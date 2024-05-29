«Казарцев отменил чистый гол». Ошибка, которая может стоить «Уралу» места в РПЛ

Команда Гончаренко, вместо того чтобы повести в счёте, влетела «Акрону» и теперь близка к падению в Первую лигу.

Непотопляемый «Урал» выдал на финише сезона серию из четырёх матчей без поражений, занял спасительное 14-е место и выглядел фаворитом в стыках с третьей командой Первой лиги «Акроном». После первой игры ощущения испарились.

За весь первый тайм парни из Тольятти вообще ничего не создали. Екатеринбуржцы тоже не показали себя на их фоне «Манчестер Сити», но организовали больше интересных подходов и открыли счёт уже на седьмой минуте: Егорычев отпасовал Сиссе, и его удар с помощью рикошета от Чудина достиг цели.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Вот только гол после вмешательства VAR отменили. Судья Василий Казарцев объявил: дело в Ионове, который стоял перед Волковым в офсайде и закрывал тому обзор. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий «Чемпионату» и рассказал, что не согласен с решением.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Во-первых, неправильная трактовка объявления. Игрок может находиться за линией офсайда, это не нарушение. А Казарцев сказал, что футболист наказывается за нахождение в положении «вне игры». Надо было говорить, что игрок перекрывает или не перекрывает обзор вратарю. Ионов не перекрывал обзор вратарю. Это видно с дальней камеры. Ионов находился левее, и вратарь видел момент удара. Вдобавок игрок «Урала» нагнулся и не пытался сыграть в мяч. Было бы касание — тогда понятно. Но здесь Казарцев отменил чистый гол».

Во втором тайме сценарий матча оставался тем же. У «Акрона» совсем не ладилась атакующая игра. В то же время не использовал убойный момент Шеттине: стоял на дальней штанге, дождался конфетной закидушки Концевого и должен был замыкать с пары метров, но толком не подстроился под подачу и промазал. В общем-то, логично, с учётом того, как бразилец транжирил шансы по ходу сезона.

Всё изменилось на 67-й минуте. Анджелкович продавил Бегича во время стандарта и грамотно кивнул головой. Ассист на счету Глушкова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Акрона».

«Урал» ответил проходом на дриблинге и опасным выстрелом Итало выше цели. А вскоре пока ещё представителю Первой лиги выдал «подарок» Помазун: пошёл перехватывать подачу только вышедшего на замену Барта (Руслана, не Симпсона) и в простейшей ситуации выронил мяч, который переправил в ворота Данилин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Акрона».

Счёт таким и остался. При этом Болдырев его едва не сделал разгромным, потому что ассистировавший ему Эльдарушев упустил мяч за пределы поля. Уральцы как никогда близки к Первой лиге, где они не выступали аж с сезона-2012/2013. Хотя как знать, каким был бы итог матча, засчитай Казарцев гол Сиссе. На пресс-конференции явно будет жара.