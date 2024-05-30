Эллиотт, Доку, Гарначо — кто лучший молодой игрок АПЛ-2023/2024?

Сезон АПЛ завершён — «Сити» вновь чемпион. Пришло время выбирать лучших — главное, что есть из кого. Этот материал — наше голосование за лучшего игрока до 21 года (включительно). Но с одним допущением: убрали из номинантов Коула Палмера — он и так официально номинирован на звание лучшего игрока вне возрастных категорий — слишком очевидный вариант.

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