10 лучших молодых игроков Серии А — 2023/2024. Кто проявил себя ярче всех?

Подошёл к концу очередной розыгрыш чемпионата Италии. Клубы Серии А не считаются главными поставщиками молодых талантов, но даже в такой ситуации есть исключения. Лучшим молодым игроком лиги официально признали Джошуа Зиркзее, мы же предлагаем определить фаворита из нашего списка (указана статистика футболистов в Серии А).
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Риккардо Калафьори (22 года, «Болонья», центральный защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 2+5 в 30 матчах
Воспитанник «Ромы» провёл сильный сезон-2022/2023 в «Базеле» и вернулся покорять Серию А уже в составе «Болоньи». Возвращение в Италию удалось: команда Тьяго Мотты впервые за 60 лет пробилась в Лигу чемпионов, Калафьори по статистическим показателям вошёл в число лучших защитников топ-5 чемпионатов по количеству перехватов и продвигающих передач на 90 минут.
Летом, по слухам, Риккардо может проследовать вслед за Моттой в «Ювентус». Тем ироничнее выглядит ситуация, что единственные голы в этом сезоне защитник забил в ворота будущей команды. А после матча ещё и получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате.
Джорджио Скальвини (20 лет, «Аталанта», центральный защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 3 ассиста в 32 матчах
На днях защитник помог «Аталанте» прервать беспроигрышную серию «Байера» и впервые за 60 лет выиграть трофей. Джорджио уже несколько лет возглавляет оборону бергамасков и собирает поклонников из числа топ-клубов.
В этом сезоне итальянец доказал, что является эталоном современного защитника: вошёл в 10% лучших центрбеков топ-5 чемпионатов по количеству ассистов, успешных обводок, продвижений мяча, отборов и перехватов в пересчёте на 90 минут.
Матиас Соуле (21 год, «Фрозиноне», вингер)
Статистика в сезоне-2023/2024: 11+3 в 36 матчах
«Ювентус» не нашёл прошлым летом юному аргентинцу места в составе и отправил на год во «Фрозиноне». Матиас воспользовался шансом сполна: настрелял 11 голов в чемпионате, но не спас клуб от вылета. Зато попал в тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона в Серии А.
За прогрессом вингера следят в Англии, зимой даже было предложение из Саудовской Аравии. Соуле его отклонил — карьера пока важнее. «Ювентус» рассматривал продажу, но, по информации Corriere dello Sport, Тьяго Мотта хочет сохранить аргентинца.
Кенан Йылдыз (19 лет, «Ювентус», нападающий)
Статистика в в сезоне-2023/2024: 2 гола в 27 матчах
В семь лет попал в академию «Баварии», а в 10 подписал контракт с adidas. Уже тогда было понятно: растёт мегаталант. Когда контракт с мюнхенцами закончился, выстроилась очередь. Йылдыз выбрал клуб своего кумира – Алессандро Дель Пьеро.
В начале этого сезона почти не играл, дело дошло до абсурда: уже забил за сборную, а в клубе – без игрового времени. Болельщики недоумевали, а Йылдыз взял и отличился за 12 минут в дебютном матче. Кенан выделяется креативом и техникой в прагматичном «Ювентусе». После сильного сезона в клубе собираются отдать турку 10-й номер. Дель Пьеро уже одобрил: «Я бы отдал 10-й номер Кенану Йылдызу. Он один из моих любимых игроков».
Джованни Фаббьян (21 год, «Болонья», полузащитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 5+2 в 27 матчах
Джованни — один из лидеров сенсационной «Болоньи». В своём первом сезоне в высшем итальянском дивизионе оформил семь голевых действий, среди полузащитников в топ-5 лигах вошёл в 99-й процентиль по голам без учёта пенальти и ожидаемым голам+ассистам.
Наверняка уже этим летом к нему будет интерес. Но решать «Интеру»: «Болонья» по условиям трансферного соглашения не может продать Фаббьяна без согласия миланцев, а «нерадзурри» смогут выкупить полузащитника только в 2025 году за € 12 млн.
Валентин Карбони (19 лет, «Монца», атакующий полузащитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 2+3 в 31 матче
Валентин был одной из звёзд аргентинской молодёжки на ЧМ U20, но во взрослом футболе провёл на тот момент меньше 40 минут. «Интер» нашёл выход и отправил парня на сезон в «Монцу»: Карбони отбегал больше 30 матчей, хотя в большей части из них выходил на замену.
Лионель Скалони заметил прогресс полузащитника: несколько месяцев назад дал дебютировать за основную сборную. И даже включил его в предварительную заявку на Кубок Америки.
Деан Хёйсен (19 лет, «Рома»/«Ювентус», центральный защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 2 гола в 14 матчах
Макс Аллегри рассказывал о качествах Деана, но играть в основной команде практически не давал. Парня зимой забрал Жозе Моуринью к себе в «Рому» — тоже ценил его качества. Однако долго вместе они не проработали: тренера уволили через пару недель.
Полгода в столице для Деана получились насыщенными: дважды забил в чемпионате, один из голов — шедевр в ворота «Фрозиноне». Часто играл, но к концу сезона опять вернулся на лавку. Два главных преимущества Хёйсена — игра в воздухе и передачи. Двуногий, с классным первым пасом, может вырезать между линий.
Кони де Винтер (21 год, «Дженоа», центральный защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 1 ассист в 29 матчах
Очередной воспитанник «Ювентуса», который заиграл в другом клубе. Кони уже был в аренде в «Эмполи», но не принял участия и в половине матчей — мешали травмы. Зато в «Дженоа» всё сложилось: пропустил из-за повреждения всего одну игру, выдал несколько топовых перформансов с грандами и даже дебютировал за сборную Бельгии. «Дженоа» уже выкупил защитника за € 8 млн, но с такой игрой надолго в Генуе он не задержится.
Патрик Доргу (19 лет, «Лечче», крайний защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 2 гола в 32 матчах
Датчанин — результат ставки «Лечче» на молодёжь. Клуб собирает талантов из разных стран в свою академию и предоставляет шанс. Патрик перешёл из «Норшелланна», забрал с «Лечче» U19 чемпионат и дорос до основной команды.
С ходу занял место в основе и впечатлил своей физикой, умением стелиться в подкатах и игрой в воздухе. «Лечче» не вылетел в том числе благодаря универсальному датчанину: номинально левый защитник также закрывал позиции и на фланге атаки. После такого сезона посыпались слухи о скором переходе в топ-клуб, Патрик даже рассказывал, где хотел бы оказаться: «Играть за «Челси» — моя мечта. Я болею за этот клуб больше 10 лет».
Микаель Кайоде (19 лет, «Фиорентина», крайний защитник)
Статистика в сезоне-2023/2024: 1+1 в 25 матчах
В 14 лет от Микаеля отказался «Ювентус» — был недостаточно готов физически. Парень не сдался, прошёл через Серию D, попал в «Фиорентину» и стал одним из открытий сезона. Кайоде силён в защите, идёт в единоборства и выходит из них победителем.
Последний год у атлетичного защитника — фантастический: забил победный гол в финале Евро U19, дебютировал за основу «Фиорентины», да ещё и сыграл в финале Лиги конференций.