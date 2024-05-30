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Финал Лиги чемпионов: Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд, методика Антонио Пинтуса, интерес Гвардиолы, история

Скрытый герой «Реала» использует в подготовке методику НАСА. За ним охотится Гвардиола
Анатолий Романов
Методика Антонио Пинтуса
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Антонио Пинтус девять раз помогал командам добраться до финала Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» вслед за завоеванием чемпионской короны в Испании на всех парах мчится к покорению 15-го Кубка чемпионов. Все восторгаются Карло Анчелотти, которому порой достаточно поднять бровь, и команда мгновенно превращается в кровожадного монстра. Однако за кулисами великих побед в Мадриде скрывается не менее важный герой успехов «сливочных» – итальянский тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Этот 61-летний специалист настолько крут, что за свою карьеру девять раз готовил различные команды к финалам ЛЧ: «Ювентус» (1996-1998), «Монако» (2004) и «Реал» (2016-2018, 2022, 2024).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2023/2024 мадридцы трижды участвовали в кубковых матчах, которые заканчивались дополнительным временем, и дважды выходили победителями. Одна из самых техничных команд мира всегда на высоте в плане выносливости – неудивительно, что Пинтусом заинтересовался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, утверждает Libertad Digital. В чём же уникальность метода физиотерапевта?

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Пинтус настолько легендарная фигура в своём ремесле, что его знают и уважают не только игроки и тренеры, но и болельщики. Летом 2023 года «Реал» колесил по Америке в рамках предсезонного сбора, и перед одним из матчей Антонио окликнули с трибуны: «Пинт, Пинт, Пинт!» Бритоголовый мужчина, внешне очень напоминающий знаменитого голливудского актёра сэра Бена Кингсли («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Книга джунглей»), улыбнулся, подошёл к фанатам и сфотографировался.

Пинтуса узнают не только из-за схожести с Кингсли

Пинтуса узнают не только из-за схожести с Кингсли

Фото: Getty Images / кадр из видео

Ещё одна подтверждающая высочайший авторитет Пинтуса сцена произошла в 2017 году, когда «Мадрид» выиграл очередной Кубок чемпионов. В раздевалку спустился бывший король Испании (с 1975 по 2014 год) Хуан Карлос де Бурбон, который поздравил тогдашнего тренера «Реала» Зинедина Зидана и его игроков и спросил: «Друзья, а где Пинтус?» Теневой герой финала в это время скромно стоял в углу комнаты – монарх подошёл к специалисту, тепло обнял и сказал: «Огромное вам спасибо!»

Празднование мадридцев в 2022-м после полуфинальной победы над «Манчестер Сити» стало вирусным, особенно объятия полузащитника «Реала» Луки Модрича с физиотерапевтом и возгласы хорвата: «В стиле Пинтуса! Метод Пинтуса!» Мадридские игроки лучше всех осознают значимость тренировок итальянского маэстро, благодаря которому у них в решающие моменты матчей и сезона в целом открывается второе дыхание. «Пинтус любит нас «убивать», ахаха! – откровенничал после первых сборов с «Реалом» Джуд Беллингем. – Но это его работа. Я люблю его, он отличный мужчина».

В «Реале» Антонио оказался благодаря Зидану

В «Реале» Антонио оказался благодаря Зидану

Фото: EPA/TASS

В разное время Антонио здорово помог в развитии футбольной карьеры Зидану-игроку, экс-полузащитнику «Челси» Густаво Пойету, нынешнему тренеру сборной Франции Дидье Дешаму и нападающему сборной Италии конца 1980-х и начала 1990-х Джанлуке Виалли. Помимо «Реала», он работал в «Ювентусе», «Челси», «Вест Хэме», «Марселе» и других клубах. В 2000 году он даже сыграл за «Челси», которым тогда руководил Виалли, в товарищеской игре с Гонконгом. Не тренер, а настоящая глыба!

Участник марафонов, магистр физиотерапии, начинал с тренировок дзюдоистов

В детстве Антонио мечтал о футбольной карьере, но его отец, работник Fiat, дал сыну полезный совет: «Иди и займись бегом, потому что я не думаю, что ты очень хорош в футболе». Пинтус действительно участвовал в соревнованиях по бегу на средние дистанции на национальном уровне, а позже тренировал ведущую команду по дзюдо в Италии. Те, кто его знает, говорят, что ему это нравилось, потому что дзюдоисты любят вкалывать на тренировках.

Он также опытный лыжник и в 2004 году, когда работал в «Монако», совершил изнурительную семидневную экспедицию на Шпицберген, норвежский архипелаг за Полярным кругом. В 19 лет Пинтус отказался от каких-либо серьёзных занятий легкой атлетикой, чтобы сосредоточиться на образовании и тренировках. Он получил университетский диплом преподавателя физкультуры в Турине в 1986 году, а его диссертация по марафонскому бегу была отмечена премией Итальянского олимпийского комитета. Это был ключ, который открыл дверь в «Ювентус» в 1991 году, когда он оставил работу учителя в католической школе.

Антонио Пинтус

Антонио Пинтус

Фото: Zuma\TASS

И всё же любовь к бегу не отпускала. В 2013 году Пинтус занял 24-е место в полумарафоне World Masters, а 10 лет спустя пробежал Мадридский марафон за 3 часа 48 минут 31 секунду. Во время работы во Франции он получил квалификацию преподавателя физкультуры, в Италии – степень магистра, а четыре года назад завершил обучение по физиотерапии в университете Камило Хосе Села в Мадриде из-за желания лучше понять работу других коллег из «Реала». Учёба ещё не окончена: теперь Антонио получает докторскую степень по спортивным наукам в Европейском университете Мадрида.

«Каждое утро он совершает пробежку примерно на 9 км, а если мы играем на выезде, то утром Пинтус выходит из отеля, чтобы пробежаться. Он очень хороший и добрый, хотя и выглядит как сержант-инструктор. На самом деле, его отношение к игрокам очень дружелюбное», – признался The Athletic один из сотрудников «Реала». Немаловажной деталью для нахождения взаимопонимания с игроками является умение Антонио свободно изъясняться на немецком, итальянском, английском, французском и испанском языках.

Модрич и другие игроки «Реала» в восторге от методов Пинтуса

Модрич и другие игроки «Реала» в восторге от методов Пинтуса

Фото: Из личного архива Антонио Пинтуса

В «Реале» специалист оказался благодаря Зидану, который пригласил Антонио в клуб в 2016 году из «Лиона», и он сразу же показал высокий класс – команда выиграла три ЛЧ подряд. Несмотря на это, после ухода Зизу новый тренер Хулен Лопетеги отказался от услуг итальянца, который ушёл в «Интер» к Антонио Конте. Когда Зидан вернулся в Мадрид в 2019-м, он звал Пинтуса обратно, но тот отказал. Возвращение состоялось лишь два года спустя – для этого новый тренер «Реала» Анчелотти даже летал в Италию и лично просил маэстро вернуться.

С его подачи игроки «Реала» используют на тренировках специальную маску

Работа Антонио не прекращается круглый год. Даже в отпуске игроки чувствуют тень отца… Пинтуса, который рассылает индивидуальные планы, чтобы они в лучших кондициях прибыли на предсезонный сбор. Все футболисты знают: если не придерживаться рекомендации этого мужчины, он заметит это на первой же тренировке, и тогда вкалывать до седьмого пота будет вся команда. Огромный плюс в методике и программах Антонио заключается в его участии в тренировках – и это несмотря на почтенный возраст (61 год).

Очень важную роль в методологии Пинтуса играют технологии и анализ данных: всё собирается, изучается и используется для формирования планов. Одним из наиболее распространённых инструментов, используемых в предсезонной подготовке, является специальная маска СИПАП (режим искусственной вентиляции лёгких с постоянным положительным давлением), которая помогает персоналу судить о физическом состоянии игроков. Маска используется для записи и анализа уровня кислорода и углекислого газа, и на основе их процентного содержания он может персонализировать программы тренировок.

На ранней предсезонной подготовке основное внимание уделяется аэробной подготовке. Группа делает много длинных забегов. По мере прохождения сессий, часто по две в день, фокус перенаправляется на более короткие и более взрывные усилия. Силовые тренировки также считаются важными, и за весом игроков тщательно следят. Когда Антонио работал в «Сандерленде» (2013-2015), он использовал устройства GPS для отслеживания производительности игроков. «Антонио был на два шага впереди остальных. То, что сейчас кажется нормальной вещью, 10 лет назад воспринималось как что-то с другой планеты», – отдаёт должное специалисту бывший игрок «Сандерленда» Карлос Куэльяр.

Итальянец является соавтором научных работ, посвящённых изучению реакции сердечного ритма во время игр с небольшим количеством команд и взаимосвязи между способностью к повторным спринтам, возрастом и половым созреванием у молодых игроков. Последняя была направлена ​​на то, чтобы помочь тренерам минимизировать риск травм и перетренированности игроков на разных стадиях их развития. В 2019 году тренер даже посещал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), чтобы объяснить свои методы и поучиться на опыте работы космического агентства США с астронавтами.

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