10 лучших молодых игроков Серии А — 2023/2024. Кто проявил себя ярче всех?

Подошёл к концу очередной розыгрыш чемпионата Италии. Клубы Серии А не считаются главными поставщиками молодых талантов, но даже в такой ситуации есть исключения. Лучшим молодым игроком лиги официально признали Джошуа Зиркзее, мы же предлагаем определить фаворита из нашего списка (указана статистика футболистов в Серии А).

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