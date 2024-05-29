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Урал — Акрон — 0:2, обзор стыкового матча РПЛ, видео, отменённый гол Сиссе, ошибка Казарцева, судейство, 29 мая 2024

«Казарцев отменил чистый гол». Ошибка, которая может стоить «Уралу» места в РПЛ
Георгий Илющенко
Отчёт «Урал» — «Акрон» — 0:2
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Команда Гончаренко, вместо того чтобы повести в счёте, влетела «Акрону» и теперь близка к падению в Первую лигу.

Непотопляемый «Урал» выдал на финише сезона серию из четырёх матчей без поражений, занял спасительное 14-е место и выглядел фаворитом в стыках с третьей командой Первой лиги «Акроном». После первой игры ощущения испарились.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 67'     0:2 Данилин – 72'    

За весь первый тайм парни из Тольятти вообще ничего не создали. Екатеринбуржцы тоже не показали себя на их фоне «Манчестер Сити», но организовали больше интересных подходов и открыли счёт уже на седьмой минуте: Егорычев отпасовал Сиссе, и его удар с помощью рикошета от Чудина достиг цели.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Вот только гол после вмешательства VAR отменили. Судья Василий Казарцев объявил: дело в Ионове, который стоял перед Волковым в офсайде и закрывал тому обзор. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий «Чемпионату» и рассказал, что не согласен с решением.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Во-первых, неправильная трактовка объявления. Игрок может находиться за линией офсайда, это не нарушение. А Казарцев сказал, что футболист наказывается за нахождение в положении «вне игры». Надо было говорить, что игрок перекрывает или не перекрывает обзор вратарю. Ионов не перекрывал обзор вратарю. Это видно с дальней камеры. Ионов находился левее, и вратарь видел момент удара. Вдобавок игрок «Урала» нагнулся и не пытался сыграть в мяч. Было бы касание — тогда понятно. Но здесь Казарцев отменил чистый гол».

Во втором тайме сценарий матча оставался тем же. У «Акрона» совсем не ладилась атакующая игра. В то же время не использовал убойный момент Шеттине: стоял на дальней штанге, дождался конфетной закидушки Концевого и должен был замыкать с пары метров, но толком не подстроился под подачу и промазал. В общем-то, логично, с учётом того, как бразилец транжирил шансы по ходу сезона.

Всё изменилось на 67-й минуте. Анджелкович продавил Бегича во время стандарта и грамотно кивнул головой. Ассист на счету Глушкова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Акрона».

«Урал» ответил проходом на дриблинге и опасным выстрелом Итало выше цели. А вскоре пока ещё представителю Первой лиги выдал «подарок» Помазун: пошёл перехватывать подачу только вышедшего на замену Барта (Руслана, не Симпсона) и в простейшей ситуации выронил мяч, который переправил в ворота Данилин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Акрона».

Счёт таким и остался. При этом Болдырев его едва не сделал разгромным, потому что ассистировавший ему Эльдарушев упустил мяч за пределы поля. Уральцы как никогда близки к Первой лиге, где они не выступали аж с сезона-2012/2013. Хотя как знать, каким был бы итог матча, засчитай Казарцев гол Сиссе. На пресс-конференции явно будет жара.

Следим за вторым стыковым матчем:
«Пари НН» проигрывает «Арсеналу» в стыках! Первая лига уже близка! LIVE
Live
«Пари НН» проигрывает «Арсеналу» в стыках! Первая лига уже близка! LIVE
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