственным полузащитником АПЛ, превзошедшим англичанина по процентам выигранных единоборств в защите. Парень не обделён и скиллом в созидании: входит в 9% лучших хавбеков топ-5 лиг по успешным обводкам и опережает 72% игроков по точности передач. Нужно действовать из глубины — пожалуйста. Сориентироваться в ограниченном пространстве и забить — тоже может. Отсюда четыре мяча в чемпионате и Кубке Англии. Единственное светлое пятно в нынешнем «МЮ» и, пожалуй, главная надежда последних лет после Мэйсона Гринвуда.
Харви Эллиотт, «Ливерпуль»
Рекордсмен «Фулхэма» шумит уже шестой год, но на этот раз зарекомендовал себя как часть основы «красных». Эллиотт одинаково уверенно сыграл на трёх позициях и стал значительно результативнее: 17 очков по системе «гол+пас».
21-летний англичанин газанул к концу сезона — отдал восемь голевых с марта, сравнявшись с могучим ассистентом в лице Родри. В «Ливерпуле» оценили прогресс англичанина и вручили награду лучшему молодому игроку сезона. Безумие, но Харви успел набегать 119 матчей в команде Клоппа. И при этом сам Юрген рассказывал, что жалеет, потому что не может дать хавбеку ещё больше игровой практики. Теперь её даст кто-то другой.
Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити»
Йошко здорово переквалифицировался в левого защитника по ходу сезона: хотя порой мог выйти слева в загребском «Динамо» или «РБ Лейпциг», но теперь утвердился там окончательно. С марта он касается мяча в чужой штрафной (3,87 vs 1,96) и обводит (1,33 vs 0,86) примерно в два раза чаще, а ещё выросли показатели продвигающих передач, ударов и созданных моментов.
28 выходов в АПЛ, чемпионство, лишь 34 пропущенных мяча (второй результат в лиге) и четыре забитых (столько же у Габриэла Жезуса) не дают усомниться в кандидатуре хорвата.
Жереми Доку, «Манчестер Сити»
В ноябре дриблёра из Антверпена признали сильнейшим в составе «Сити», но дальнейшему развитию воспрепятствовала травма — из-за неё Доку пропустил почти 10 матчей с декабря по январь. Не сказать, что Хосеп Гвардиола ломал голову, но с возвращением бельгийца у команды появилось больше вариативности и остроты в атаке.
Продукт академии «Андерлехта» мучит защитников АПЛ: считается лидером по собранным скальпам (обошёл 155 соперников) и забеганиям (150 рывков). Что ещё важнее, вингер входит в пятёрку лучших футболистов турнира не старше 21 года по xG. Вообще, 12 полезных действий — достаточно серьёзно для первого неполного года в Англии.
Расмус Хойлунд, «Манчестер Юнайтед»
16+2 в дебютном сезоне за сегодняшний «Манчестер Юнайтед» — это как минимум заявка, особенно с учётом того, что пять голов были забиты не где-то, а в Лиге чемпионов. Увы, форварда подвели тиммейты: Хойлунда практически не снабжают мячом, поэтому приходится решать самому. Нравятся его движение и неуступчивость.
С 23% реализации датчанин превосходит Фодена (17%), Кая Хаверца (20%) и даже победителя нашего прошлогоднего голосования – Букайо Саку (16%). Это всего на процент меньше, чем у Эрлинга Холанда. В предстоящей кампании от него ждут ещё большего — как пишет Джеймс Дакер, датчанин входит в список неприкасаемых в клубе.
Джеррэд Брэнтуэйт, «Эвертон»
«Эвертону» повезло с Брэнтуэйтом — не по годам хладнокровный столб, с которым вся команда чувствует себя спокойнее. В этом сезоне англичанин засиял по полной и собрал в очередь топ-клубы: и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед».
В «МЮ» неспроста заинтересовались воспитанником «Карлайла»: левоногий брит, который может закрыть позицию на ближайшие 10-15 лет, просто «съедает» нападающих. В этом сезоне чаще Брэнтуэйта победителями из единоборств выходили всего несколько человек, а по отборам в подкате он первый среди U21 в топ-5 чемпионатах. Не удивляйтесь, если Джеррэд уйдёт куда-нибудь за € 100 млн после Евро-2024.
«Я в шоке, что его не добавили в голосование на лучшего молодого игрока Премьер-лиги», — восклицал Шон Дайч в адрес официальной награды. А теперь, посмотрев на нас, наверное, будет доволен.
Дестини Удоджи, «Тоттенхэм»
Одна из ключевых фигур в становлении постекоглусского «Тоттенхэма» — не всегда техничный, но упрямый и заточенный на атаку Удоджи. С осени итальянец выбился в тройку лучших крайков АПЛ по продвижению, а к концу подтянул игру в защите: есть 85%+ по части отборов и перехватов.
«В первый же день Постекоглу вызвал меня к себе и сказал, что я стану частью основы. Он объяснил, что именно хочет от меня видеть — это придало мотивации», — рассказывал Дестини. Гари Невилл включил защитника в символическую сборную сезона, а лига — в список номинантов на премию, выхваченную Филом Фоденом. Руководство «шпор» не осталось в стороне: наградило Удоджи контрактом на улучшенных условиях.
Адам Уортон, «Кристал Пэлас»
20-летний воспитанник «Блэкберна» присоединился к «Кристал Пэлас» только в феврале — за опорника заплатили около £ 20 млн. Несмотря на постоянную практику в Чемпионшипе и даже интерес «Челси», вряд ли кто-то ждал от новичка резкого взлёта в АПЛ. Теперь основу «орлов» без него не представишь. Под впечатлением и сам Адам: «Я и подумать не мог, что всё пойдёт так гладко. Казалось, проведу несколько матчей до конца сезона, но не более, потому что это слишком большой шаг вперёд».
По итогам сезона новичок «Пэлас» второй по наивысшему проценту выигранных единоборств среди всех полузащитников АПЛ. Парень очень цепкий: ни один игрок его позиции в возрасте до 21 года не отбирает и не вступает в борьбу так же часто. Ещё один перспективный хав для сборной Англии, за которым уже поглядывают «Арсенал» и «Бавария».
Мало Гюсто, «Челси»
Надёжный, как швейцарские часы, план «Челси» «скупим весь молодняк — хотя бы один заиграет» сработал: Гюсто помалу превратился в зверя Премьер-лиги. Превосходит остальных правых защитников в навесах, ключевых передачах, пасах в финальную треть и забеганиях, а также идёт вторым по ассистам и перехватам. Главное — француз вдохнул жизнь в один из флангов «синих».
Пока что несостоявшийся регбист (именно на этот вид спорта Мало делал акцент в детстве) сполна отрабатывает € 30 млн, уплаченные «Лиону». Ценит фанатов и поддерживает Маурисио Почеттино: недавно назвал коуча прежде всего хорошим человеком и лидером коллектива. При условии, что не будет травмироваться, 21-летний талант должен стать ещё мощнее к розыгрышу-2024/2025.